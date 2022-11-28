https://ria.ru/20221128/selo-1834263304.html

"Это средневековье". С какой проблемой столкнулись жители Липецкой области

"Это средневековье". С какой проблемой столкнулись жители Липецкой области - РИА Новости, 28.11.2022

"Это средневековье". С какой проблемой столкнулись жители Липецкой области

Село Ленино — всего в семи километрах от Липецка, но люди здесь отрезаны от "большой земли". Нет ни воды, ни газа. Дороги размывает. Местные уже 12 лет просят... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T08:00

2022-11-28T08:00

2022-11-28T18:03

общество

липецк

липецкая область

следственный комитет россии (ск рф)

чиновники

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Мария Марикян. Село Ленино — всего в семи километрах от Липецка, но люди здесь отрезаны от "большой земли". Нет ни воды, ни газа. Дороги размывает. Местные уже 12 лет просят чиновников решить проблему — ничего не меняется. РИА Новости разбиралось в ситуации."Как такое возможно?"Ленино делит пополам федеральная трасса. Одну сторону активно застраивают. Другая в это время разрушается."У нас частный сектор, около трехсот человек. И нет ни дорог, ни освещения, ни газа, ни воды. Питьевую и техническую покупаем. Ежедневно возим в баклажках. Моемся как придется. У кого есть родственники в городе — ездят туда. Там же и стирают", — объясняет местная жительница Елена Вышвыркина.Она с супругом и тремя детьми перебрались сюда в 2017-м. Приобрели участок, построили дом. Власти уверяли, что "вот-вот проведут воду и газ". Но так ничего и не сделали."Как выяснилось, это тянется уже 12 лет. Мы вложили сбережения, в том числе материнский капитал. Влезли в долги, — говорит Елена. — В сельсовете кормили обещаниями. А теперь только и слышим: слишком сложно, нереально, невозможно".Дома все на электричестве, каждый месяц — счет на 15 тысяч. "Нам советуют: обзаведитесь печкой! Как такое возможно? Через дорогу — городские условия, а мы без элементарного. Словно в глухой Сибири"."Домой идут вслепую"Дороги в межсезонье размывает так, что ни пройти, ни проехать. Другая местная жительница, Софья, рассказывает: весной ее 12-летней дочери стало плохо, вызвали скорую, но та не смогла добраться."Вызвали такси — одна машина застряла, вторая… В итоге выносила дочь на руках, — возмущается женщина. — А ведь это случай не единичный — тут пенсионеры, инвалиды. Разве накладно хотя бы щебенку насыпать?"Остановка, откуда ходит общественный транспорт до Липецка, была в четырех километрах. Люди годами обивали пороги чиновников, в итоге сделали поближе — в полутора километрах. В день всего три рейса. И не напрямую, а через другие населенные пункты. Вместо 15 минут — больше часа.В селе школы нет. До города — своим ходом. Кто учится в соседней деревне Троицкое — на муниципальном автобусе."Место на самом деле удобное. Город рядом, ближайший гипермаркет — в десяти минутах езды, — добавляет сельчанка. — Но на зиму арендуем квартиру в Липецке"."Не прыгайте выше головы"По документам необустроенная половина села Ленино — частная собственность. В девяностые люди получили паи, а потом продали участки. Инфраструктуру возводить негде.Нужно поменять статус земли на муниципальный, указывает председатель комитета имущественных и земельных отношений Липецкого муниципального района Ольга Ложеницына. По закону "добро" надо получить от каждого. Но не все идут на контакт.Местные это опровергают. "Я лично собрала 110 подписей. Многие отказываются от участков, — уверяет Елена Вышвыркина. — Уже хватит на коридор — хотя бы для воды. Но не хотят делать. Тянут резину".Сообщили о ситуации в соцсетях. "Чиновники тут же пригрозили — "не прыгайте выше головы", — разводит руками Ольга.Про Ленино узнала вся область. После обращения, опубликованного известным в Липецке общественником Дмитрием Красичковым, проблемой занялись следователи."К сожалению, пока не выйдешь на федеральный уровень — никаких сдвигов. Случай ведь далеко не единичный, — отмечает правозащитник. — Например, летом с тем же пришли из Новой Деревни. К слову, тоже рядом с городом. Годами бились с чиновниками — тщетно".Власти, подчеркивает он, по закону обязаны этим заниматься. Но без центрального аппарата СК и прокуратуры обычно не обходится.

https://ria.ru/20221015/obschezhitie-1823975323.html

https://ria.ru/20220316/ugol-1778252911.html

https://ria.ru/20220125/kavkaz-1769293944.html

липецк

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Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

общество, липецк, липецкая область, следственный комитет россии (ск рф), чиновники