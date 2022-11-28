https://ria.ru/20221128/propavshie-1834748540.html

Глава "ЛизаАлерт" назвал регион, в котором пропадает больше всего людей

Глава "ЛизаАлерт" назвал регион, в котором пропадает больше всего людей - РИА Новости, 28.11.2022

Глава "ЛизаАлерт" назвал регион, в котором пропадает больше всего людей

Наибольшее число пропавших фиксируется в Москве, соответственно в столице самое большое количество волонтеров "ЛизаАлерт", рассказал руководитель отряда... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T13:49

2022-11-28T13:49

2022-11-28T14:18

общество

москва

поисковый отряд "лиза алерт"

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Наибольшее число пропавших фиксируется в Москве, соответственно в столице самое большое количество волонтеров "ЛизаАлерт", рассказал руководитель отряда Григорий Сергеев."Москва (лидирует по числу волонтеров и по числу пропавших). Мы – полностью срез общества. Где больше всего живет, там больше всего теряются, там больше всего будут искать и так далее. Очень редко мы не соответствуем гражданской статистике", - сказал Сергеев на VII Межрегиональном форуме отряда "ЛизаАлерт".Сергеев отметил, что помощь людям нужна в любое время, поэтому важно волонтеры "ЛизаАлерт" в практическом смысле выполняют роль спасателя. "Человек ждет помощи независимо от мировой ситуации, от состояния рынков, гражданского общества и так далее. И если есть люди, которые живут рядом и которые могут помочь, то это невероятно", - сказал Сергеев.

https://ria.ru/20211216/propavshie-1763852688.html

москва

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, москва, поисковый отряд "лиза алерт"