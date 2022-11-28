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Смоленский губернатор предложил отказаться от новогодних гуляний - РИА Новости, 28.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221128/smolensk-1834874746.html
Смоленский губернатор предложил отказаться от новогодних гуляний
Смоленский губернатор предложил отказаться от новогодних гуляний - РИА Новости, 28.11.2022
Смоленский губернатор предложил отказаться от новогодних гуляний
Смоленский губернатор Алексей Островский сообщил в своем Telegram-канале, что призвал глав муниципалитетов отказаться от затратных развлечений на новогодние... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T20:18
2022-11-28T20:18
специальная военная операция на украине
общество
алексей островский
юрий шалабаев
россия
нижний новгород
смоленск
частичная мобилизация в россии
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БРЯНСК, 28 ноя – РИА Новости. Смоленский губернатор Алексей Островский сообщил в своем Telegram-канале, что призвал глав муниципалитетов отказаться от затратных развлечений на новогодние праздники, а сэкономленные средства направить на помощь семьям мобилизованных.Островский в своем Telegram-канале отметил, что ему поступает множество вопросов относительно формата новогодних праздничных мероприятий в муниципалитетах."В свете нынешней геополитической обстановки, проведения специальной военной операции считаю, что сейчас точно не время для пышных и масштабных торжеств. Рекомендовал главам муниципалитетов скорректировать планы проведения праздничных мероприятий с учетом текущей ситуации. Первое. Отказаться от затратных развлечений, а также приобретения новой иллюминации и украшений для новогоднего оформления населенных пунктов, ограничившись теми, которые были закуплены в прошлые годы. Сэкономленные за счет этого средства направим на помощь семьям мобилизованных", - указал Островский.Он отметил, что детские утренники и новогодние представления провести нужно, уделив особое внимание детям из семей участников спецоперации и кадровых военных – тех, кто защищает Отечество, а также детям из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанникам социальных учреждений, школ-интернатов.Ряд руководителей регионов РФ и главы городов уже заявляли о том, что отменяют новогодние салюты и гуляния. В середине октября мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщал об отмене в городе новогодних салютов и гуляний - средства, заложенные на эти мероприятия, будут направлены в том числе на обеспечение льгот семьям мобилизованных. Новогодние мероприятия - также с перераспределением средств для поддержки мобилизованных - были отменены в Калуге. Подобные меры были приняты и в Калининградской области.
https://ria.ru/20221117/postanovka-1832336974.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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нижний новгород
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общество, алексей островский, юрий шалабаев, россия, нижний новгород, смоленск, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Алексей Островский, Юрий Шалабаев, Россия, Нижний Новгород, Смоленск, Частичная мобилизация в России
20:18 28.11.2022
 
Смоленский губернатор предложил отказаться от новогодних гуляний

Смоленский губернатор хочет отказаться от новогодних гуляний в пользу семей мобилизованных

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкРека Днепр и Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Смоленске
Река Днепр и Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Смоленске - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Река Днепр и Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Смоленске. Архивное фото
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БРЯНСК, 28 ноя – РИА Новости. Смоленский губернатор Алексей Островский сообщил в своем Telegram-канале, что призвал глав муниципалитетов отказаться от затратных развлечений на новогодние праздники, а сэкономленные средства направить на помощь семьям мобилизованных.
Островский в своем Telegram-канале отметил, что ему поступает множество вопросов относительно формата новогодних праздничных мероприятий в муниципалитетах.
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"В свете нынешней геополитической обстановки, проведения специальной военной операции считаю, что сейчас точно не время для пышных и масштабных торжеств. Рекомендовал главам муниципалитетов скорректировать планы проведения праздничных мероприятий с учетом текущей ситуации. Первое. Отказаться от затратных развлечений, а также приобретения новой иллюминации и украшений для новогоднего оформления населенных пунктов, ограничившись теми, которые были закуплены в прошлые годы. Сэкономленные за счет этого средства направим на помощь семьям мобилизованных", - указал Островский.
Он отметил, что детские утренники и новогодние представления провести нужно, уделив особое внимание детям из семей участников спецоперации и кадровых военных – тех, кто защищает Отечество, а также детям из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанникам социальных учреждений, школ-интернатов.
Ряд руководителей регионов РФ и главы городов уже заявляли о том, что отменяют новогодние салюты и гуляния. В середине октября мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщал об отмене в городе новогодних салютов и гуляний - средства, заложенные на эти мероприятия, будут направлены в том числе на обеспечение льгот семьям мобилизованных. Новогодние мероприятия - также с перераспределением средств для поддержки мобилизованных - были отменены в Калуге. Подобные меры были приняты и в Калининградской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоАлексей ОстровскийЮрий ШалабаевРоссияНижний НовгородСмоленскЧастичная мобилизация в России
 
 
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