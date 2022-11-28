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Глава "ЛизаАлерт" назвал регион, в котором пропадает больше всего людей - РИА Новости, 28.11.2022
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Глава "ЛизаАлерт" назвал регион, в котором пропадает больше всего людей
Глава "ЛизаАлерт" назвал регион, в котором пропадает больше всего людей - РИА Новости, 28.11.2022
Глава "ЛизаАлерт" назвал регион, в котором пропадает больше всего людей
Наибольшее число пропавших фиксируется в Москве, соответственно в столице самое большое количество волонтеров "ЛизаАлерт", рассказал руководитель отряда... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T13:49
2022-11-28T14:18
общество
москва
поисковый отряд "лиза алерт"
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Наибольшее число пропавших фиксируется в Москве, соответственно в столице самое большое количество волонтеров "ЛизаАлерт", рассказал руководитель отряда Григорий Сергеев."Москва (лидирует по числу волонтеров и по числу пропавших). Мы – полностью срез общества. Где больше всего живет, там больше всего теряются, там больше всего будут искать и так далее. Очень редко мы не соответствуем гражданской статистике", - сказал Сергеев на VII Межрегиональном форуме отряда "ЛизаАлерт".Сергеев отметил, что помощь людям нужна в любое время, поэтому важно волонтеры "ЛизаАлерт" в практическом смысле выполняют роль спасателя. "Человек ждет помощи независимо от мировой ситуации, от состояния рынков, гражданского общества и так далее. И если есть люди, которые живут рядом и которые могут помочь, то это невероятно", - сказал Сергеев.
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общество, москва, поисковый отряд "лиза алерт"
Общество, Москва, Поисковый отряд "Лиза Алерт"
13:49 28.11.2022 (обновлено: 14:18 28.11.2022)
 
Глава "ЛизаАлерт" назвал регион, в котором пропадает больше всего людей

Глава "ЛизаАлерт" Сергеев рассказал, что Москва лидирует в России по числу пропавших людей

© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎Поиск пропавших в лесной полосе
Поиск пропавших в лесной полосе
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎
Поиск пропавших в лесной полосе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Наибольшее число пропавших фиксируется в Москве, соответственно в столице самое большое количество волонтеров "ЛизаАлерт", рассказал руководитель отряда Григорий Сергеев.
"Москва (лидирует по числу волонтеров и по числу пропавших). Мы – полностью срез общества. Где больше всего живет, там больше всего теряются, там больше всего будут искать и так далее. Очень редко мы не соответствуем гражданской статистике", - сказал Сергеев на VII Межрегиональном форуме отряда "ЛизаАлерт".
Сергеев отметил, что помощь людям нужна в любое время, поэтому важно волонтеры "ЛизаАлерт" в практическом смысле выполняют роль спасателя. "Человек ждет помощи независимо от мировой ситуации, от состояния рынков, гражданского общества и так далее. И если есть люди, которые живут рядом и которые могут помочь, то это невероятно", - сказал Сергеев.
Поиск пропавших
16 декабря 2021, 08:00
Пропащее дело: сколько людей ежегодно исчезают в России
 
ОбществоМоскваПоисковый отряд "Лиза Алерт"
 
 
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