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Кадыров рассказал о найденных в Херсонской области украинских схронах - РИА Новости, 28.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221128/skhron-1834751710.html
Кадыров рассказал о найденных в Херсонской области украинских схронах
Кадыров рассказал о найденных в Херсонской области украинских схронах - РИА Новости, 28.11.2022
Кадыров рассказал о найденных в Херсонской области украинских схронах
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал кадры оперативно-розыскных мероприятий в Херсонской области и сообщил, что чеченские бойцы нашли... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T13:58
2022-11-28T13:58
специальная военная операция на украине
происшествия
рамзан кадыров
херсонская область
россия
чеченская республика (чечня)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
украина
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ГРОЗНЫЙ, 28 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал кадры оперативно-розыскных мероприятий в Херсонской области и сообщил, что чеченские бойцы нашли десятки схронов оружия украинских диверсантов. "Зона ответственности… боевого офицера, заместителя начальника управления Росгвардии по ЧР Султана Рашаева пролегает от города Каховка Херсонской области до Энергодара в Запорожской области. На этом расстоянии протяженностью в 150 километров наши воины проверяют документы у жителей, выявляют скрывающихся украинских диверсантов, переброшенных сюда из города Херсона, а также находят в населённых пунктах схроны с оружием и боеприпасами", - написал Кадыров."Счёт уже идёт на десятки тайников, в которых бандиты припрятали пулемёты, разовые гранатометы, автоматы, выстрелы к гранатомётам и многое другое", - добавил глава Чечни. По его словам, чеченские бойцы, проводя оперативно-разыскные мероприятия на подконтрольных России территориях, выполняют работу "предельно корректно по отношению к гражданскому населению".
https://ria.ru/20221123/energodar-1833762011.html
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происшествия, рамзан кадыров, херсонская область , россия, чеченская республика (чечня), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рамзан Кадыров, Херсонская область , Россия, Чеченская республика (Чечня), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:58 28.11.2022
 
Кадыров рассказал о найденных в Херсонской области украинских схронах

Кадыров рассказал о чеченских бойцах, нашедших в Херсонской области украинские схроны

© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 28 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал кадры оперативно-розыскных мероприятий в Херсонской области и сообщил, что чеченские бойцы нашли десятки схронов оружия украинских диверсантов.
"Зона ответственности… боевого офицера, заместителя начальника управления Росгвардии по ЧР Султана Рашаева пролегает от города Каховка Херсонской области до Энергодара в Запорожской области. На этом расстоянии протяженностью в 150 километров наши воины проверяют документы у жителей, выявляют скрывающихся украинских диверсантов, переброшенных сюда из города Херсона, а также находят в населённых пунктах схроны с оружием и боеприпасами", - написал Кадыров.
"Счёт уже идёт на десятки тайников, в которых бандиты припрятали пулемёты, разовые гранатометы, автоматы, выстрелы к гранатомётам и многое другое", - добавил глава Чечни. По его словам, чеченские бойцы, проводя оперативно-разыскные мероприятия на подконтрольных России территориях, выполняют работу "предельно корректно по отношению к гражданскому населению".
Стела при въезде в город Энергодар - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 18:38Специальная военная операция на Украине
В Энергодаре нашли схрон с оружием
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРамзан КадыровХерсонская областьРоссияЧеченская республика (Чечня)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)УкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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