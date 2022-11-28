https://ria.ru/20221128/rubka-1834883256.html

В Северодвинске хотят установить рубку атомной субмарины "Золотая рыбка"

В Северодвинске хотят установить рубку атомной субмарины "Золотая рыбка" - РИА Новости, 28.11.2022

В Северодвинске хотят установить рубку атомной субмарины "Золотая рыбка"

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поручил администрации Северодвинска обсудить с ветеранами-подводниками вопрос об установке рубки самой... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T21:08

2022-11-28T21:08

2022-11-28T21:08

архангельская область

общество

александр цыбульский

северодвинск

архангельская область

севмаш

звездочка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/79/1559887925_0:237:3096:1979_1920x0_80_0_0_85f7b0e832ac74bd6c505abb42535959.jpg

АРХАНГЕЛЬСК, 28 ноя - РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поручил администрации Северодвинска обсудить с ветеранами-подводниками вопрос об установке рубки самой быстрой в мире атомной подводной лодки (АПЛ) "Золотая рыбка" в городе корабелов, сообщила пресс-служба правительства региона.О необходимости общественного обсуждения вопроса о месте установки в городе рубки легендарной субмарины губернатор заявил в понедельник в ходе еженедельного оперативного совещания в правительстве региона. С соответствующим предложением к главе региона обратились ветераны судостроительной отрасли и ветераны-подводники.По их мнению, разместить рубку атомной подводной лодки "Золотая рыбка" необходимо не в Приморском парке Северодвинска, как планируется, а на набережной имени Зрячева. Эта набережная на острове Ягры начала создаваться в 1982 году по инициативе директора "Звездочки" Александра Федоровича Зрячева."Надо провести обсуждение с ветеранами: где они считают правильным, там этот проект и надо реализовывать. Время для принятия решения еще есть. Но, пожалуйста, вы в первую очередь мнение ветеранов учитывайте", - сказал губернатор, обращаясь к представителям администрации Северодвинска.Цыбульский также обратился к бывшему главе Северодвинска Игорю Скубенко, который с сегодняшнего дня возглавил областное министерство труда, занятости и социального развития, с просьбой передать проект по размещению рубки АПЛ "Золотая рыбка" новому главе города в порядке преемственности.АПЛ, прозванная "Золотой рыбкой", была построена на "Севмаше" в 1969 году. В период боевой службы она развила скорость до 44,7 узла (более 80 км/ч), что до настоящего времени является абсолютным мировым рекордом для подводных лодок. Из состава ВМФ ракетоносец был выведен в 1988 году. После утилизации ЦС "Звездочка" на своей территории сохранил рубку уникального атомохода.Рубку планируется установить в Северодвинске как памятный объект, демонстрирующий мастерство и талант кораблестроителей, конструкторов и всех организаций, которые создавали, ремонтировали и поддерживали боеспособность корабля. В разработке проекта памятной композиции принимали участие инженеры проектно-конструкторского бюро "Севмаша".

https://ria.ru/20221128/subsidii-1834880638.html

https://ria.ru/20221116/sotrudnichestvo-1831960511.html

https://ria.ru/20221128/mediki-1834762473.html

северодвинск

архангельская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, александр цыбульский, северодвинск, архангельская область, севмаш, звездочка