https://ria.ru/20221128/putin-1834680037.html
XVIII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана
XVIII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 28.11.2022
XVIII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев принимают участие в XVIII Форуме межрегионального сотрудничества двух стран. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T13:27
2022-11-28T13:27
2022-11-28T13:29
владимир путин
россия
казахстан
касым-жомарт токаев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834678352_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_e1a87485006b96fbae53d76758ffac4c.jpg
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев принимают участие в XVIII Форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
россия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834678352_34:0:566:399_1920x0_80_0_0_00e659cf2b590730b904c8bba7014932.jpg
LIVE: Путин на XVIII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана
LIVE: Путин на XVIII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана
2022-11-28T13:27
true
PT32M17S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, казахстан, касым-жомарт токаев, в мире, видео
Владимир Путин, Россия, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, В мире
XVIII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев принимают участие в XVIII Форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
2022-11-28T13:27
true
PT32M17S
13:27 28.11.2022 (обновлено: 13:29 28.11.2022)
XVIII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев принимают участие в XVIII Форуме межрегионального сотрудничества двух стран.