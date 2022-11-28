https://ria.ru/20221128/rakety-1834900864.html
Госдеп одобрил возможную продажу Финляндии ракет "воздух-воздух"
Госдеп одобрил возможную продажу Финляндии ракет "воздух-воздух" - РИА Новости, 28.11.2022
Госдеп одобрил возможную продажу Финляндии ракет "воздух-воздух"
Госдеп одобрил продажу Финляндии ракет "воздух-воздух" и "воздух-земля" на 323 миллиона долларов, сообщает агентство по оборонному сотрудничеству. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T23:19
2022-11-28T23:19
2022-11-28T23:28
финляндия
государственный департамент сша
в мире
raytheon
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ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Госдеп одобрил продажу Финляндии ракет "воздух-воздух" и "воздух-земля" на 323 миллиона долларов, сообщает агентство по оборонному сотрудничеству.Финляндия запросила 40 тактических ракет класса "воздух-воздух" и 4 блока тактического наведения для них, 48 ракет "воздух-земля", говорится в сообщении. Подрядчиком по контракту будет компания Raytheon Missiles and Defense, сообщили в агентстве.
https://ria.ru/20221128/energoseti-1834901756.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, государственный департамент сша, в мире, raytheon
Финляндия, Государственный департамент США, В мире, Raytheon
23:19 28.11.2022 (обновлено: 23:28 28.11.2022)
Госдеп одобрил возможную продажу Финляндии ракет "воздух-воздух"
Госдеп одобрил возможную продажу Финляндии ракет "воздух-воздух" на 323 миллиона долларов