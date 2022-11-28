https://ria.ru/20221128/putin-1834680037.html

XVIII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана

XVIII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 28.11.2022

XVIII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев принимают участие в XVIII Форуме межрегионального сотрудничества двух стран. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T13:27

2022-11-28T13:27

2022-11-28T13:29

владимир путин

россия

казахстан

касым-жомарт токаев

в мире

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Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев принимают участие в XVIII Форуме межрегионального сотрудничества двух стран.

россия

казахстан

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Максим Зубков

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Максим Зубков

владимир путин, россия, казахстан, касым-жомарт токаев, в мире, видео