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Россия и Казахстан продекларировали дальнейшее укрепление ШОС - РИА Новости, 28.11.2022
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Россия и Казахстан продекларировали дальнейшее укрепление ШОС
Россия и Казахстан продекларировали дальнейшее укрепление ШОС - РИА Новости, 28.11.2022
Россия и Казахстан продекларировали дальнейшее укрепление ШОС
Россия и Казахстан продолжат укреплять ШОС как опору формирующегося демократического и справедливого многополярного миропорядка. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T15:52
2022-11-28T16:04
россия
казахстан
шос
политика
владимир путин
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан продолжат укреплять ШОС как опору формирующегося демократического и справедливого многополярного миропорядка.Текст Декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Казахстаном опубликован на сайте Кремля."РФ и Республика Казахстан будут и впредь укреплять ШОС в качестве одной из опор формирующегося более представительного, демократического и справедливого многополярного миропорядка, основанного на верховенстве международного права, прежде всего Устава ООН, уважении цивилизационного многообразия и самостоятельного выбора народами пути своего политического, экономического, социального и культурного развития, на равноправном партнерстве государств в интересах обеспечения равной, совместной, неделимой, комплексной и устойчивой безопасности, обеспечении поступательного роста и процветания на пространстве ШОС", - говорится в декларации, подписанной президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.Подчеркивается, что Россия и Казахстан намерены развивать сотрудничество в рамках ШОС в сферах политики, безопасности, торговли, экономики, финансов и инвестиций, культурных и гуманитарных связей.
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россия, казахстан, шос, политика, владимир путин, касым-жомарт токаев
Россия, Казахстан, ШОС, Политика, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
15:52 28.11.2022 (обновлено: 16:04 28.11.2022)
 
Россия и Казахстан продекларировали дальнейшее укрепление ШОС

Россия и Казахстан в совместной декларации заявили, что будут продолжать укреплять ШОС

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЗаседание в расширенном составе глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
Заседание в расширенном составе глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Заседание в расширенном составе глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан продолжат укреплять ШОС как опору формирующегося демократического и справедливого многополярного миропорядка.
Текст Декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Казахстаном опубликован на сайте Кремля.
"РФ и Республика Казахстан будут и впредь укреплять ШОС в качестве одной из опор формирующегося более представительного, демократического и справедливого многополярного миропорядка, основанного на верховенстве международного права, прежде всего Устава ООН, уважении цивилизационного многообразия и самостоятельного выбора народами пути своего политического, экономического, социального и культурного развития, на равноправном партнерстве государств в интересах обеспечения равной, совместной, неделимой, комплексной и устойчивой безопасности, обеспечении поступательного роста и процветания на пространстве ШОС", - говорится в декларации, подписанной президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Подчеркивается, что Россия и Казахстан намерены развивать сотрудничество в рамках ШОС в сферах политики, безопасности, торговли, экономики, финансов и инвестиций, культурных и гуманитарных связей.
Президент России Владимир Путин во время совместного фотографирования перед заседанием Совета глав государств — членов ШОС в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
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