https://ria.ru/20221128/sochi-1834710010.html
В санаториях Сочи назвали самую популярную услугу
В санаториях Сочи назвали самую популярную услугу - РИА Новости, 28.11.2022
В санаториях Сочи назвали самую популярную услугу
Одной из самых популярных услуг, которой пользуются отдыхающие в санаторно-курортных учреждениях Сочи, стала реабилитация после перенесенного коронавируса, с... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T13:28
2022-11-28T13:28
2022-11-28T13:47
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СОЧИ, 28 ноя – РИА Новости. Одной из самых популярных услуг, которой пользуются отдыхающие в санаторно-курортных учреждениях Сочи, стала реабилитация после перенесенного коронавируса, с 2020 года возможностью воспользовались 18 тысяч россиян. Об этом рассказала РИА Новости заместитель мэра города Инна Петухова.Ранее власти Сочи заявили о запуске программы для переболевших коронавирусом. "Наши здравницы располагают всем необходимым для восстановления утраченных сил и оздоровления после перенесенной болезни, вне зависимости от степени тяжести недуга. Бороться с последствиями коронавируса помогают сочинские источники минеральной воды, современное оборудование и первоклассные специалисты", – сказала Петухова.Она добавила, что с 2020 года программой по постковидной реабилитации воспользовались более 18 тысяч человек, из них почти девять тысяч переболевших прошли восстановительный курс в сочинских здравницах в 2022 году.
https://ria.ru/20220929/sanatorii-1820140558.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, туристы, куда можно лететь, куда поехать, Коронавирус в России
13:28 28.11.2022 (обновлено: 13:47 28.11.2022)
В санаториях Сочи назвали самую популярную услугу
В санаториях Сочи одной из самых популярных услуг стал курс постковидной реабилитации
СОЧИ, 28 ноя – РИА Новости. Одной из самых популярных услуг, которой пользуются отдыхающие в санаторно-курортных учреждениях Сочи, стала реабилитация после перенесенного коронавируса, с 2020 года возможностью воспользовались 18 тысяч россиян. Об этом рассказала РИА Новости заместитель мэра города Инна Петухова.
Ранее власти Сочи заявили о запуске программы для переболевших коронавирусом.
"Наши здравницы располагают всем необходимым для восстановления утраченных сил и оздоровления после перенесенной болезни, вне зависимости от степени тяжести недуга. Бороться с последствиями коронавируса помогают сочинские источники минеральной воды, современное оборудование и первоклассные специалисты", – сказала Петухова.
Она добавила, что с 2020 года программой по постковидной реабилитации воспользовались более 18 тысяч человек, из них почти девять тысяч переболевших прошли восстановительный курс в сочинских здравницах в 2022 году.