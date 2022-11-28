https://ria.ru/20221128/raskhody-1834683035.html

Аналитики выяснили, как изменились расходы россиян на туристические услуги

Аналитики выяснили, как изменились расходы россиян на туристические услуги - РИА Новости, 28.11.2022

Аналитики выяснили, как изменились расходы россиян на туристические услуги

Аналитики "Тинькофф Дата" выяснили, как изменились расходы россиян на туристические услуги в 2022 году, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T11:42

2022-11-28T11:42

2022-11-28T12:19

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Аналитики "Тинькофф Дата" выяснили, как изменились расходы россиян на туристические услуги в 2022 году, сообщает АТОР.С марта по июнь траты в категории "турагентства" выросли на 26 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из результатов исследования. Эксперты объясняют это уходом Booking.com и отключением карт международных платежных систем, что усложнило самостоятельные путешествия.Также россияне начали чаще покупать ж/д и авиабилеты. А вот расходы на жилье внезапно упали — на целых 45 процентов."Еще в начале марта динамика была резко положительной — туристы, вероятно, бронировали много отелей на фоне предстоящего ухода из РФ международных агрегаторов. Резкий спад наблюдается с 9 марта", — уточняют в ассоциации.В июле-ноябре расходы на турагентства продолжили расти (+31 процент), а на гостиницы — падать (–61 процент). Что касается билетов, резкие пики трат приходятся на 13 и 21 сентября (+129 процентов).

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), расходы, туризм, туристы, исследование, отели, авиабилеты