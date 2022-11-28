https://ria.ru/20221128/propavshie-1834748540.html
Глава "ЛизаАлерт" назвал регион, в котором пропадает больше всего людей
Глава "ЛизаАлерт" назвал регион, в котором пропадает больше всего людей - РИА Новости, 28.11.2022
Глава "ЛизаАлерт" назвал регион, в котором пропадает больше всего людей
Наибольшее число пропавших фиксируется в Москве, соответственно в столице самое большое количество волонтеров "ЛизаАлерт", рассказал руководитель отряда... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T13:49
2022-11-28T13:49
2022-11-28T14:18
общество
москва
поисковый отряд "лиза алерт"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576092766_0:6:1500:850_1920x0_80_0_0_7e0d5928c55ea16d01bf9cedf42ae602.jpg
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Наибольшее число пропавших фиксируется в Москве, соответственно в столице самое большое количество волонтеров "ЛизаАлерт", рассказал руководитель отряда Григорий Сергеев."Москва (лидирует по числу волонтеров и по числу пропавших). Мы – полностью срез общества. Где больше всего живет, там больше всего теряются, там больше всего будут искать и так далее. Очень редко мы не соответствуем гражданской статистике", - сказал Сергеев на VII Межрегиональном форуме отряда "ЛизаАлерт".Сергеев отметил, что помощь людям нужна в любое время, поэтому важно волонтеры "ЛизаАлерт" в практическом смысле выполняют роль спасателя. "Человек ждет помощи независимо от мировой ситуации, от состояния рынков, гражданского общества и так далее. И если есть люди, которые живут рядом и которые могут помочь, то это невероятно", - сказал Сергеев.
https://ria.ru/20211216/propavshie-1763852688.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576092766_0:0:1294:970_1920x0_80_0_0_caf25b269ed11d6ac9420b4d871002df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, поисковый отряд "лиза алерт"
Общество, Москва, Поисковый отряд "Лиза Алерт"
13:49 28.11.2022 (обновлено: 14:18 28.11.2022)
Глава "ЛизаАлерт" назвал регион, в котором пропадает больше всего людей
Глава "ЛизаАлерт" Сергеев рассказал, что Москва лидирует в России по числу пропавших людей
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Наибольшее число пропавших фиксируется в Москве, соответственно в столице самое большое количество волонтеров "ЛизаАлерт", рассказал руководитель отряда Григорий Сергеев.
"Москва (лидирует по числу волонтеров и по числу пропавших). Мы – полностью срез общества. Где больше всего живет, там больше всего теряются, там больше всего будут искать и так далее. Очень редко мы не соответствуем гражданской статистике", - сказал Сергеев на VII Межрегиональном форуме отряда "ЛизаАлерт".
Сергеев отметил, что помощь людям нужна в любое время, поэтому важно волонтеры "ЛизаАлерт" в практическом смысле выполняют роль спасателя. "Человек ждет помощи независимо от мировой ситуации, от состояния рынков, гражданского общества и так далее. И если есть люди, которые живут рядом и которые могут помочь, то это невероятно", - сказал Сергеев.