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Путин оценил перспективы сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 28.11.2022
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Путин оценил перспективы сотрудничества России и Казахстана
Путин оценил перспективы сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 28.11.2022
Путин оценил перспективы сотрудничества России и Казахстана
Россия и Казахстан имеют широкие перспективы для совместной работы в разных отраслях, в том числе высокотехнологичных, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T13:41
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россия
казахстан
экономика
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан имеют широкие перспективы для совместной работы в разных отраслях, в том числе высокотехнологичных, заявил президент РФ Владимир Путин."У России и Казахстана широкие перспективы для совместной работы в самых разных отраслях экономики. В том числе, в высокотехнологичных", - сказал Путин, обращаясь к участникам пленарного заседания XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в Оренбурге.По словам Путина, в этой работе будут активно участвовать регионы обеих стран.
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россия, казахстан, экономика
Россия, Казахстан, Экономика
13:41 28.11.2022 (обновлено: 13:44 28.11.2022)
 
Путин оценил перспективы сотрудничества России и Казахстана

Путин: у России и Казахстана широкие перспективы для совместной работы в разных отраслях

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан имеют широкие перспективы для совместной работы в разных отраслях, в том числе высокотехнологичных, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У России и Казахстана широкие перспективы для совместной работы в самых разных отраслях экономики. В том числе, в высокотехнологичных", - сказал Путин, обращаясь к участникам пленарного заседания XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в Оренбурге.
По словам Путина, в этой работе будут активно участвовать регионы обеих стран.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
26 ноября, 08:20
Токаев назвал сотрудничество с Россией и Китаем приоритетом для Казахстана
 
РоссияКазахстанЭкономика
 
 
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