15:52 28.11.2022 (обновлено: 16:04 28.11.2022)
Россия и Казахстан продекларировали дальнейшее укрепление ШОС
Россия и Казахстан в совместной декларации заявили, что будут продолжать укреплять ШОС
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЗаседание в расширенном составе глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
Заседание в расширенном составе глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан продолжат укреплять ШОС как опору формирующегося демократического и справедливого многополярного миропорядка.
Текст Декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Казахстаном опубликован на сайте Кремля.
"РФ и Республика Казахстан будут и впредь укреплять ШОС в качестве одной из опор формирующегося более представительного, демократического и справедливого многополярного миропорядка, основанного на верховенстве международного права, прежде всего Устава ООН, уважении цивилизационного многообразия и самостоятельного выбора народами пути своего политического, экономического, социального и культурного развития, на равноправном партнерстве государств в интересах обеспечения равной, совместной, неделимой, комплексной и устойчивой безопасности, обеспечении поступательного роста и процветания на пространстве ШОС", - говорится в декларации, подписанной президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Подчеркивается, что Россия и Казахстан намерены развивать сотрудничество в рамках ШОС в сферах политики, безопасности, торговли, экономики, финансов и инвестиций, культурных и гуманитарных связей.
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