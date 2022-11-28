Рейтинг@Mail.ru
"Это средневековье". С какой проблемой столкнулись жители Липецкой области - РИА Новости, 28.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221128/selo-1834263304.html
"Это средневековье". С какой проблемой столкнулись жители Липецкой области
"Это средневековье". С какой проблемой столкнулись жители Липецкой области - РИА Новости, 28.11.2022
"Это средневековье". С какой проблемой столкнулись жители Липецкой области
Село Ленино — всего в семи километрах от Липецка, но люди здесь отрезаны от "большой земли". Нет ни воды, ни газа. Дороги размывает. Местные уже 12 лет просят... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T08:00
2022-11-28T18:03
общество
липецк
липецкая область
следственный комитет россии (ск рф)
чиновники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834259398_466:0:3680:1808_1920x0_80_0_0_8ff48595052bde73c85481350142f5d2.jpg
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Мария Марикян. Село Ленино — всего в семи километрах от Липецка, но люди здесь отрезаны от "большой земли". Нет ни воды, ни газа. Дороги размывает. Местные уже 12 лет просят чиновников решить проблему — ничего не меняется. РИА Новости разбиралось в ситуации."Как такое возможно?"Ленино делит пополам федеральная трасса. Одну сторону активно застраивают. Другая в это время разрушается."У нас частный сектор, около трехсот человек. И нет ни дорог, ни освещения, ни газа, ни воды. Питьевую и техническую покупаем. Ежедневно возим в баклажках. Моемся как придется. У кого есть родственники в городе — ездят туда. Там же и стирают", — объясняет местная жительница Елена Вышвыркина.Она с супругом и тремя детьми перебрались сюда в 2017-м. Приобрели участок, построили дом. Власти уверяли, что "вот-вот проведут воду и газ". Но так ничего и не сделали."Как выяснилось, это тянется уже 12 лет. Мы вложили сбережения, в том числе материнский капитал. Влезли в долги, — говорит Елена. — В сельсовете кормили обещаниями. А теперь только и слышим: слишком сложно, нереально, невозможно".Дома все на электричестве, каждый месяц — счет на 15 тысяч. "Нам советуют: обзаведитесь печкой! Как такое возможно? Через дорогу — городские условия, а мы без элементарного. Словно в глухой Сибири"."Домой идут вслепую"Дороги в межсезонье размывает так, что ни пройти, ни проехать. Другая местная жительница, Софья, рассказывает: весной ее 12-летней дочери стало плохо, вызвали скорую, но та не смогла добраться."Вызвали такси — одна машина застряла, вторая… В итоге выносила дочь на руках, — возмущается женщина. — А ведь это случай не единичный — тут пенсионеры, инвалиды. Разве накладно хотя бы щебенку насыпать?"Остановка, откуда ходит общественный транспорт до Липецка, была в четырех километрах. Люди годами обивали пороги чиновников, в итоге сделали поближе — в полутора километрах. В день всего три рейса. И не напрямую, а через другие населенные пункты. Вместо 15 минут — больше часа.В селе школы нет. До города — своим ходом. Кто учится в соседней деревне Троицкое — на муниципальном автобусе."Место на самом деле удобное. Город рядом, ближайший гипермаркет — в десяти минутах езды, — добавляет сельчанка. — Но на зиму арендуем квартиру в Липецке"."Не прыгайте выше головы"По документам необустроенная половина села Ленино — частная собственность. В девяностые люди получили паи, а потом продали участки. Инфраструктуру возводить негде.Нужно поменять статус земли на муниципальный, указывает председатель комитета имущественных и земельных отношений Липецкого муниципального района Ольга Ложеницына. По закону "добро" надо получить от каждого. Но не все идут на контакт.Местные это опровергают. "Я лично собрала 110 подписей. Многие отказываются от участков, — уверяет Елена Вышвыркина. — Уже хватит на коридор — хотя бы для воды. Но не хотят делать. Тянут резину".Сообщили о ситуации в соцсетях. "Чиновники тут же пригрозили — "не прыгайте выше головы", — разводит руками Ольга.Про Ленино узнала вся область. После обращения, опубликованного известным в Липецке общественником Дмитрием Красичковым, проблемой занялись следователи."К сожалению, пока не выйдешь на федеральный уровень — никаких сдвигов. Случай ведь далеко не единичный, — отмечает правозащитник. — Например, летом с тем же пришли из Новой Деревни. К слову, тоже рядом с городом. Годами бились с чиновниками — тщетно".Власти, подчеркивает он, по закону обязаны этим заниматься. Но без центрального аппарата СК и прокуратуры обычно не обходится.
https://ria.ru/20221015/obschezhitie-1823975323.html
https://ria.ru/20220316/ugol-1778252911.html
https://ria.ru/20220125/kavkaz-1769293944.html
липецк
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Марикян
Мария Марикян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834259398_832:0:3563:2048_1920x0_80_0_0_7d2ece322edcb917f15194df69a5eae3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, липецк, липецкая область, следственный комитет россии (ск рф), чиновники
Общество, Липецк, Липецкая область, Следственный комитет России (СК РФ), Чиновники
08:00 28.11.2022 (обновлено: 18:03 28.11.2022)
 

"Это средневековье". С какой проблемой столкнулись жители Липецкой области

© YouTube/Дмитрий КрасичковЖители Липецкой области рассказывают об условиях проживания в селе Ленино
Жители Липецкой области рассказывают об условиях проживания в селе Ленино
© YouTube/Дмитрий Красичков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Мария Марикян. Село Ленино — всего в семи километрах от Липецка, но люди здесь отрезаны от "большой земли". Нет ни воды, ни газа. Дороги размывает. Местные уже 12 лет просят чиновников решить проблему — ничего не меняется. РИА Новости разбиралось в ситуации.

