https://ria.ru/20221128/prud-1834882730.html
Специалисты провели реконструкцию Мазиловского пруда на западе Москвы
Специалисты провели реконструкцию Мазиловского пруда на западе Москвы - РИА Новости, 28.11.2022
Специалисты провели реконструкцию Мазиловского пруда на западе Москвы
Специалисты Комплекса городского хозяйства провели реконструкцию Мазиловского пруда на западе столицы, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T21:04
2022-11-28T21:04
2022-11-28T21:04
общество
петр бирюков
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели реконструкцию Мазиловского пруда на западе столицы, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Завершены масштабные работы по очистке и восстановлению Мазиловского пруда общей площадью четыре гектара в районе Фили-Давыдково. Этот водоем на протяжении десятилетий является любимым местом отдыха местных жителей. В рамках проекта удалили иловые отложения, обновили и укрепили береговую полосу, создали зоны биоплато", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что при очистке Мазиловского пруда использовали два плавающих земснаряда, поэтому накопленные более 30 тысяч кубометров ила и грунта извлекли без полного осушения водоема. Уровень воды понижался частично, что позволило сохранить всю существующую экосистему."Выполнен ремонт береговой полосы протяженностью почти 1,2 тысячи метров, берега укрепили габионными конструкциями и природным камнем. Важным этапом работ стало создание двух больших зон биоплато общей площадью свыше 1,7 тысячи квадратных метров, в них высадили более 35 тысяч водных растений. Реконструкция позволила создать благоприятные условия для птиц и рыб, превратить пруд в современное место отдыха", - рассказал Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.
https://ria.ru/20221125/moskva-1834160983.html
https://ria.ru/20221012/prud-1823289803.html
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общество, петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы
Общество, Петр Бирюков, Москва, Городское хозяйство Москвы
Специалисты провели реконструкцию Мазиловского пруда на западе Москвы
Бирюков сообщил, что специалисты провели реконструкцию Мазиловского пруда на западе Москвы
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели реконструкцию Мазиловского пруда на западе столицы, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Завершены масштабные работы по очистке и восстановлению Мазиловского пруда общей площадью четыре гектара в районе Фили-Давыдково. Этот водоем на протяжении десятилетий является любимым местом отдыха местных жителей. В рамках проекта удалили иловые отложения, обновили и укрепили береговую полосу, создали зоны биоплато", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что при очистке Мазиловского пруда использовали два плавающих земснаряда, поэтому накопленные более 30 тысяч кубометров ила и грунта извлекли без полного осушения водоема. Уровень воды понижался частично, что позволило сохранить всю существующую экосистему.
"Выполнен ремонт береговой полосы протяженностью почти 1,2 тысячи метров, берега укрепили габионными конструкциями и природным камнем. Важным этапом работ стало создание двух больших зон биоплато общей площадью свыше 1,7 тысячи квадратных метров, в них высадили более 35 тысяч водных растений. Реконструкция позволила создать благоприятные условия для птиц и рыб, превратить пруд в современное место отдыха", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.