https://ria.ru/20221128/sanktsii-1834723282.html

Совет ЕС утвердил решение о включении обхода санкций в список преступлений

Совет ЕС утвердил решение о включении обхода санкций в список преступлений - РИА Новости, 28.11.2022

Совет ЕС утвердил решение о включении обхода санкций в список преступлений

Совет ЕС в понедельник единогласно утвердил решение о включении обхода или нарушения европейских санкций в список уголовных преступлений в Евросоюзе, говорится... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T12:35

2022-11-28T12:35

2022-11-28T14:13

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

россия

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Совет ЕС в понедельник единогласно утвердил решение о включении обхода или нарушения европейских санкций в список уголовных преступлений в Евросоюзе, говорится в распространенном Советом заявлении.Еврокомиссия еще в мае этого года предложила внести обход санкций в список уголовных преступлений. Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявлял, что принятие такого решения откроет путь к конфискации активов российского бизнеса."Сегодня Совет ЕС единогласно утвердил решение о добавлении нарушения санкций в список "уголовных преступлений ЕС", включенных в Договор о функционировании ЕС", - говорится в распространенном заявлении. В настоящее время уголовными преступлениями на уровне всего ЕС являются терроризм, торговля людьми и сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконный оборот наркотиков и оружия, отмывание денег, коррупция, киберпреступления, оргпреступность.Ожидается, что теперь Еврокомиссия должна представить предложение по директиве, которая содержит основные правила, касающиеся определения преступлений по обходу и нарушению санкций и наказанию за подобные нарушения. Эту директиву также должны утвердить в Совете ЕС и в Европарламенте.Еврокомиссия 25 мая представила пакет предложений по возможной конфискации замороженных российских активов, а также по включению нарушений, связанных с обходом санкций, в список уголовных преступлений в Европейском союзе. Как позже заявлял европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, соответствующая директива будет принята в октябре, однако до сих пор конкретная информация по срокам принятия документа не раскрывалась. По словам еврокомиссара, после принятия этой директивы попытка обойти санкции будет внесена в список уголовных преступлений во всем Европейском союзе, что открывает путь к конфискации активов российского бизнеса.Ранее представители ЕС заявляли о возможной конфискации замороженных средств россиян в случае, если будет соответствующая законодательная база. Согласно данным Еврокомиссии, страны Евросоюза уже заморозили более 17,4 миллиарда евро активов российского бизнеса.Страны ЕС с конца февраля ввели уже восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221128/front-1834601038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, россия, экономика