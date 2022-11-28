https://ria.ru/20221128/smolensk-1834874746.html

Смоленский губернатор предложил отказаться от новогодних гуляний

Смоленский губернатор предложил отказаться от новогодних гуляний - РИА Новости, 28.11.2022

Смоленский губернатор предложил отказаться от новогодних гуляний

Смоленский губернатор Алексей Островский сообщил в своем Telegram-канале, что призвал глав муниципалитетов отказаться от затратных развлечений на новогодние... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T20:18

2022-11-28T20:18

2022-11-28T20:18

специальная военная операция на украине

общество

алексей островский

юрий шалабаев

россия

нижний новгород

смоленск

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778296945_0:129:3183:1919_1920x0_80_0_0_ac2cfbc7230f58a796a235d51c7a869d.jpg

БРЯНСК, 28 ноя – РИА Новости. Смоленский губернатор Алексей Островский сообщил в своем Telegram-канале, что призвал глав муниципалитетов отказаться от затратных развлечений на новогодние праздники, а сэкономленные средства направить на помощь семьям мобилизованных.Островский в своем Telegram-канале отметил, что ему поступает множество вопросов относительно формата новогодних праздничных мероприятий в муниципалитетах."В свете нынешней геополитической обстановки, проведения специальной военной операции считаю, что сейчас точно не время для пышных и масштабных торжеств. Рекомендовал главам муниципалитетов скорректировать планы проведения праздничных мероприятий с учетом текущей ситуации. Первое. Отказаться от затратных развлечений, а также приобретения новой иллюминации и украшений для новогоднего оформления населенных пунктов, ограничившись теми, которые были закуплены в прошлые годы. Сэкономленные за счет этого средства направим на помощь семьям мобилизованных", - указал Островский.Он отметил, что детские утренники и новогодние представления провести нужно, уделив особое внимание детям из семей участников спецоперации и кадровых военных – тех, кто защищает Отечество, а также детям из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанникам социальных учреждений, школ-интернатов.Ряд руководителей регионов РФ и главы городов уже заявляли о том, что отменяют новогодние салюты и гуляния. В середине октября мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщал об отмене в городе новогодних салютов и гуляний - средства, заложенные на эти мероприятия, будут направлены в том числе на обеспечение льгот семьям мобилизованных. Новогодние мероприятия - также с перераспределением средств для поддержки мобилизованных - были отменены в Калуге. Подобные меры были приняты и в Калининградской области.

https://ria.ru/20221117/postanovka-1832336974.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

нижний новгород

смоленск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, алексей островский, юрий шалабаев, россия, нижний новгород, смоленск, частичная мобилизация в россии