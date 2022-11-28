Россия и Казахстан расширят взаимодействие по санитарному благополучию
Россия и Казахстан расширят взаимодействие по санитарно-эпидемиологическому благополучию
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обращаются в режиме видеоконференции к участникам пленарного заседания XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обращаются в режиме видеоконференции к участникам пленарного заседания XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан будут расширять взаимодействие по санитарно-эпидемиологическому благополучию, реализовывать проекты по борьбе с инфекциями, говорится в тексте декларации.
Текст Декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном опубликован на сайте Кремля.
"Российская Федерация и Республика Казахстан будут расширять взаимодействие в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе в рамках совместных проектов, направленных на изучение, профилактику инфекционных болезней и борьбу с ними", - говорится в декларации, подписанной президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.