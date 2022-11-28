https://ria.ru/20221128/shevron-1834900557.html

Белый дом: Сhevron сама должна определить объем нефтедобычи в Венесуэле

Белый дом: Сhevron сама должна определить объем нефтедобычи в Венесуэле - РИА Новости, 28.11.2022

Белый дом: Сhevron сама должна определить объем нефтедобычи в Венесуэле

Нефтяная компания Chevron, первой из американских компаний получившая разрешение властей США на возобновление добычи нефти в Венесуэле, сама должна определить... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T23:15

2022-11-28T23:15

2022-11-28T23:23

венесуэла

цены на нефть

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Нефтяная компания Chevron, первой из американских компаний получившая разрешение властей США на возобновление добычи нефти в Венесуэле, сама должна определить объем добычи в латиноамериканской стране, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби на брифинге для журналистов."Еще предстоит понять, как много будет добываться там (в Венесуэле - ред.). Chevron сама должна определить это", - сообщил он.Кирби подчеркнул, весь добытый объем нефтепродуктов "должен поступать" в США.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

венесуэла, цены на нефть, джон кирби, сша, chevron