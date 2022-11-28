https://ria.ru/20221128/smartfon-1834514112.html
Что занимает больше всего места в памяти смартфона
Что занимает больше всего места в памяти смартфона - РИА Новости, 28.11.2022
Что занимает больше всего места в памяти смартфона
Как устроена память смартфона и как оптимизировать хранилище, объяснил в интервью радио Sputnik эксперт по телекоммуникациям Григорий Лысенко. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T02:15
2022-11-28T02:15
2022-11-28T03:08
общество
технологии
россия
смартфоны
григорий лысенко
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Как устроена память смартфона и как оптимизировать хранилище, объяснил в интервью радио Sputnik эксперт по телекоммуникациям Григорий Лысенко.В памяти телефона есть несколько разделов, один из них содержит системные файлы, которые владельцу устройства не стоит перемещать или удалять, предупредил он.Оптимизировать память смартфона можно за счет других разделов. Обычно ее "съедают" различные несистемные приложения, фотографии и фильмы, считает эксперт."Чтобы узнать, какие файлы и программы занимают больше всего места, можно зайти в настройки смартфона и отфильтровать по размеру приложения, фото, видео и так далее", — посоветовал Лысенко.Своевременное удаление ненужных файлов — самый очевидный способ очистить место в хранилище. Однако можно использовать и другие методы, продолжил эксперт.Он порекомендовал также использовать программы-клинеры и функцию удаления дубликатов."В настройках также можно включить функцию удаления дубликатов — если файлы переместились в облако, они будут удалены с телефона, и это освободит место в хранилище. Можно использовать программы-клинеры —это автоматические средства очистки памяти электронных устройств, которые определяют ненужные или неиспользуемые файлы", — объяснил Лысенко.Кроме того, стоит обращать внимание на формат скачиваемых видеофайлов, а также фотографий, которые хранятся в памяти устройства, добавил он."Чем выше разрешение и лучше качество фотографий, тем больше их объем и тем больше места они занимают. То же самое касается видео. Если вы скачиваете фильмы на смартфон, разрешения 720p вам будет вполне достаточно", — уверен Лысенко.
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https://ria.ru/20221110/smartfon-1830384779.html
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общество, технологии, россия, смартфоны, григорий лысенко
Общество, Технологии, Россия, Смартфоны, Григорий Лысенко
02:15 28.11.2022 (обновлено: 03:08 28.11.2022)
Что занимает больше всего места в памяти смартфона
Эксперт Лысенко: память смартфона занимает больше всего приложения, фотографии и фильмы
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости.
Как устроена память смартфона и как оптимизировать хранилище, объяснил в интервью
радио Sputnik эксперт по телекоммуникациям Григорий Лысенко.
В памяти телефона
есть несколько разделов, один из них содержит системные файлы, которые владельцу устройства не стоит перемещать или удалять, предупредил он.
"Там хранится вся информация об устройстве, все системные приложения, которые необходимы для его работы. Там есть файлы, которые при перемещении или удалении могут повредить работоспособности телефона, поэтому в этот раздел залезать не надо", — отметил Лысенко.
Оптимизировать память смартфона можно за счет других разделов. Обычно ее "съедают" различные несистемные приложения, фотографии и фильмы, считает эксперт.
"Чтобы узнать, какие файлы и программы занимают больше всего места, можно зайти в настройки смартфона и отфильтровать по размеру приложения, фото, видео и так далее", — посоветовал Лысенко.
Своевременное удаление ненужных файлов — самый очевидный способ очистить место в хранилище. Однако можно использовать и другие методы, продолжил эксперт.
"Периодически рекомендуется очищать кэш в приложениях и браузерах. Если есть возможность интегрировать в смартфон карту памяти, можно хранить фотографии, видео, документы и приложения там. Если нет возможности установить карту памяти, можно настроить синхронизацию с облачными хранилищами", — сказал Лысенко.
Он порекомендовал также использовать программы-клинеры и функцию удаления дубликатов.
"В настройках также можно включить функцию удаления дубликатов — если файлы переместились в облако, они будут удалены с телефона, и это освободит место в хранилище. Можно использовать программы-клинеры —это автоматические средства очистки памяти электронных устройств, которые определяют ненужные или неиспользуемые файлы", — объяснил Лысенко.
Кроме того, стоит обращать внимание на формат скачиваемых видеофайлов, а также фотографий, которые хранятся в памяти устройства, добавил он.
"Чем выше разрешение и лучше качество фотографий, тем больше их объем и тем больше места они занимают. То же самое касается видео. Если вы скачиваете фильмы на смартфон, разрешения 720p вам будет вполне достаточно", — уверен Лысенко.