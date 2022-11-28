https://ria.ru/20221128/skhron-1834803246.html

В Запорожской области обнаружили схрон с боеприпасами

В Запорожской области обнаружили схрон с боеприпасами - РИА Новости, 28.11.2022

В Запорожской области обнаружили схрон с боеприпасами

Полицейские города Токмак в Запорожской области обнаружили схрон с боеприпасами в гараже жителя, который сейчас служит в украинских войсках, заявил журналистам... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T16:14

2022-11-28T16:14

2022-11-28T16:14

специальная военная операция на украине

происшествия

запорожская область

токмак

вооруженные силы украины

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Полицейские города Токмак в Запорожской области обнаружили схрон с боеприпасами в гараже жителя, который сейчас служит в украинских войсках, заявил журналистам представитель областного ГУВД."В результате отработки оперативной информации полицейские Токмака совместно с силовыми ведомствами установили гараж, принадлежащий местному жителю, который в настоящее время проходит службу в ВСУ. В ходе осмотра гаража было обнаружено и изъято: граната Ф-1 с запалом, 90 патронов калибра 5,45мм, два пакета дальнобойного заряда 82-БМ ВУ, 20 метательных зарядов 82-БМ НБЛ-11, два пакета метательного заряда 120-38 ВТМ, медаль за участие в АТО, медаль за защиту Отечества, магазин для АК-74, шесть гильз крупнокалиберного орудия 23 мм в обрезном виде, нож с немецкой свастикой, бинокль, проукраинская символика",- сказал представитель ведомства.Он отметил, что всё изъято, проводится проверка.

https://ria.ru/20221128/skhron-1834751710.html

запорожская область

токмак

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, запорожская область, токмак, вооруженные силы украины, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ситуация в днр и лнр