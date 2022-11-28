https://ria.ru/20221128/skhron-1834751710.html
Кадыров рассказал о найденных в Херсонской области украинских схронах
Кадыров рассказал о найденных в Херсонской области украинских схронах - РИА Новости, 28.11.2022
Кадыров рассказал о найденных в Херсонской области украинских схронах
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал кадры оперативно-розыскных мероприятий в Херсонской области и сообщил, что чеченские бойцы нашли... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T13:58
2022-11-28T13:58
2022-11-28T13:58
специальная военная операция на украине
происшествия
рамзан кадыров
херсонская область
россия
чеченская республика (чечня)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
украина
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ГРОЗНЫЙ, 28 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал кадры оперативно-розыскных мероприятий в Херсонской области и сообщил, что чеченские бойцы нашли десятки схронов оружия украинских диверсантов. "Зона ответственности… боевого офицера, заместителя начальника управления Росгвардии по ЧР Султана Рашаева пролегает от города Каховка Херсонской области до Энергодара в Запорожской области. На этом расстоянии протяженностью в 150 километров наши воины проверяют документы у жителей, выявляют скрывающихся украинских диверсантов, переброшенных сюда из города Херсона, а также находят в населённых пунктах схроны с оружием и боеприпасами", - написал Кадыров."Счёт уже идёт на десятки тайников, в которых бандиты припрятали пулемёты, разовые гранатометы, автоматы, выстрелы к гранатомётам и многое другое", - добавил глава Чечни. По его словам, чеченские бойцы, проводя оперативно-разыскные мероприятия на подконтрольных России территориях, выполняют работу "предельно корректно по отношению к гражданскому населению".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадыров рассказал о найденных в Херсонской области украинских схронах
Кадыров рассказал о чеченских бойцах, нашедших в Херсонской области украинские схроны