https://ria.ru/20221128/skhron-1834751710.html

Кадыров рассказал о найденных в Херсонской области украинских схронах

Кадыров рассказал о найденных в Херсонской области украинских схронах - РИА Новости, 28.11.2022

Кадыров рассказал о найденных в Херсонской области украинских схронах

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал кадры оперативно-розыскных мероприятий в Херсонской области и сообщил, что чеченские бойцы нашли... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T13:58

2022-11-28T13:58

2022-11-28T13:58

специальная военная операция на украине

происшествия

рамзан кадыров

херсонская область

россия

чеченская республика (чечня)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

украина

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ГРОЗНЫЙ, 28 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал кадры оперативно-розыскных мероприятий в Херсонской области и сообщил, что чеченские бойцы нашли десятки схронов оружия украинских диверсантов. "Зона ответственности… боевого офицера, заместителя начальника управления Росгвардии по ЧР Султана Рашаева пролегает от города Каховка Херсонской области до Энергодара в Запорожской области. На этом расстоянии протяженностью в 150 километров наши воины проверяют документы у жителей, выявляют скрывающихся украинских диверсантов, переброшенных сюда из города Херсона, а также находят в населённых пунктах схроны с оружием и боеприпасами", - написал Кадыров."Счёт уже идёт на десятки тайников, в которых бандиты припрятали пулемёты, разовые гранатометы, автоматы, выстрелы к гранатомётам и многое другое", - добавил глава Чечни. По его словам, чеченские бойцы, проводя оперативно-разыскные мероприятия на подконтрольных России территориях, выполняют работу "предельно корректно по отношению к гражданскому населению".

https://ria.ru/20221123/energodar-1833762011.html

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Кирилл Волков

происшествия, рамзан кадыров, херсонская область , россия, чеченская республика (чечня), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр