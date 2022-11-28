https://ria.ru/20221128/rls-1834685767.html
Минобороны показало работу РЛС "Зоопарк" в зоне спецоперации
Минобороны показало работу РЛС "Зоопарк" в зоне спецоперации - РИА Новости, 28.11.2022
Минобороны показало работу РЛС "Зоопарк" в зоне спецоперации
Расчет одной из радиолокационных станций контрбатарейной борьбы "Зоопарк" в зоне специальной военной операции выявляет до четырех позиций артиллерии противника... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T10:48
2022-11-28T10:48
2022-11-28T10:48
специальная военная операция на украине
безопасность
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Расчет одной из радиолокационных станций контрбатарейной борьбы "Зоопарк" в зоне специальной военной операции выявляет до четырех позиций артиллерии противника за день, следует из видео Минобороны России.На кадрах – выход машин комплекса "Зоопарк" на позиции, развертывание и подготовка к работе, а также передача координат обнаруженных вражеских позиций."Работает, засекает снаряд в полете, "провожает" его несколько секунд и точное местоположение дает по траектории снаряда. Машины 3-4 в день засекаем, в основном минометы, РСЗО, гаубицы редко бывают, РСЗО почаще", - рассказал Никита, командир отделения радиолокационного комплекса "Зоопарк".РЛС "Зоопарк" предназначен для разведки артиллерийских позиций противника и контроля стрельб, расчета траекторий снарядов и ракет, корректировки огня дружественных огневых средств, слежения за воздушным пространством."Высокая производительность РЛС позволяет определить координаты всех огневых средств противника даже при массированном артиллерийском обстреле, дать распределенные целеуказания и уничтожить эти средства до покидания ими позиции стрельбы", - уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20221122/svo-1833241159.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Минобороны показало работу РЛС "Зоопарк" в зоне спецоперации
Минобороны показало работу РЛС контрбатарейной борьбы "Зоопарк" в зоне спецоперации
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Расчет одной из радиолокационных станций контрбатарейной борьбы "Зоопарк" в зоне специальной военной операции выявляет до четырех позиций артиллерии противника за день, следует из видео Минобороны России.
На кадрах – выход машин комплекса "Зоопарк" на позиции, развертывание и подготовка к работе, а также передача координат обнаруженных вражеских позиций.
"Работает, засекает снаряд в полете, "провожает" его несколько секунд и точное местоположение дает по траектории снаряда. Машины 3-4 в день засекаем, в основном минометы, РСЗО, гаубицы редко бывают, РСЗО почаще", - рассказал Никита, командир отделения радиолокационного комплекса "Зоопарк".
РЛС "Зоопарк" предназначен для разведки артиллерийских позиций противника и контроля стрельб, расчета траекторий снарядов и ракет, корректировки огня дружественных огневых средств, слежения за воздушным пространством.
"Высокая производительность РЛС позволяет определить координаты всех огневых средств противника даже при массированном артиллерийском обстреле, дать распределенные целеуказания и уничтожить эти средства до покидания ими позиции стрельбы", - уточнили в Минобороны.