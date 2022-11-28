https://ria.ru/20221128/proekt-1834870501.html

В Госдуму внесли проект о штрафах для автомобилистов за нарушение тишины

В Госдуму внесли проект о штрафах для автомобилистов за нарушение тишины - РИА Новости, 28.11.2022

В Госдуму внесли проект о штрафах для автомобилистов за нарушение тишины

В Госдуму внесен законопроект, наделяющий регионы правом устанавливать штрафы для автомобилистов за нарушение покоя граждан и тишины, соответствующий документ... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T19:56

2022-11-28T19:56

2022-11-28T20:03

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, наделяющий регионы правом устанавливать штрафы для автомобилистов за нарушение покоя граждан и тишины, соответствующий документ размещен в думской электронной базе."В связи с этим законопроектом думской электронной базе Российской Федерации правом устанавливать административную ответственность за нарушение покоя граждан и тишины с использованием автомобилей или мототранспортных средств. В целях предупреждения совершения таких правонарушений владельцами особо "шумных" транспортных средств (спортивных автомобилей и мотоциклов с двигателями высокой мощности) предлагается закрепить возможность устанавливать размер штрафа в зависимости от категории транспортного средства и мощности его двигателя (при этом для граждан размер штрафа может превышать пять тысяч рублей", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.Согласно документу, проект предполагает применять задержание транспортного средства с "демонтированной или модифицированной системой выпуска отработанных газов двигателя, использование которого нарушило покой граждан и тишину". Также для иных транспортных средств, а именно "воздушных и водных судов, катеров, тракторов и самоходных машин" предлагается повысить размер штрафа до пяти тысяч рублей."Также в целях разграничения федерального и регионального составов правонарушений законопроектом предлагается внести изменения в статью 8.23 КоАП РФ, исключив ответственность за превышение уровня шума для водителей автомобилей и мототранспортных средств, а для иных транспортных средств (воздушных и водных судов, катеров, тракторов и самоходных машин) повысить размер штрафа до пяти тысяч рублей", - сказано в пояснительной записке.

https://ria.ru/20221128/zakonoproekt-1834707015.html

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Евгения Нефедова

общество, авто, россия, госдума рф