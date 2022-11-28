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Юрист раскрыл, за какие зимние шины может грозить штраф - РИА Новости, 28.11.2022
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Юрист раскрыл, за какие зимние шины может грозить штраф
Юрист раскрыл, за какие зимние шины может грозить штраф - РИА Новости, 28.11.2022
Юрист раскрыл, за какие зимние шины может грозить штраф
За отсутствие зимней резины водители получают предупреждение, при этом использование неправильных шин карается штрафом, рассказал в интервью "Прайму"... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T01:15
2022-11-28T01:15
авто
общество
позиция права
егор редин
таможенный союз
штрафы
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. За отсутствие зимней резины водители получают предупреждение, при этом использование неправильных шин карается штрафом, рассказал в интервью "Прайму" управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.Эксперт напомнил, что требования к "зимней обуви" автомобиля перечислены в техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств". Так, шины должны быть новыми, все четыре резины должны быть одинаковыми и зимой помеченными международным знаком "M+S", "M&amp;S" или "M S" (пер. "грязь и снег"). Нарушение правил грозит штрафом за управление ТС с неисправностями в размере 500 рублей.Редин отметил, что менять шины все-таки стоит, несмотря на отсутствие штрафа, поскольку зимние шины обеспечат безопасность на заснеженной и замерзшей дороге."Иногда лучше поездить на шипах без снега, чем в самый ответственный момент рисковать своим транспортом, а также своей и чужой безопасностью", — заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20221117/rezina-1832096120.html
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авто, общество, позиция права, егор редин, таможенный союз, штрафы
Авто, Общество, Позиция права, Егор Редин, Таможенный союз, Штрафы
01:15 28.11.2022
 
Юрист раскрыл, за какие зимние шины может грозить штраф

Юрист Редин заявил о риске штрафа за неодинаковые зимние шины на одном автомобиле

© РИА Новости / Владимир ВяткинПродажа зимних шин
Продажа зимних шин - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Продажа зимних шин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. За отсутствие зимней резины водители получают предупреждение, при этом использование неправильных шин карается штрафом, рассказал в интервью "Прайму" управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.
Эксперт напомнил, что требования к "зимней обуви" автомобиля перечислены в техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств". Так, шины должны быть новыми, все четыре резины должны быть одинаковыми и зимой помеченными международным знаком "M+S", "M&S" или "M S" (пер. "грязь и снег"). Нарушение правил грозит штрафом за управление ТС с неисправностями в размере 500 рублей.
Редин отметил, что менять шины все-таки стоит, несмотря на отсутствие штрафа, поскольку зимние шины обеспечат безопасность на заснеженной и замерзшей дороге.
"Иногда лучше поездить на шипах без снега, чем в самый ответственный момент рисковать своим транспортом, а также своей и чужой безопасностью", — заключил собеседник агентства.
Протектор зимней резины с шипами - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 02:10
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АвтоОбществоПозиция праваЕгор РединТаможенный союзШтрафы
 
 
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