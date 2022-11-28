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Минобороны показало работу РЛС "Зоопарк" в зоне спецоперации

Минобороны показало работу РЛС "Зоопарк" в зоне спецоперации - РИА Новости, 28.11.2022

Минобороны показало работу РЛС "Зоопарк" в зоне спецоперации

Расчет одной из радиолокационных станций контрбатарейной борьбы "Зоопарк" в зоне специальной военной операции выявляет до четырех позиций артиллерии противника... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T10:48

2022-11-28T10:48

2022-11-28T10:48

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Расчет одной из радиолокационных станций контрбатарейной борьбы "Зоопарк" в зоне специальной военной операции выявляет до четырех позиций артиллерии противника за день, следует из видео Минобороны России.На кадрах – выход машин комплекса "Зоопарк" на позиции, развертывание и подготовка к работе, а также передача координат обнаруженных вражеских позиций."Работает, засекает снаряд в полете, "провожает" его несколько секунд и точное местоположение дает по траектории снаряда. Машины 3-4 в день засекаем, в основном минометы, РСЗО, гаубицы редко бывают, РСЗО почаще", - рассказал Никита, командир отделения радиолокационного комплекса "Зоопарк".РЛС "Зоопарк" предназначен для разведки артиллерийских позиций противника и контроля стрельб, расчета траекторий снарядов и ракет, корректировки огня дружественных огневых средств, слежения за воздушным пространством."Высокая производительность РЛС позволяет определить координаты всех огневых средств противника даже при массированном артиллерийском обстреле, дать распределенные целеуказания и уничтожить эти средства до покидания ими позиции стрельбы", - уточнили в Минобороны.

https://ria.ru/20221122/svo-1833241159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф