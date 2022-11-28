https://ria.ru/20221128/prud-1834882730.html

Специалисты провели реконструкцию Мазиловского пруда на западе Москвы

Специалисты провели реконструкцию Мазиловского пруда на западе Москвы - РИА Новости, 28.11.2022

Специалисты провели реконструкцию Мазиловского пруда на западе Москвы

Специалисты Комплекса городского хозяйства провели реконструкцию Мазиловского пруда на западе столицы, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T21:04

2022-11-28T21:04

2022-11-28T21:04

общество

петр бирюков

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели реконструкцию Мазиловского пруда на западе столицы, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Завершены масштабные работы по очистке и восстановлению Мазиловского пруда общей площадью четыре гектара в районе Фили-Давыдково. Этот водоем на протяжении десятилетий является любимым местом отдыха местных жителей. В рамках проекта удалили иловые отложения, обновили и укрепили береговую полосу, создали зоны биоплато", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что при очистке Мазиловского пруда использовали два плавающих земснаряда, поэтому накопленные более 30 тысяч кубометров ила и грунта извлекли без полного осушения водоема. Уровень воды понижался частично, что позволило сохранить всю существующую экосистему."Выполнен ремонт береговой полосы протяженностью почти 1,2 тысячи метров, берега укрепили габионными конструкциями и природным камнем. Важным этапом работ стало создание двух больших зон биоплато общей площадью свыше 1,7 тысячи квадратных метров, в них высадили более 35 тысяч водных растений. Реконструкция позволила создать благоприятные условия для птиц и рыб, превратить пруд в современное место отдыха", - рассказал Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.

https://ria.ru/20221125/moskva-1834160983.html

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общество, петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы