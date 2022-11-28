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Совет ЕС утвердил решение о включении обхода санкций в список преступлений - РИА Новости, 28.11.2022
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Совет ЕС утвердил решение о включении обхода санкций в список преступлений
Совет ЕС утвердил решение о включении обхода санкций в список преступлений - РИА Новости, 28.11.2022
Совет ЕС утвердил решение о включении обхода санкций в список преступлений
Совет ЕС в понедельник единогласно утвердил решение о включении обхода или нарушения европейских санкций в список уголовных преступлений в Евросоюзе, говорится... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T12:35
2022-11-28T14:13
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
россия
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Совет ЕС в понедельник единогласно утвердил решение о включении обхода или нарушения европейских санкций в список уголовных преступлений в Евросоюзе, говорится в распространенном Советом заявлении.Еврокомиссия еще в мае этого года предложила внести обход санкций в список уголовных преступлений. Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявлял, что принятие такого решения откроет путь к конфискации активов российского бизнеса."Сегодня Совет ЕС единогласно утвердил решение о добавлении нарушения санкций в список "уголовных преступлений ЕС", включенных в Договор о функционировании ЕС", - говорится в распространенном заявлении. В настоящее время уголовными преступлениями на уровне всего ЕС являются терроризм, торговля людьми и сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконный оборот наркотиков и оружия, отмывание денег, коррупция, киберпреступления, оргпреступность.Ожидается, что теперь Еврокомиссия должна представить предложение по директиве, которая содержит основные правила, касающиеся определения преступлений по обходу и нарушению санкций и наказанию за подобные нарушения. Эту директиву также должны утвердить в Совете ЕС и в Европарламенте.Еврокомиссия 25 мая представила пакет предложений по возможной конфискации замороженных российских активов, а также по включению нарушений, связанных с обходом санкций, в список уголовных преступлений в Европейском союзе. Как позже заявлял европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, соответствующая директива будет принята в октябре, однако до сих пор конкретная информация по срокам принятия документа не раскрывалась. По словам еврокомиссара, после принятия этой директивы попытка обойти санкции будет внесена в список уголовных преступлений во всем Европейском союзе, что открывает путь к конфискации активов российского бизнеса.Ранее представители ЕС заявляли о возможной конфискации замороженных средств россиян в случае, если будет соответствующая законодательная база. Согласно данным Еврокомиссии, страны Евросоюза уже заморозили более 17,4 миллиарда евро активов российского бизнеса.Страны ЕС с конца февраля ввели уже восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, россия, экономика
Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Россия, Экономика
12:35 28.11.2022 (обновлено: 14:13 28.11.2022)
 
Совет ЕС утвердил решение о включении обхода санкций в список преступлений

Совет ЕС единогласно утвердил решение о включении обхода санкций в список преступлений

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Совет ЕС в понедельник единогласно утвердил решение о включении обхода или нарушения европейских санкций в список уголовных преступлений в Евросоюзе, говорится в распространенном Советом заявлении.
Еврокомиссия еще в мае этого года предложила внести обход санкций в список уголовных преступлений. Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявлял, что принятие такого решения откроет путь к конфискации активов российского бизнеса.
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"Сегодня Совет ЕС единогласно утвердил решение о добавлении нарушения санкций в список "уголовных преступлений ЕС", включенных в Договор о функционировании ЕС", - говорится в распространенном заявлении. В настоящее время уголовными преступлениями на уровне всего ЕС являются терроризм, торговля людьми и сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконный оборот наркотиков и оружия, отмывание денег, коррупция, киберпреступления, оргпреступность.
Ожидается, что теперь Еврокомиссия должна представить предложение по директиве, которая содержит основные правила, касающиеся определения преступлений по обходу и нарушению санкций и наказанию за подобные нарушения. Эту директиву также должны утвердить в Совете ЕС и в Европарламенте.
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Еврокомиссия 25 мая представила пакет предложений по возможной конфискации замороженных российских активов, а также по включению нарушений, связанных с обходом санкций, в список уголовных преступлений в Европейском союзе.
Как позже заявлял европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, соответствующая директива будет принята в октябре, однако до сих пор конкретная информация по срокам принятия документа не раскрывалась. По словам еврокомиссара, после принятия этой директивы попытка обойти санкции будет внесена в список уголовных преступлений во всем Европейском союзе, что открывает путь к конфискации активов российского бизнеса.
Ранее представители ЕС заявляли о возможной конфискации замороженных средств россиян в случае, если будет соответствующая законодательная база. Согласно данным Еврокомиссии, страны Евросоюза уже заморозили более 17,4 миллиарда евро активов российского бизнеса.
Страны ЕС с конца февраля ввели уже восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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