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Аналитики выяснили, как изменились расходы россиян на туристические услуги
Аналитики выяснили, как изменились расходы россиян на туристические услуги - РИА Новости, 28.11.2022
Аналитики выяснили, как изменились расходы россиян на туристические услуги
Аналитики "Тинькофф Дата" выяснили, как изменились расходы россиян на туристические услуги в 2022 году, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T11:42
2022-11-28T11:42
2022-11-28T12:19
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Аналитики "Тинькофф Дата" выяснили, как изменились расходы россиян на туристические услуги в 2022 году, сообщает АТОР.С марта по июнь траты в категории "турагентства" выросли на 26 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из результатов исследования. Эксперты объясняют это уходом Booking.com и отключением карт международных платежных систем, что усложнило самостоятельные путешествия.Также россияне начали чаще покупать ж/д и авиабилеты. А вот расходы на жилье внезапно упали — на целых 45 процентов."Еще в начале марта динамика была резко положительной — туристы, вероятно, бронировали много отелей на фоне предстоящего ухода из РФ международных агрегаторов. Резкий спад наблюдается с 9 марта", — уточняют в ассоциации.В июле-ноябре расходы на турагентства продолжили расти (+31 процент), а на гостиницы — падать (–61 процент). Что касается билетов, резкие пики трат приходятся на 13 и 21 сентября (+129 процентов).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), расходы, туризм, туристы, исследование, отели, авиабилеты
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Расходы, Туризм, туристы, Исследование, Отели, Авиабилеты
11:42 28.11.2022 (обновлено: 12:19 28.11.2022)
Аналитики выяснили, как изменились расходы россиян на туристические услуги
"Тинькофф Дата": расходы россиян на туроператоров выросли на 26-31 процент в этом году