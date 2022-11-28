https://ria.ru/20221128/saakashvili-1834736571.html

В организме Саакашвили обнаружили мышьяк, заявил адвокат политика

В организме Саакашвили обнаружили мышьяк, заявил адвокат политика - РИА Новости, 28.11.2022

В организме Саакашвили обнаружили мышьяк, заявил адвокат политика

Анализы выявили у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили наличие в организме еще одного тяжелого металла - мышьяка, заявил журналистам в понедельник... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T13:12

2022-11-28T13:12

2022-11-28T15:39

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ТБИЛИСИ, 28 ноя - РИА Новости. Анализы выявили у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили наличие в организме еще одного тяжелого металла - мышьяка, заявил журналистам в понедельник адвокат политика Шалва Хачапуридзе."Анализы ногтей пока не получали, они придут сегодня. Но по телефонному разговору выяснилось, что выявлено еще одно вещество - мышьяк", - заявил адвокат журналистам.Экспертиза состояния здоровья Саакашвили и токсикологическое исследование было проведено ранее иностранными экспертами и медиками при аппарате омбудсмена Грузии.Ранее адвокаты и мать Саакашвили заявили, что, по данным экспертизы, проведенной иностранными экспертами и медиками при аппарате омбудсмена Грузии, у политика выявлено повышенное содержание тяжелых металлов в организме, в том числе ртути.Саакашвили проходит лечение в клинике в Тбилиси после длительной голодовки в тюрьме. Он был переведен туда в мае этого года. Ранее грузинские медики при аппарате омбудсмена и иностранные эксперты провели экспертизу состояния здоровья Саакашвили, окончательный отчет готов, но все еще не обнародован.Правозащитники ранее сообщали, что с момента поступления в клинику состояние Саакашвили ухудшилось, он похудел на 20 килограммов. Ранее члены его семьи сообщали, что врачи поставили политику около 17 разных диагнозов. Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе сообщал, что у политика атрофированы мышцы левой руки, он не исключал, что у политика, возможно, подтвердятся более 30 различных заболеваний, в том числе деменция и туберкулез.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20221121/saakashvili-1833053328.html

https://ria.ru/20221115/gruziya-1831427166.html

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в мире, здоровье - общество, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, тбилиси, грузия