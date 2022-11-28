США признают право Турции на самооборону, но хотят деэскалации в Сирии
Белый дом: США признают право Турции на самооборону, но хотят деэскалации на севере Сирии
© AP PhotoВоенный конвой США и местные жители в районе города Эль-Камышлы в Сирии
© AP Photo
Военный конвой США и местные жители в районе города Эль-Камышлы в Сирии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. США признают право Турции на самооборону, но хотят деэсклации на севере Сирии, сказал координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби.
"Турция продолжает страдать от террористических атак, как возле этой границы, так и в других районах внутри страны. И у них есть право защищать себя, своих граждан от этих атак", - сказал он на брифинге в Белом доме.
"Мы хотим видеть деэскалацию напряженности, мы не хотим видеть действий, которые бы вели к дополнительных жертвам, особенно среди мирного населения", - добавил Кирби.
США, по его словам, также обеспокоены тем, что возможная военная операция Турции может повредить совместной борьбе США и курдских формирований против террористической организации "Исламское государство"* (запрещена в России).
* Террористическая организация, запрещенная в России