https://ria.ru/20221128/skhron-1834803246.html
В Запорожской области обнаружили схрон с боеприпасами
В Запорожской области обнаружили схрон с боеприпасами - РИА Новости, 28.11.2022
В Запорожской области обнаружили схрон с боеприпасами
Полицейские города Токмак в Запорожской области обнаружили схрон с боеприпасами в гараже жителя, который сейчас служит в украинских войсках, заявил журналистам... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T16:14
2022-11-28T16:14
2022-11-28T16:14
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
токмак
вооруженные силы украины
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Полицейские города Токмак в Запорожской области обнаружили схрон с боеприпасами в гараже жителя, который сейчас служит в украинских войсках, заявил журналистам представитель областного ГУВД."В результате отработки оперативной информации полицейские Токмака совместно с силовыми ведомствами установили гараж, принадлежащий местному жителю, который в настоящее время проходит службу в ВСУ. В ходе осмотра гаража было обнаружено и изъято: граната Ф-1 с запалом, 90 патронов калибра 5,45мм, два пакета дальнобойного заряда 82-БМ ВУ, 20 метательных зарядов 82-БМ НБЛ-11, два пакета метательного заряда 120-38 ВТМ, медаль за участие в АТО, медаль за защиту Отечества, магазин для АК-74, шесть гильз крупнокалиберного орудия 23 мм в обрезном виде, нож с немецкой свастикой, бинокль, проукраинская символика",- сказал представитель ведомства.Он отметил, что всё изъято, проводится проверка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Запорожской области обнаружили схрон с боеприпасами
Полицейские обнаружили в гараже в Токмаке Запорожской области схрон с боеприпасами