https://ria.ru/20221128/shevron-1834900557.html
Белый дом: Сhevron сама должна определить объем нефтедобычи в Венесуэле
Белый дом: Сhevron сама должна определить объем нефтедобычи в Венесуэле - РИА Новости, 28.11.2022
Белый дом: Сhevron сама должна определить объем нефтедобычи в Венесуэле
Нефтяная компания Chevron, первой из американских компаний получившая разрешение властей США на возобновление добычи нефти в Венесуэле, сама должна определить... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T23:15
2022-11-28T23:15
2022-11-28T23:23
венесуэла
цены на нефть
джон кирби
сша
chevron
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ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Нефтяная компания Chevron, первой из американских компаний получившая разрешение властей США на возобновление добычи нефти в Венесуэле, сама должна определить объем добычи в латиноамериканской стране, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби на брифинге для журналистов."Еще предстоит понять, как много будет добываться там (в Венесуэле - ред.). Chevron сама должна определить это", - сообщил он.Кирби подчеркнул, весь добытый объем нефтепродуктов "должен поступать" в США.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венесуэла, цены на нефть, джон кирби, сша, chevron
Венесуэла, Цены на нефть, Джон Кирби, США, Chevron
23:15 28.11.2022 (обновлено: 23:23 28.11.2022)
Белый дом: Сhevron сама должна определить объем нефтедобычи в Венесуэле
В Белом доме заявили, что Сhevron сама должна определить объем добычи нефти в Венесуэле
ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Нефтяная компания Chevron, первой из американских компаний получившая разрешение властей США на возобновление добычи нефти в Венесуэле, сама должна определить объем добычи в латиноамериканской стране, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби на брифинге для журналистов.
"Еще предстоит понять, как много будет добываться там (в Венесуэле - ред.). Chevron сама должна определить это", - сообщил он.
Кирби подчеркнул, весь добытый объем нефтепродуктов "должен поступать" в США.