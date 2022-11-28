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В Северодвинске хотят установить рубку атомной субмарины "Золотая рыбка"
В Северодвинске хотят установить рубку атомной субмарины "Золотая рыбка" - РИА Новости, 28.11.2022
В Северодвинске хотят установить рубку атомной субмарины "Золотая рыбка"
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поручил администрации Северодвинска обсудить с ветеранами-подводниками вопрос об установке рубки самой... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T21:08
2022-11-28T21:08
2022-11-28T21:08
архангельская область
общество
александр цыбульский
северодвинск
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звездочка
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АРХАНГЕЛЬСК, 28 ноя - РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поручил администрации Северодвинска обсудить с ветеранами-подводниками вопрос об установке рубки самой быстрой в мире атомной подводной лодки (АПЛ) "Золотая рыбка" в городе корабелов, сообщила пресс-служба правительства региона.О необходимости общественного обсуждения вопроса о месте установки в городе рубки легендарной субмарины губернатор заявил в понедельник в ходе еженедельного оперативного совещания в правительстве региона. С соответствующим предложением к главе региона обратились ветераны судостроительной отрасли и ветераны-подводники.По их мнению, разместить рубку атомной подводной лодки "Золотая рыбка" необходимо не в Приморском парке Северодвинска, как планируется, а на набережной имени Зрячева. Эта набережная на острове Ягры начала создаваться в 1982 году по инициативе директора "Звездочки" Александра Федоровича Зрячева."Надо провести обсуждение с ветеранами: где они считают правильным, там этот проект и надо реализовывать. Время для принятия решения еще есть. Но, пожалуйста, вы в первую очередь мнение ветеранов учитывайте", - сказал губернатор, обращаясь к представителям администрации Северодвинска.Цыбульский также обратился к бывшему главе Северодвинска Игорю Скубенко, который с сегодняшнего дня возглавил областное министерство труда, занятости и социального развития, с просьбой передать проект по размещению рубки АПЛ "Золотая рыбка" новому главе города в порядке преемственности.АПЛ, прозванная "Золотой рыбкой", была построена на "Севмаше" в 1969 году. В период боевой службы она развила скорость до 44,7 узла (более 80 км/ч), что до настоящего времени является абсолютным мировым рекордом для подводных лодок. Из состава ВМФ ракетоносец был выведен в 1988 году. После утилизации ЦС "Звездочка" на своей территории сохранил рубку уникального атомохода.Рубку планируется установить в Северодвинске как памятный объект, демонстрирующий мастерство и талант кораблестроителей, конструкторов и всех организаций, которые создавали, ремонтировали и поддерживали боеспособность корабля. В разработке проекта памятной композиции принимали участие инженеры проектно-конструкторского бюро "Севмаша".
https://ria.ru/20221128/subsidii-1834880638.html
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общество, александр цыбульский, северодвинск, архангельская область, севмаш, звездочка
Архангельская область, Общество, Александр Цыбульский, Северодвинск, Архангельская область, Севмаш, Звездочка
В Северодвинске хотят установить рубку атомной субмарины "Золотая рыбка"
В Северодвинске хотят установить рубку самой быстрой атомной субмарины "Золотая рыбка"
АРХАНГЕЛЬСК, 28 ноя - РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поручил администрации Северодвинска обсудить с ветеранами-подводниками вопрос об установке рубки самой быстрой в мире атомной подводной лодки (АПЛ) "Золотая рыбка" в городе корабелов, сообщила пресс-служба правительства региона.
О необходимости общественного обсуждения вопроса о месте установки в городе рубки легендарной субмарины губернатор заявил в понедельник в ходе еженедельного оперативного совещания в правительстве региона. С соответствующим предложением к главе региона обратились ветераны судостроительной отрасли и ветераны-подводники.
По их мнению, разместить рубку атомной подводной лодки "Золотая рыбка" необходимо не в Приморском парке Северодвинска, как планируется, а на набережной имени Зрячева. Эта набережная на острове Ягры начала создаваться в 1982 году по инициативе директора "Звездочки
" Александра Федоровича Зрячева.
"Надо провести обсуждение с ветеранами: где они считают правильным, там этот проект и надо реализовывать. Время для принятия решения еще есть. Но, пожалуйста, вы в первую очередь мнение ветеранов учитывайте", - сказал губернатор, обращаясь к представителям администрации Северодвинска.
Цыбульский также обратился к бывшему главе Северодвинска Игорю Скубенко, который с сегодняшнего дня возглавил областное министерство труда, занятости и социального развития, с просьбой передать проект по размещению рубки АПЛ "Золотая рыбка" новому главе города в порядке преемственности.
АПЛ, прозванная "Золотой рыбкой", была построена на "Севмаше
" в 1969 году. В период боевой службы она развила скорость до 44,7 узла (более 80 км/ч), что до настоящего времени является абсолютным мировым рекордом для подводных лодок. Из состава ВМФ ракетоносец был выведен в 1988 году. После утилизации ЦС "Звездочка" на своей территории сохранил рубку уникального атомохода.
Рубку планируется установить в Северодвинске как памятный объект, демонстрирующий мастерство и талант кораблестроителей, конструкторов и всех организаций, которые создавали, ремонтировали и поддерживали боеспособность корабля. В разработке проекта памятной композиции принимали участие инженеры проектно-конструкторского бюро "Севмаша".