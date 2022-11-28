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Путин оценил перспективы сотрудничества России и Казахстана
Путин оценил перспективы сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 28.11.2022
Путин оценил перспективы сотрудничества России и Казахстана
Россия и Казахстан имеют широкие перспективы для совместной работы в разных отраслях, в том числе высокотехнологичных, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T13:41
2022-11-28T13:41
2022-11-28T13:44
россия
казахстан
экономика
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан имеют широкие перспективы для совместной работы в разных отраслях, в том числе высокотехнологичных, заявил президент РФ Владимир Путин."У России и Казахстана широкие перспективы для совместной работы в самых разных отраслях экономики. В том числе, в высокотехнологичных", - сказал Путин, обращаясь к участникам пленарного заседания XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в Оренбурге.По словам Путина, в этой работе будут активно участвовать регионы обеих стран.
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россия, казахстан, экономика
Россия, Казахстан, Экономика
13:41 28.11.2022 (обновлено: 13:44 28.11.2022)
Путин оценил перспективы сотрудничества России и Казахстана
Путин: у России и Казахстана широкие перспективы для совместной работы в разных отраслях
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан имеют широкие перспективы для совместной работы в разных отраслях, в том числе высокотехнологичных, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У России и Казахстана широкие перспективы для совместной работы в самых разных отраслях экономики. В том числе, в высокотехнологичных", - сказал Путин, обращаясь к участникам пленарного заседания XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в Оренбурге.
По словам Путина, в этой работе будут активно участвовать регионы обеих стран.