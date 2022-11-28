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Жителю Новосибирска дали 16 лет колонии за убийство из-за девушки

Жителю Новосибирска дали 16 лет колонии за убийство из-за девушки - РИА Новости, 28.11.2022

Жителю Новосибирска дали 16 лет колонии за убийство из-за девушки

Новосибирский областной суд в понедельник приговорил к 16 годам колонии строгого режима бывшего студента Новосибирского государственного техуниверситета (НГТУ)... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T12:28

2022-11-28T12:28

2022-11-28T12:28

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НОВОСИБИРСК, 28 ноя – РИА Новости. Новосибирский областной суд в понедельник приговорил к 16 годам колонии строгого режима бывшего студента Новосибирского государственного техуниверситета (НГТУ) за громкое убийство одногруппника в сквере вуза, сообщает прокуратура Новосибирской области.Трагедия произошла 16 февраля 2021 года: на территории сквера Новосибирского государственного технического университета в ходе ссоры из-за девушки на тот момент 22-летний студент зарезал кухонным ножом в присутствии очевидцев 26-летнего одногруппника. Спустя почти месяц после убийства нашли тело девушки, которая встречалась с убитым молодым человеком: она свела счеты с жизнью."Новосибирским областным судом вынесен обвинительный приговор в отношении 24-летнего жителя Новосибирска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью)… Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.По данным Следственного комитета, с августа 2018 года по ноябрь 2020 года 23-летний обвиняемый встречался с 18-летней девушкой и все это время жестоко обращался с ней и унижал, из-за чего потерпевшая "испытывала психические страдания, сопровождавшиеся чувствами унижения и обиды". В ноябре 2020 года молодые люди расстались.В начале следующего года, 16 февраля, обвиняемый встретил в сквере Новосибирского государственного техуниверситета своего одногруппника, который начал встречаться с его бывшей девушкой, после чего в ходе выяснения отношений достал нож и нанес оппоненту "не менее четырех ударов". При этом девушка стала свидетелем публичного убийства.По данным следствия, 10 марта потерпевшая девушка покончила жизнь самоубийством "в связи с произошедшими событиями, а также ранее возникшей психотравмирующей ситуацией". Следователи также вменяли молодому человеку статью о доведении до самоубийства, однако суд в этой части не признал его виновным. Приговор пока не вступил в силу.

https://ria.ru/20221128/prigovor-1834682797.html

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