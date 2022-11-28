https://ria.ru/20221128/sotrudnichestvo-1834800988.html

Россия и Казахстан расширят взаимодействие по санитарному благополучию

Россия и Казахстан расширят взаимодействие по санитарному благополучию - РИА Новости, 28.11.2022

Россия и Казахстан расширят взаимодействие по санитарному благополучию

Россия и Казахстан будут расширять взаимодействие по санитарно-эпидемиологическому благополучию, реализовывать проекты по борьбе с инфекциями, говорится в... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T16:10

2022-11-28T16:10

2022-11-28T16:10

россия

казахстан

владимир путин

касым-жомарт токаев

в мире

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан будут расширять взаимодействие по санитарно-эпидемиологическому благополучию, реализовывать проекты по борьбе с инфекциями, говорится в тексте декларации.Текст Декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном опубликован на сайте Кремля."Российская Федерация и Республика Казахстан будут расширять взаимодействие в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе в рамках совместных проектов, направленных на изучение, профилактику инфекционных болезней и борьбу с ними", - говорится в декларации, подписанной президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

https://ria.ru/20221128/energiya-1834799337.html

россия

казахстан

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, в мире