https://ria.ru/20221128/prigovor-1834682797.html
Жительнице Екатеринбурга дали срок за убийство новорожденного ребенка
Жительнице Екатеринбурга дали срок за убийство новорожденного ребенка - РИА Новости, 28.11.2022
Жительнице Екатеринбурга дали срок за убийство новорожденного ребенка
Октябрьский районный суд вынес приговор жительнице Екатеринбурга, убившей своего новорожденного ребенка, которого она скрывала от всех, в том числе от мужа,... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T10:37
2022-11-28T10:37
2022-11-28T11:24
происшествия
валерий горелых
екатеринбург
россия
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. Октябрьский районный суд вынес приговор жительнице Екатеринбурга, убившей своего новорожденного ребенка, которого она скрывала от всех, в том числе от мужа, сообщают региональные прокуратура и управление СК РФ в понедельник."Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Октябрьский районный суд назначил женщине наказание в виде ограничения свободы на два года. Приговор пока не вступил в законную силу", – говорится в релизе прокуратуры.По версии следствия, 4 августа 2021 года 32-летняя женщина родила жизнеспособного мальчика дома при том, что на учет по беременности она не вставала.Сразу после родов мать задушила новорожденного, положила тело ребенка в пакет и выбросила между забором и мусорными баками."Осужденная вину в совершении преступления признала. Отягчающих обстоятельств по уголовному делу не установлено, кроме того, смягчающим обстоятельством судом признано наличие на иждивении у подсудимой двух несовершеннолетних детей", – отметили в прокуратуре.Как уточнили в СУСК по Свердловской области, тело мальчика нашли случайные прохожие. По результатам психиатрической экспертизы женщина признана вменяемой."Гражданка на момент происшествия проживала совместно с супругом, который работает слесарем, и двумя малолетними детьми, 2014 и 2011 годов рождения. Женщина, поняв, что беременна, на учет не встала, так как не хотела оставлять ребенка, а аборт делать было поздно, при этом мужу она ничего не сообщила", - приводятся в релизе СУСК слова руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых.В роковой день, 4 августа 2021 года, у нее заболел живот, она пошла в туалетную комнату и самостоятельно родила живого малыша."Затем горе-мать перерезала пуповину и убила ребенка. Когда поняла, что все кончено, то избавилась от тела", – добавил Горелых.
https://ria.ru/20221126/ubiystvo-1834442082.html
https://ria.ru/20221127/prigovor-1834533580.html
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происшествия, валерий горелых, екатеринбург, россия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Валерий Горелых, Екатеринбург, Россия, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ)
10:37 28.11.2022 (обновлено: 11:24 28.11.2022)
Жительнице Екатеринбурга дали срок за убийство новорожденного ребенка
В Екатеринбурге женщине дали срок за убийство нежеланного ребенка, которого она скрывала
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя – РИА Новости.
Октябрьский районный суд вынес приговор жительнице Екатеринбурга, убившей своего новорожденного ребенка, которого она скрывала от всех, в том числе от мужа, сообщают
региональные прокуратура и управление СК РФ в понедельник.
"Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Октябрьский районный суд назначил женщине наказание в виде ограничения свободы на два года. Приговор пока не вступил в законную силу", – говорится в релизе прокуратуры.
По версии следствия, 4 августа 2021 года 32-летняя женщина родила жизнеспособного мальчика дома при том, что на учет по беременности она не вставала.
Сразу после родов мать задушила новорожденного, положила тело ребенка в пакет и выбросила между забором и мусорными баками.
"Осужденная вину в совершении преступления признала. Отягчающих обстоятельств по уголовному делу не установлено, кроме того, смягчающим обстоятельством судом признано наличие на иждивении у подсудимой двух несовершеннолетних детей", – отметили в прокуратуре.
Как уточнили в СУСК по Свердловской области
, тело мальчика нашли случайные прохожие. По результатам психиатрической экспертизы женщина признана вменяемой.
"Гражданка на момент происшествия проживала совместно с супругом, который работает слесарем, и двумя малолетними детьми, 2014 и 2011 годов рождения. Женщина, поняв, что беременна, на учет не встала, так как не хотела оставлять ребенка, а аборт делать было поздно, при этом мужу она ничего не сообщила", - приводятся в релизе СУСК слова руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых
.
В роковой день, 4 августа 2021 года, у нее заболел живот, она пошла в туалетную комнату и самостоятельно родила живого малыша.
"Затем горе-мать перерезала пуповину и убила ребенка. Когда поняла, что все кончено, то избавилась от тела", – добавил Горелых.