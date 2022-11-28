https://ria.ru/20221128/rossiya-1834889431.html

Россия и США использовали линию деконфликтинга лишь раз, сообщили СМИ

Россия и США использовали линию деконфликтинга лишь раз, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.11.2022

Россия и США использовали линию деконфликтинга лишь раз, сообщили СМИ

США и Россия только один раз использовали линию связи, созданную военными двух стран во избежание конфликтных ситуаций из-за Украины, передает агентство Рейтер... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T21:54

2022-11-28T21:54

2022-11-28T21:54

в мире

анджей дуда

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нато

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. США и Россия только один раз использовали линию связи, созданную военными двух стран во избежание конфликтных ситуаций из-за Украины, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник."Линия связи, созданная между военными США и России в начале войны Москвы против Украины, была пока использована лишь раз", - говорится в сообщении.По словам неназванного американского чиновника, единственный звонок по линии "деконфликтинга" был инициирован Вашингтоном, чтобы передать обеспокоенности по поводу российской военной операции возле критической инфраструктуры Украины. О чем именно идет речь, источник не сообщил, однако отметил, что это не связано с инцидентом 15 ноября, когда ракета упала на территорию Польши.Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета - погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была российской, а "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. Российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.МИД РФ в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат "провокацию".

https://ria.ru/20221128/ssha-1834822047.html

https://ria.ru/20221128/dsnv-1834859365.html

украина

россия

польша

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в мире, анджей дуда, украина, россия, польша, нато, зрк с-300