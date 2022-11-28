Женщину, сбившую мать и ребенка на северо-западе Москвы, уже лишали прав
Женщину, сбившую мать и ребенка на северо-западе Москвы, уже лишали прав на четыре месяца
© Фото : Прокуратура МосквыНа улице Свободы водитель автомобиля марки "Киа" не справилась с управлением, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов - женщину с двумя детьми
На улице Свободы водитель автомобиля марки "Киа" не справилась с управлением, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов - женщину с двумя детьми
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Женщину, насмерть сбившую мать и ребенка на северо-западе Москвы, ранее лишали водительских прав на четыре месяца, следует из картотеки судебных дел столицы.
Авария произошла накануне на улице Свободы. По предварительным данным полиции, водитель Kia, не справившись с управлением, выехала на тротуар и сбила женщину и двух ее детей, один из которых был в коляске. Мать и один ребенок погибли, второй выжил, но с травмами оказался в больнице. В московской прокуратуре в понедельник сообщили, что женщина села за руль в наркотическом опьянении - теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы.
В постановлении мирового судебного участка Тверского района Москвы от 3 марта 2021 года указано, что женщина "совершила проезд на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло дорожно-транспортное происшествие - столкновение с (другим) транспортным средством".
"Украинскую Наталью Александровну признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 12.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ей наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на четыре месяца", - говорится в тексте постановления.
Сама женщина не участвовала в судебном заседании.