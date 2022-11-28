https://ria.ru/20221128/rakety-1834900864.html

Госдеп одобрил возможную продажу Финляндии ракет "воздух-воздух"

Госдеп одобрил возможную продажу Финляндии ракет "воздух-воздух" - РИА Новости, 28.11.2022

Госдеп одобрил возможную продажу Финляндии ракет "воздух-воздух"

Госдеп одобрил продажу Финляндии ракет "воздух-воздух" и "воздух-земля" на 323 миллиона долларов, сообщает агентство по оборонному сотрудничеству. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T23:19

2022-11-28T23:19

2022-11-28T23:28

финляндия

государственный департамент сша

в мире

raytheon

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ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Госдеп одобрил продажу Финляндии ракет "воздух-воздух" и "воздух-земля" на 323 миллиона долларов, сообщает агентство по оборонному сотрудничеству.Финляндия запросила 40 тактических ракет класса "воздух-воздух" и 4 блока тактического наведения для них, 48 ракет "воздух-земля", говорится в сообщении. Подрядчиком по контракту будет компания Raytheon Missiles and Defense, сообщили в агентстве.

https://ria.ru/20221128/energoseti-1834901756.html

финляндия

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

финляндия, государственный департамент сша, в мире, raytheon