https://ria.ru/20221128/sanktsii-1834718420.html

В Москве выразили надежду на временные исключения из санкционных списков

В Москве выразили надежду на временные исключения из санкционных списков - РИА Новости, 28.11.2022

В Москве выразили надежду на временные исключения из санкционных списков

В Москве рассчитывают, что США будут предоставлять временное исключение из санкций для попавших в санкционные списки российских официальных лиц, - от высшего до РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T12:16

2022-11-28T12:16

2022-11-28T12:35

кирилл барский

камала харрис

владимир путин

москва

россия

сша

оон

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В Москве рассчитывают, что США будут предоставлять временное исключение из санкций для попавших в санкционные списки российских официальных лиц, - от высшего до рабочего уровня, - для участия в будущем году в мероприятиях по линии АТЭС, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее должностное лицо России в АТЭС Кирилл Барский.В 2023 году в АТЭС председательствуют США. Вице-президент Камала Харрис ранее заявила, что следующая встреча лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет в ноябре 2023 года в Сан-Франциско. Временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд в интервью РИА Новости ранее заявила, что Вашингтон намерен обеспечить полное участие всех делегаций в саммите АТЭС летом следующего года в соответствии с законами и нормами США."Мне трудно сейчас сделать какие-то прогнозы, естественно, хочется думать о хорошем. В то же время мы прекрасно понимаем, что целый ряд высокопоставленных должностных лиц Российской Федерации находится в США в санкционных списках, " - сказал Барский.По его словам, проблемы могут возникнуть и с получением американских виз, а также с тем, что в США не признают российские вакцины от коронавируса."В то же время, когда мы давали согласие на председательство США в АТЭС ещё в конце прошлого года, в рамках новозеландского председательства, мы с партнёрами на рабочем уровне, на уровне старших должностных лиц, эту тему обсуждали. И со стороны американских коллег, я бы сказал, были намёки на то, что американское законодательство позволяет использовать такую форму, как waiver (исключение). То есть временное исключение из неких списков санкций или списков лиц, подверженных определённым ограничениям в соответствии с национальным законодательством США, может быть выходом из сложившейся ситуации", - пояснил Барский."Я очень рассчитываю на то, что американская сторона, понимая меру своей ответственности за функционирование АТЭС, найдёт юридически оправданные возможности к обеспечению участия всех заявляемых членов российской делегации на мероприятиях АТЭС от высшего до рабочего уровня", - заключил он.В конце февраля после начала Россией специальной военной операции на Украине США ввели санкции против президента РФ Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и других членов Совета безопасности России. В сентябре США расширили санкционный список, добавив в него премьер-министра РФ Михаила Мишустина, главу российского ЦБ Эльвиру Набиуллину и ряд других российских официальных лиц.В Москве также ранее не раз говорили о том, что США злоупотребляют своим положением страны-хозяйки штаб-квартиры ООН и регулярно отказывают или задерживают в выдаче виз российских дипломатам, которые едут в Нью-Йорк на мероприятия по линии ООН.

https://ria.ru/20221120/ates-1832830240.html

https://ria.ru/20221128/vysylka-1834676904.html

https://ria.ru/20221126/diplomaty-1834510674.html

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кирилл барский, камала харрис, владимир путин, москва, россия, сша, оон, центральный банк рф (цб рф), в мире