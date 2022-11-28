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В Запорожской области обнаружили схрон с боеприпасами - РИА Новости, 28.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221128/skhron-1834803246.html
В Запорожской области обнаружили схрон с боеприпасами
В Запорожской области обнаружили схрон с боеприпасами - РИА Новости, 28.11.2022
В Запорожской области обнаружили схрон с боеприпасами
Полицейские города Токмак в Запорожской области обнаружили схрон с боеприпасами в гараже жителя, который сейчас служит в украинских войсках, заявил журналистам... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T16:14
2022-11-28T16:14
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
токмак
вооруженные силы украины
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Полицейские города Токмак в Запорожской области обнаружили схрон с боеприпасами в гараже жителя, который сейчас служит в украинских войсках, заявил журналистам представитель областного ГУВД."В результате отработки оперативной информации полицейские Токмака совместно с силовыми ведомствами установили гараж, принадлежащий местному жителю, который в настоящее время проходит службу в ВСУ. В ходе осмотра гаража было обнаружено и изъято: граната Ф-1 с запалом, 90 патронов калибра 5,45мм, два пакета дальнобойного заряда 82-БМ ВУ, 20 метательных зарядов 82-БМ НБЛ-11, два пакета метательного заряда 120-38 ВТМ, медаль за участие в АТО, медаль за защиту Отечества, магазин для АК-74, шесть гильз крупнокалиберного орудия 23 мм в обрезном виде, нож с немецкой свастикой, бинокль, проукраинская символика",- сказал представитель ведомства.Он отметил, что всё изъято, проводится проверка.
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запорожская область
токмак
россия
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происшествия, запорожская область, токмак, вооруженные силы украины, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Токмак, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Ситуация в ДНР и ЛНР
16:14 28.11.2022
 
В Запорожской области обнаружили схрон с боеприпасами

Полицейские обнаружили в гараже в Токмаке Запорожской области схрон с боеприпасами

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Полицейские города Токмак в Запорожской области обнаружили схрон с боеприпасами в гараже жителя, который сейчас служит в украинских войсках, заявил журналистам представитель областного ГУВД.
"В результате отработки оперативной информации полицейские Токмака совместно с силовыми ведомствами установили гараж, принадлежащий местному жителю, который в настоящее время проходит службу в ВСУ. В ходе осмотра гаража было обнаружено и изъято: граната Ф-1 с запалом, 90 патронов калибра 5,45мм, два пакета дальнобойного заряда 82-БМ ВУ, 20 метательных зарядов 82-БМ НБЛ-11, два пакета метательного заряда 120-38 ВТМ, медаль за участие в АТО, медаль за защиту Отечества, магазин для АК-74, шесть гильз крупнокалиберного орудия 23 мм в обрезном виде, нож с немецкой свастикой, бинокль, проукраинская символика",- сказал представитель ведомства.
Он отметил, что всё изъято, проводится проверка.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 13:58Специальная военная операция на Украине
Кадыров рассказал о найденных в Херсонской области украинских схронах
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗапорожская областьТокмакВооруженные силы УкраиныРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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