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XVIII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 28.11.2022
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XVIII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана
XVIII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 28.11.2022
XVIII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев принимают участие в XVIII Форуме межрегионального сотрудничества двух стран. РИА Новости, 28.11.2022
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владимир путин
россия
казахстан
касым-жомарт токаев
в мире
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Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев принимают участие в XVIII Форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
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LIVE: Путин на XVIII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана
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владимир путин, россия, казахстан, касым-жомарт токаев, в мире, видео
Владимир Путин, Россия, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, В мире
XVIII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев принимают участие в XVIII Форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
2022-11-28T13:27
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13:27 28.11.2022 (обновлено: 13:29 28.11.2022)
 

XVIII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана

Читать ria.ru в
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев принимают участие в XVIII Форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
 
Владимир ПутинРоссияКазахстанКасым-Жомарт ТокаевВ мире
 
 
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