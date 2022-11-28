https://ria.ru/20221128/shos-1834793802.html

Россия и Казахстан продекларировали дальнейшее укрепление ШОС

Россия и Казахстан продекларировали дальнейшее укрепление ШОС - РИА Новости, 28.11.2022

Россия и Казахстан продекларировали дальнейшее укрепление ШОС

Россия и Казахстан продолжат укреплять ШОС как опору формирующегося демократического и справедливого многополярного миропорядка. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T15:52

2022-11-28T15:52

2022-11-28T16:04

россия

казахстан

шос

политика

владимир путин

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан продолжат укреплять ШОС как опору формирующегося демократического и справедливого многополярного миропорядка.Текст Декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Казахстаном опубликован на сайте Кремля."РФ и Республика Казахстан будут и впредь укреплять ШОС в качестве одной из опор формирующегося более представительного, демократического и справедливого многополярного миропорядка, основанного на верховенстве международного права, прежде всего Устава ООН, уважении цивилизационного многообразия и самостоятельного выбора народами пути своего политического, экономического, социального и культурного развития, на равноправном партнерстве государств в интересах обеспечения равной, совместной, неделимой, комплексной и устойчивой безопасности, обеспечении поступательного роста и процветания на пространстве ШОС", - говорится в декларации, подписанной президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.Подчеркивается, что Россия и Казахстан намерены развивать сотрудничество в рамках ШОС в сферах политики, безопасности, торговли, экономики, финансов и инвестиций, культурных и гуманитарных связей.

https://ria.ru/20220916/shos-1817406175.html

россия

казахстан

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, казахстан, шос, политика, владимир путин, касым-жомарт токаев