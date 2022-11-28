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В санаториях Сочи назвали самую популярную услугу - РИА Новости, 28.11.2022
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Туризм
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В санаториях Сочи назвали самую популярную услугу
В санаториях Сочи назвали самую популярную услугу - РИА Новости, 28.11.2022
В санаториях Сочи назвали самую популярную услугу
Одной из самых популярных услуг, которой пользуются отдыхающие в санаторно-курортных учреждениях Сочи, стала реабилитация после перенесенного коронавируса, с... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T13:28
2022-11-28T13:47
туризм
туризм
новости - туризм
сочи
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коронавирус в россии
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СОЧИ, 28 ноя – РИА Новости. Одной из самых популярных услуг, которой пользуются отдыхающие в санаторно-курортных учреждениях Сочи, стала реабилитация после перенесенного коронавируса, с 2020 года возможностью воспользовались 18 тысяч россиян. Об этом рассказала РИА Новости заместитель мэра города Инна Петухова.Ранее власти Сочи заявили о запуске программы для переболевших коронавирусом. "Наши здравницы располагают всем необходимым для восстановления утраченных сил и оздоровления после перенесенной болезни, вне зависимости от степени тяжести недуга. Бороться с последствиями коронавируса помогают сочинские источники минеральной воды, современное оборудование и первоклассные специалисты", – сказала Петухова.Она добавила, что с 2020 года программой по постковидной реабилитации воспользовались более 18 тысяч человек, из них почти девять тысяч переболевших прошли восстановительный курс в сочинских здравницах в 2022 году.
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туризм, новости - туризм, сочи, туристы, куда можно лететь, куда поехать, коронавирус в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, туристы, куда можно лететь, куда поехать, Коронавирус в России
13:28 28.11.2022 (обновлено: 13:47 28.11.2022)
 
В санаториях Сочи назвали самую популярную услугу

В санаториях Сочи одной из самых популярных услуг стал курс постковидной реабилитации

© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в медиабанкСанаторий "Сочи" перед началом летнего туристического сезона
Санаторий Сочи перед началом летнего туристического сезона - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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СОЧИ, 28 ноя – РИА Новости. Одной из самых популярных услуг, которой пользуются отдыхающие в санаторно-курортных учреждениях Сочи, стала реабилитация после перенесенного коронавируса, с 2020 года возможностью воспользовались 18 тысяч россиян. Об этом рассказала РИА Новости заместитель мэра города Инна Петухова.
Ранее власти Сочи заявили о запуске программы для переболевших коронавирусом.
"Наши здравницы располагают всем необходимым для восстановления утраченных сил и оздоровления после перенесенной болезни, вне зависимости от степени тяжести недуга. Бороться с последствиями коронавируса помогают сочинские источники минеральной воды, современное оборудование и первоклассные специалисты", – сказала Петухова.
Она добавила, что с 2020 года программой по постковидной реабилитации воспользовались более 18 тысяч человек, из них почти девять тысяч переболевших прошли восстановительный курс в сочинских здравницах в 2022 году.
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