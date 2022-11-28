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Саакашвили впервые за долгое время появится в суде, заявил адвокат - РИА Новости, 28.11.2022
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Саакашвили впервые за долгое время появится в суде, заявил адвокат
Саакашвили впервые за долгое время появится в суде, заявил адвокат - РИА Новости, 28.11.2022
Саакашвили впервые за долгое время появится в суде, заявил адвокат
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили впервые за долгое время решил присутствовать на судебном заседании по делу о незаконном пересечении госграницы, заявил РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T13:00
2022-11-28T13:18
в мире
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
грузия
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 28 ноя — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили впервые за долгое время решил присутствовать на судебном заседании по делу о незаконном пересечении госграницы, заявил журналистам его адвокат Шалва Хачапуридзе. "Чтобы мы не стали причиной переноса и срыва (заседаний - ред.), было решено, что сегодня он будет присутствовать на судебном процессе. Однако это произойдет, скорее всего, при помощи инвалидной коляски, так как он физически не может передвигаться на такое расстояние", — сказал он.По его словам, судебный процесс начнется в 14:00 мск в Тбилисском городском суде.Ранее Хачапуридзе заявил, что в организме его подзащитного нашли три тяжелых металла, в том числе мышьяк. Он добавил, что Саакашвили, возможно, был отравлен.Политик проходит лечение в клинике в Тбилиси после длительной голодовки в тюрьме. Его перевели туда в мае этого года. Ранее грузинские медики при аппарате омбудсмена и иностранные эксперты провели экспертизу состояния здоровья Саакашвили, окончательный отчет готов, но все еще не обнародован.Правозащитники ранее сообщали, что с момента поступления в клинику состояние Саакашвили ухудшилось, он похудел на 20 килограммов. Ранее члены его семьи сообщали, что врачи поставили политику около 17 разных диагнозов. По словам адвоката, у политика атрофированы мышцы левой руки, Хачапуридзе также не исключал, что у Саакашвили, возможно, подтвердятся более 30 различных заболеваний, в том числе деменция и туберкулез.Экс-президента задержали в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
https://ria.ru/20221118/gruziya-1832501811.html
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в мире, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, грузия, тбилиси
В мире, Михаил Саакашвили, Ираклий Гарибашвили, Грузия, Тбилиси
13:00 28.11.2022 (обновлено: 13:18 28.11.2022)
 
Саакашвили впервые за долгое время появится в суде, заявил адвокат

Адвокат: Саакашвили впервые за долгое время появится в суде, его привезут в коляске

© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 28 ноя — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили впервые за долгое время решил присутствовать на судебном заседании по делу о незаконном пересечении госграницы, заявил журналистам его адвокат Шалва Хачапуридзе.
"Чтобы мы не стали причиной переноса и срыва (заседаний - ред.), было решено, что сегодня он будет присутствовать на судебном процессе. Однако это произойдет, скорее всего, при помощи инвалидной коляски, так как он физически не может передвигаться на такое расстояние", — сказал он.
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 15:05
Саакашвили передал России стратегические энергокомпании после 2008 года
По его словам, судебный процесс начнется в 14:00 мск в Тбилисском городском суде.
Ранее Хачапуридзе заявил, что в организме его подзащитного нашли три тяжелых металла, в том числе мышьяк. Он добавил, что Саакашвили, возможно, был отравлен.
Политик проходит лечение в клинике в Тбилиси после длительной голодовки в тюрьме. Его перевели туда в мае этого года. Ранее грузинские медики при аппарате омбудсмена и иностранные эксперты провели экспертизу состояния здоровья Саакашвили, окончательный отчет готов, но все еще не обнародован.
Правозащитники ранее сообщали, что с момента поступления в клинику состояние Саакашвили ухудшилось, он похудел на 20 килограммов. Ранее члены его семьи сообщали, что врачи поставили политику около 17 разных диагнозов. По словам адвоката, у политика атрофированы мышцы левой руки, Хачапуридзе также не исключал, что у Саакашвили, возможно, подтвердятся более 30 различных заболеваний, в том числе деменция и туберкулез.
Экс-президента задержали в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
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Мать Саакашвили заявила о наличии ртути в организме сына
 
В миреМихаил СаакашвилиИраклий ГарибашвилиГрузияТбилиси
 
 
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