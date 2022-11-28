https://ria.ru/20221128/smartfon-1834514112.html

Что занимает больше всего места в памяти смартфона

Что занимает больше всего места в памяти смартфона - РИА Новости, 28.11.2022

Что занимает больше всего места в памяти смартфона

Как устроена память смартфона и как оптимизировать хранилище, объяснил в интервью радио Sputnik эксперт по телекоммуникациям Григорий Лысенко. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T02:15

2022-11-28T02:15

2022-11-28T03:08

общество

технологии

россия

смартфоны

григорий лысенко

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Как устроена память смартфона и как оптимизировать хранилище, объяснил в интервью радио Sputnik эксперт по телекоммуникациям Григорий Лысенко.В памяти телефона есть несколько разделов, один из них содержит системные файлы, которые владельцу устройства не стоит перемещать или удалять, предупредил он.Оптимизировать память смартфона можно за счет других разделов. Обычно ее "съедают" различные несистемные приложения, фотографии и фильмы, считает эксперт."Чтобы узнать, какие файлы и программы занимают больше всего места, можно зайти в настройки смартфона и отфильтровать по размеру приложения, фото, видео и так далее", — посоветовал Лысенко.Своевременное удаление ненужных файлов — самый очевидный способ очистить место в хранилище. Однако можно использовать и другие методы, продолжил эксперт.Он порекомендовал также использовать программы-клинеры и функцию удаления дубликатов."В настройках также можно включить функцию удаления дубликатов — если файлы переместились в облако, они будут удалены с телефона, и это освободит место в хранилище. Можно использовать программы-клинеры —это автоматические средства очистки памяти электронных устройств, которые определяют ненужные или неиспользуемые файлы", — объяснил Лысенко.Кроме того, стоит обращать внимание на формат скачиваемых видеофайлов, а также фотографий, которые хранятся в памяти устройства, добавил он."Чем выше разрешение и лучше качество фотографий, тем больше их объем и тем больше места они занимают. То же самое касается видео. Если вы скачиваете фильмы на смартфон, разрешения 720p вам будет вполне достаточно", — уверен Лысенко.

https://ria.ru/20221126/shpion-1834388788.html

https://ria.ru/20221112/smartfon-1830982990.html

https://ria.ru/20221110/smartfon-1830384779.html

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общество, технологии, россия, смартфоны, григорий лысенко