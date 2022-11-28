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США признают право Турции на самооборону, но хотят деэскалации в Сирии - РИА Новости, 28.11.2022
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США признают право Турции на самооборону, но хотят деэскалации в Сирии
США признают право Турции на самооборону, но хотят деэскалации в Сирии - РИА Новости, 28.11.2022
США признают право Турции на самооборону, но хотят деэскалации в Сирии
США признают право Турции на самооборону, но хотят деэсклации на севере Сирии, сказал координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T23:51
2022-11-28T23:51
в мире
джон кирби
сша
сирия
турция
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ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. США признают право Турции на самооборону, но хотят деэсклации на севере Сирии, сказал координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби."Мы хотим видеть деэскалацию напряженности, мы не хотим видеть действий, которые бы вели к дополнительных жертвам, особенно среди мирного населения", - добавил Кирби.США, по его словам, также обеспокоены тем, что возможная военная операция Турции может повредить совместной борьбе США и курдских формирований против террористической организации "Исламское государство"* (запрещена в России).* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, джон кирби, сша, сирия, турция
В мире, Джон Кирби, США, Сирия, Турция
23:51 28.11.2022
 
США признают право Турции на самооборону, но хотят деэскалации в Сирии

Белый дом: США признают право Турции на самооборону, но хотят деэскалации на севере Сирии

© AP PhotoВоенный конвой США и местные жители в районе города Эль-Камышлы в Сирии
Военный конвой США и местные жители в районе города Эль-Камышлы в Сирии - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© AP Photo
Военный конвой США и местные жители в районе города Эль-Камышлы в Сирии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. США признают право Турции на самооборону, но хотят деэсклации на севере Сирии, сказал координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби.
"Турция продолжает страдать от террористических атак, как возле этой границы, так и в других районах внутри страны. И у них есть право защищать себя, своих граждан от этих атак", - сказал он на брифинге в Белом доме.
"Мы хотим видеть деэскалацию напряженности, мы не хотим видеть действий, которые бы вели к дополнительных жертвам, особенно среди мирного населения", - добавил Кирби.
США, по его словам, также обеспокоены тем, что возможная военная операция Турции может повредить совместной борьбе США и курдских формирований против террористической организации "Исламское государство"* (запрещена в России).
* Террористическая организация, запрещенная в России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 19:30
Эрдоган заявил, что никто не помешает Турции обеспечить безопасность границ
 
В миреДжон КирбиСШАСирияТурция
 
 
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