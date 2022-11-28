https://ria.ru/20221128/raznoglasiya-1834825864.html

Косачев: перенос разногласий между странами на отношение к людям недопустим

Косачев: перенос разногласий между странами на отношение к людям недопустим - РИА Новости, 28.11.2022

Косачев: перенос разногласий между странами на отношение к людям недопустим

Политические разногласия между государствами не должны сказываться на гражданах и гуманитарной сфере, соответствующая норма должна быть зафиксирована в... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T17:04

2022-11-28T17:04

2022-11-28T17:35

в мире

россия

константин косачев

совет федерации рф

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Политические разногласия между государствами не должны сказываться на гражданах и гуманитарной сфере, соответствующая норма должна быть зафиксирована в международно-правовых документах, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."В соответствующие международно-правовые документы (нужно внести) – разногласия межгосударственного и политического уровня ни при каких обстоятельствах не могут переноситься на отношение к людям, начиная с граждан соответствующих стран, и к людям, которые этнически попадают в соответствующие ситуации", - сказал политик в ходе заседания круглого стола, посвященного противодействию русофобии за рубежом.Перенос политических разногласий в гуманитарную сферу должен быть признан в мире абсолютно недопустимым, "красной линией", добавил он. Косачев полагает, что сейчас эти инициативы трудно реализуемы, но такие цели нужно перед собой ставить.Он подчеркнул, что в настоящее время РФ столкнулась с ситуацией, когда все "стоп-краны" сорваны. По его словам, тревожно, что неприятие одних государств другими "уходит на бытовой уровень, и уже в обществах соответствующих стран не возникает никаких сомнений в том, что так можно себя вести". По мнению законодателя, в противодействии русофобии нужно работать не в одиночку, а находить союзников.Сенатор напомнил, что есть такое понятие - этноцид. Косачев полагает, что нужно более системно организовывать работу по фиксации всех случаев нарушения прав людей за рубежом в широком контексте, включая и судьбы памятников, и все другие сюжеты, которые обозначаются как русофобия. Он считает, что МИД РФ нужно публиковать ежемесячно доклады о таких нарушениях. "Важно, чтобы возникала волна гражданской активности за рубежом среди тех, кого это касается", - отметил сенатор.По его словам, сейчас люди откровенно боятся, запуганы, "мы это прекрасно понимаем, они знают, что если они выйдут с какими-то протестами против поражения их в правах, их настигнет карательная машина, которая переедет их бульдозером или танком на следующем этапе"."Тем не менее, с моей точки зрения, очень важно объяснять нашим соотечественникам за рубежом, что если раньше те или иные разногласия касались разногласий между государствами, и приходилось активно выступать в защиту и поддержку России, либо как-то отмалчиваться, сейчас уже речь идет не только о России, а о них самих, об их собственных судьбах. В итоге им придется либо уезжать из соответствующих стран, где жить будет невозможно, либо биться, чтобы они сохранились на позициях, которые они считают для себя приемлемыми", - считает законодатель. Косачев отметил, что нужно оказывать максимальную юридическую правовую помощь людям, оказавшимся в такой ситуации.

https://ria.ru/20221010/rusofobiya-1822647362.html

https://ria.ru/20221024/demokratiya-1826112384.html

https://ria.ru/20221007/rusofobiya-1822057674.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, константин косачев, совет федерации рф