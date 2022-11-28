https://ria.ru/20221128/sochi-1834710010.html

В санаториях Сочи назвали самую популярную услугу

В санаториях Сочи назвали самую популярную услугу - РИА Новости, 28.11.2022

В санаториях Сочи назвали самую популярную услугу

Одной из самых популярных услуг, которой пользуются отдыхающие в санаторно-курортных учреждениях Сочи, стала реабилитация после перенесенного коронавируса, с... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T13:28

2022-11-28T13:28

2022-11-28T13:47

туризм

туризм

новости - туризм

сочи

туристы

куда можно лететь

куда поехать

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/39452/67/394526714_0:0:3121:1756_1920x0_80_0_0_8e182405410d205ca8a0fd316308ac26.jpg

СОЧИ, 28 ноя – РИА Новости. Одной из самых популярных услуг, которой пользуются отдыхающие в санаторно-курортных учреждениях Сочи, стала реабилитация после перенесенного коронавируса, с 2020 года возможностью воспользовались 18 тысяч россиян. Об этом рассказала РИА Новости заместитель мэра города Инна Петухова.Ранее власти Сочи заявили о запуске программы для переболевших коронавирусом. "Наши здравницы располагают всем необходимым для восстановления утраченных сил и оздоровления после перенесенной болезни, вне зависимости от степени тяжести недуга. Бороться с последствиями коронавируса помогают сочинские источники минеральной воды, современное оборудование и первоклассные специалисты", – сказала Петухова.Она добавила, что с 2020 года программой по постковидной реабилитации воспользовались более 18 тысяч человек, из них почти девять тысяч переболевших прошли восстановительный курс в сочинских здравницах в 2022 году.

https://ria.ru/20220929/sanatorii-1820140558.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, сочи, туристы, куда можно лететь, куда поехать, коронавирус в россии