Смоленский губернатор предложил отказаться от новогодних гуляний
Смоленский губернатор хочет отказаться от новогодних гуляний в пользу семей мобилизованных
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкРека Днепр и Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Смоленске
Река Днепр и Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Смоленске. Архивное фото
БРЯНСК, 28 ноя – РИА Новости. Смоленский губернатор Алексей Островский сообщил в своем Telegram-канале, что призвал глав муниципалитетов отказаться от затратных развлечений на новогодние праздники, а сэкономленные средства направить на помощь семьям мобилизованных.
Островский в своем Telegram-канале отметил, что ему поступает множество вопросов относительно формата новогодних праздничных мероприятий в муниципалитетах.
"В свете нынешней геополитической обстановки, проведения специальной военной операции считаю, что сейчас точно не время для пышных и масштабных торжеств. Рекомендовал главам муниципалитетов скорректировать планы проведения праздничных мероприятий с учетом текущей ситуации. Первое. Отказаться от затратных развлечений, а также приобретения новой иллюминации и украшений для новогоднего оформления населенных пунктов, ограничившись теми, которые были закуплены в прошлые годы. Сэкономленные за счет этого средства направим на помощь семьям мобилизованных", - указал Островский.
Он отметил, что детские утренники и новогодние представления провести нужно, уделив особое внимание детям из семей участников спецоперации и кадровых военных – тех, кто защищает Отечество, а также детям из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанникам социальных учреждений, школ-интернатов.
Ряд руководителей регионов РФ и главы городов уже заявляли о том, что отменяют новогодние салюты и гуляния. В середине октября мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщал об отмене в городе новогодних салютов и гуляний - средства, заложенные на эти мероприятия, будут направлены в том числе на обеспечение льгот семьям мобилизованных. Новогодние мероприятия - также с перераспределением средств для поддержки мобилизованных - были отменены в Калуге. Подобные меры были приняты и в Калининградской области.