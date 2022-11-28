Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали высокие рейтинги Путина - РИА Новости, 28.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221128/reyting-1834724231.html
В Кремле прокомментировали высокие рейтинги Путина
В Кремле прокомментировали высокие рейтинги Путина - РИА Новости, 28.11.2022
В Кремле прокомментировали высокие рейтинги Путина
Высокий рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину — это традиционно высокий показатель, феномен, доказывающий, что он работает эффективно и отвечает... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T12:37
2022-11-28T16:09
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
владимир путин
вциом
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834003308_0:0:3195:1797_1920x0_80_0_0_599afa0443a88aec646d8a1126d5acd4.jpg
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Высокий рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину — это традиционно высокий показатель, феномен, доказывающий, что он работает эффективно и отвечает чаяниям людей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Последние результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показали, что президенту России доверяют 78,7 процента россиян, его деятельность одобряют 75 процентов."Что касается доверия президенту, то это традиционно очень высокие показатели, какие-то небольшие, &lt;...&gt; совсем небольшие изменения происходят от недели к неделе — то, что мы фиксируем по итогам работы социологических служб, — но в целом, действительно, это такой феномен: Путин — высокий уровень доверия населения. Это говорит о том, что он работает эффективно, и главное — то, что он делает, действительно отвечает чаяниям людей", — сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле рейтинг президента России, опубликованный ВЦИОМ, достаточным и опирается ли на него сам Владимир Путин.По словам Пескова, поддержка граждан для Путина — это самое главное, на этой широкой поддержке президент России всегда и основывает свои решения и всю свою работу, о чем сам неоднократно говорил.
https://ria.ru/20221103/reyting-1829093611.html
https://ria.ru/20221126/nemetskiy-1834478594.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834003308_252:0:2876:1968_1920x0_80_0_0_1599ad04a663d59bd6db84cfdb62fa8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, владимир путин, вциом
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Владимир Путин, ВЦИОМ
12:37 28.11.2022 (обновлено: 16:09 28.11.2022)
 
В Кремле прокомментировали высокие рейтинги Путина

Песков назвал высокие рейтинги Путина доказательством эффективности его работы

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Высокий рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину — это традиционно высокий показатель, феномен, доказывающий, что он работает эффективно и отвечает чаяниям людей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Последние результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показали, что президенту России доверяют 78,7 процента россиян, его деятельность одобряют 75 процентов.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 18:57
Рейтинг доверия Макрону оказался самым низким с начала пандемии COVID-19
"Что касается доверия президенту, то это традиционно очень высокие показатели, какие-то небольшие, <...> совсем небольшие изменения происходят от недели к неделе — то, что мы фиксируем по итогам работы социологических служб, — но в целом, действительно, это такой феномен: Путин — высокий уровень доверия населения. Это говорит о том, что он работает эффективно, и главное — то, что он делает, действительно отвечает чаяниям людей", — сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле рейтинг президента России, опубликованный ВЦИОМ, достаточным и опирается ли на него сам Владимир Путин.
По словам Пескова, поддержка граждан для Путина — это самое главное, на этой широкой поддержке президент России всегда и основывает свои решения и всю свою работу, о чем сам неоднократно говорил.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
26 ноября, 18:12
Шольц рассказал, что Путин в ходе переговоров чередует русский и немецкий
 
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияВладимир ПутинВЦИОМ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала