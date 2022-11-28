https://ria.ru/20221128/siriya-1834904043.html

США признают право Турции на самооборону, но хотят деэскалации в Сирии

США признают право Турции на самооборону, но хотят деэскалации в Сирии - РИА Новости, 28.11.2022

США признают право Турции на самооборону, но хотят деэскалации в Сирии

США признают право Турции на самооборону, но хотят деэсклации на севере Сирии, сказал координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T23:51

2022-11-28T23:51

2022-11-28T23:51

в мире

джон кирби

сша

сирия

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564619756_0:41:2700:1560_1920x0_80_0_0_93391341f1f7ca01b48cee87504b7d78.jpg

ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. США признают право Турции на самооборону, но хотят деэсклации на севере Сирии, сказал координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби."Мы хотим видеть деэскалацию напряженности, мы не хотим видеть действий, которые бы вели к дополнительных жертвам, особенно среди мирного населения", - добавил Кирби.США, по его словам, также обеспокоены тем, что возможная военная операция Турции может повредить совместной борьбе США и курдских формирований против террористической организации "Исламское государство"* (запрещена в России).* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20221127/erdogan-1834616091.html

сша

сирия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, джон кирби, сша, сирия, турция