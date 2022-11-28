https://ria.ru/20221128/sotrudnichestvo-1834745445.html

Путин оценил перспективы сотрудничества России и Казахстана

Путин оценил перспективы сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 28.11.2022

Путин оценил перспективы сотрудничества России и Казахстана

Россия и Казахстан имеют широкие перспективы для совместной работы в разных отраслях, в том числе высокотехнологичных, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T13:41

2022-11-28T13:41

2022-11-28T13:44

россия

казахстан

экономика

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан имеют широкие перспективы для совместной работы в разных отраслях, в том числе высокотехнологичных, заявил президент РФ Владимир Путин."У России и Казахстана широкие перспективы для совместной работы в самых разных отраслях экономики. В том числе, в высокотехнологичных", - сказал Путин, обращаясь к участникам пленарного заседания XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в Оренбурге.По словам Путина, в этой работе будут активно участвовать регионы обеих стран.

https://ria.ru/20221126/tokaev-1834402990.html

россия

казахстан

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россия, казахстан, экономика