https://ria.ru/20221128/saakashvili-1834732628.html

Саакашвили впервые за долгое время появится в суде, заявил адвокат

Саакашвили впервые за долгое время появится в суде, заявил адвокат - РИА Новости, 28.11.2022

Саакашвили впервые за долгое время появится в суде, заявил адвокат

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили впервые за долгое время решил присутствовать на судебном заседании по делу о незаконном пересечении госграницы, заявил РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T13:00

2022-11-28T13:00

2022-11-28T13:18

в мире

михаил саакашвили

ираклий гарибашвили

грузия

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752787765_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85d30743c711c53f32a645eac684e537.jpg

ТБИЛИСИ, 28 ноя — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили впервые за долгое время решил присутствовать на судебном заседании по делу о незаконном пересечении госграницы, заявил журналистам его адвокат Шалва Хачапуридзе. "Чтобы мы не стали причиной переноса и срыва (заседаний - ред.), было решено, что сегодня он будет присутствовать на судебном процессе. Однако это произойдет, скорее всего, при помощи инвалидной коляски, так как он физически не может передвигаться на такое расстояние", — сказал он.По его словам, судебный процесс начнется в 14:00 мск в Тбилисском городском суде.Ранее Хачапуридзе заявил, что в организме его подзащитного нашли три тяжелых металла, в том числе мышьяк. Он добавил, что Саакашвили, возможно, был отравлен.Политик проходит лечение в клинике в Тбилиси после длительной голодовки в тюрьме. Его перевели туда в мае этого года. Ранее грузинские медики при аппарате омбудсмена и иностранные эксперты провели экспертизу состояния здоровья Саакашвили, окончательный отчет готов, но все еще не обнародован.Правозащитники ранее сообщали, что с момента поступления в клинику состояние Саакашвили ухудшилось, он похудел на 20 килограммов. Ранее члены его семьи сообщали, что врачи поставили политику около 17 разных диагнозов. По словам адвоката, у политика атрофированы мышцы левой руки, Хачапуридзе также не исключал, что у Саакашвили, возможно, подтвердятся более 30 различных заболеваний, в том числе деменция и туберкулез.Экс-президента задержали в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20221118/gruziya-1832501811.html

https://ria.ru/20221119/saakashvili-1832750148.html

грузия

тбилиси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, грузия, тбилиси