"Как такое возможно?"

Ленино делит пополам федеральная трасса. Одну сторону активно застраивают. Другая в это время разрушается.
"У нас частный сектор, около трехсот человек. И нет ни дорог, ни освещения, ни газа, ни воды. Питьевую и техническую покупаем. Ежедневно возим в баклажках. Моемся как придется. У кого есть родственники в городе — ездят туда. Там же и стирают", — объясняет местная жительница Елена Вышвыркина.
Выселяемые жильцы. Марина Родионова — последняя справа
15 октября, 08:00
"Нас хотят выжить". Против чего протестуют жители Липецкой области
Она с супругом и тремя детьми перебрались сюда в 2017-м. Приобрели участок, построили дом. Власти уверяли, что "вот-вот проведут воду и газ". Но так ничего и не сделали.
"Как выяснилось, это тянется уже 12 лет. Мы вложили сбережения, в том числе материнский капитал. Влезли в долги, — говорит Елена. — В сельсовете кормили обещаниями. А теперь только и слышим: слишком сложно, нереально, невозможно".
Дома все на электричестве, каждый месяц — счет на 15 тысяч. "Нам советуют: обзаведитесь печкой! Как такое возможно? Через дорогу — городские условия, а мы без элементарного. Словно в глухой Сибири".

"Домой идут вслепую"

Дороги в межсезонье размывает так, что ни пройти, ни проехать. Другая местная жительница, Софья, рассказывает: весной ее 12-летней дочери стало плохо, вызвали скорую, но та не смогла добраться.
© Фото предоставлено СофьейДорога в селе
Дорога в селе
© Фото предоставлено Софьей
Дорога в селе
"Вызвали такси — одна машина застряла, вторая… В итоге выносила дочь на руках, — возмущается женщина. — А ведь это случай не единичный — тут пенсионеры, инвалиды. Разве накладно хотя бы щебенку насыпать?"
Остановка, откуда ходит общественный транспорт до Липецка, была в четырех километрах. Люди годами обивали пороги чиновников, в итоге сделали поближе — в полутора километрах. В день всего три рейса. И не напрямую, а через другие населенные пункты. Вместо 15 минут — больше часа.

"Кроме того, идти нужно вдоль федеральной трассы, постоянно носятся фуры. Ни пешеходной дорожки, ни указателей. Сейчас рано темнеет, очень беспокоимся за детей — бредут, по сути, вслепую", — продолжает Софья.

В селе школы нет. До города — своим ходом. Кто учится в соседней деревне Троицкое — на муниципальном автобусе.
"Место на самом деле удобное. Город рядом, ближайший гипермаркет — в десяти минутах езды, — добавляет сельчанка. — Но на зиму арендуем квартиру в Липецке".
Поселок Чувашка - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 08:00
"Их не остановить": что угрожает жителям Сибири

"Не прыгайте выше головы"

По документам необустроенная половина села Ленино — частная собственность. В девяностые люди получили паи, а потом продали участки. Инфраструктуру возводить негде.
Нужно поменять статус земли на муниципальный, указывает председатель комитета имущественных и земельных отношений Липецкого муниципального района Ольга Ложеницына. По закону "добро" надо получить от каждого. Но не все идут на контакт.

"У нас больше 300 собственников. Некоторых нет в живых — связываемся с родственниками. Мы все понимаем, но просто так выделить деньги не можем. Закон есть закон. С прошлого года начались суды по переводу земли, — говорит представитель муниципалитета. — Пытались собрать людей, приходили единицы".

Местные это опровергают. "Я лично собрала 110 подписей. Многие отказываются от участков, — уверяет Елена Вышвыркина. — Уже хватит на коридор — хотя бы для воды. Но не хотят делать. Тянут резину".
Сообщили о ситуации в соцсетях. "Чиновники тут же пригрозили — "не прыгайте выше головы", — разводит руками Ольга.
Стоп-кадр видео, на котором жители Хушета несут на носилках больную женщину
25 января, 08:00
"Умирают на руках": что происходит в самом отдаленном селе Дагестана
Про Ленино узнала вся область. После обращения, опубликованного известным в Липецке общественником Дмитрием Красичковым, проблемой занялись следователи.
"К сожалению, пока не выйдешь на федеральный уровень — никаких сдвигов. Случай ведь далеко не единичный, — отмечает правозащитник. — Например, летом с тем же пришли из Новой Деревни. К слову, тоже рядом с городом. Годами бились с чиновниками — тщетно".
Власти, подчеркивает он, по закону обязаны этим заниматься. Но без центрального аппарата СК и прокуратуры обычно не обходится.
 
ОбществоЛипецкЛипецкая областьСледственный комитет России (СК РФ)Чиновники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала