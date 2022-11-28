https://ria.ru/20221128/reyting-1834724231.html

В Кремле прокомментировали высокие рейтинги Путина

В Кремле прокомментировали высокие рейтинги Путина - РИА Новости, 28.11.2022

В Кремле прокомментировали высокие рейтинги Путина

Высокий рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину — это традиционно высокий показатель, феномен, доказывающий, что он работает эффективно и отвечает... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T12:37

2022-11-28T12:37

2022-11-28T16:09

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

владимир путин

вциом

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Высокий рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину — это традиционно высокий показатель, феномен, доказывающий, что он работает эффективно и отвечает чаяниям людей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Последние результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показали, что президенту России доверяют 78,7 процента россиян, его деятельность одобряют 75 процентов."Что касается доверия президенту, то это традиционно очень высокие показатели, какие-то небольшие, <...> совсем небольшие изменения происходят от недели к неделе — то, что мы фиксируем по итогам работы социологических служб, — но в целом, действительно, это такой феномен: Путин — высокий уровень доверия населения. Это говорит о том, что он работает эффективно, и главное — то, что он делает, действительно отвечает чаяниям людей", — сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле рейтинг президента России, опубликованный ВЦИОМ, достаточным и опирается ли на него сам Владимир Путин.По словам Пескова, поддержка граждан для Путина — это самое главное, на этой широкой поддержке президент России всегда и основывает свои решения и всю свою работу, о чем сам неоднократно говорил.

https://ria.ru/20221103/reyting-1829093611.html

https://ria.ru/20221126/nemetskiy-1834478594.html

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дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, владимир путин, вциом