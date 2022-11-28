Россия и США использовали линию деконфликтинга лишь раз, сообщили СМИ
Reuters: Россия и США использовали линию связи во избежание конфликтных ситуаций один раз
Государственные флаги России и США. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. США и Россия только один раз использовали линию связи, созданную военными двух стран во избежание конфликтных ситуаций из-за Украины, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
"Линия связи, созданная между военными США и России в начале войны Москвы против Украины, была пока использована лишь раз", - говорится в сообщении.
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По словам неназванного американского чиновника, единственный звонок по линии "деконфликтинга" был инициирован Вашингтоном, чтобы передать обеспокоенности по поводу российской военной операции возле критической инфраструктуры Украины. О чем именно идет речь, источник не сообщил, однако отметил, что это не связано с инцидентом 15 ноября, когда ракета упала на территорию Польши.
Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета - погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была российской, а "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. Российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.
МИД РФ в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат "провокацию".