https://ria.ru/20221128/rakety-1834822532.html

ФРГ не будет сбивать летящие в Польшу российские ракеты, заявил Качиньский

ФРГ не будет сбивать летящие в Польшу российские ракеты, заявил Качиньский - РИА Новости, 28.11.2022

ФРГ не будет сбивать летящие в Польшу российские ракеты, заявил Качиньский

Немецкие военные не будут сбивать российские ракеты, летящие в Польшу, заявил председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T16:59

2022-11-28T16:59

2022-11-28T16:59

в мире

ярослав качиньский

россия

польша

нато

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

право и справедливость

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ВАРШАВА, 28 ноя – РИА Новости. Немецкие военные не будут сбивать российские ракеты, летящие в Польшу, заявил председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский журналистам в понедельник в Варшаве.Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала украинская ракета, погибли два человека. Позже глава минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Ярослав Качиньский, а также вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак выступили с идеей разместить немецкие зенитно-ракетные комплексы Patriot на Украине, а не в Польше."Эти ракеты, конечно, пригодятся в этой войне. В то же время, если речь идет о ракетах, применяемых под немецким руководством в Польше, то если они будут иметь дело со случайным происшествием с украинской ракетой, то есть вероятность, что будет возможным какое-то вмешательство, хотя успешность с технической точки зрения – минимальная", - сказал Качиньский."В то же время, если это будут российские ракеты, то позиция Германии, которая была до сих пор, не дает оснований ожидать, что они решатся на вмешательство, на то, чтобы стрелять в российские ракеты", - добавил он.МИД Польши 15 ноября нотой "запросил у России разъяснения в связи с инцидентом с падением ракет в Пшеводуве". В МИД отметили, что Минобороны России предоставило исчерпывающую информацию о непричастности к этому российских Вооруженных сил.В МИД РФ также заявили, что Россия не планирует скоропалительных мер в связи с реакцией Польши на "ракетный инцидент", но будет учитывать ее в дальнейшем. В ведомстве добавили, что 16 ноября МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Польши в России Яцека Щлядевского, которому "был заявлен решительный протест в связи с нагнетанием антироссийской истерии по очередному надуманному поводу".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221128/patriot-1834767950.html

https://ria.ru/20221127/britaniya-1834630008.html

https://ria.ru/20221121/voyna-1832911200.html

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в мире, ярослав качиньский, россия, польша, нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), право и справедливость