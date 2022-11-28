https://ria.ru/20221128/prava-1834868620.html

Женщину, сбившую мать и ребенка на северо-западе Москвы, уже лишали прав

Женщину, сбившую мать и ребенка на северо-западе Москвы, уже лишали прав - РИА Новости, 28.11.2022

Женщину, сбившую мать и ребенка на северо-западе Москвы, уже лишали прав

Женщину, насмерть сбившую мать и ребенка на северо-западе Москвы, ранее лишали водительских прав на четыре месяца, следует из картотеки судебных дел столицы. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T19:44

2022-11-28T19:44

2022-11-28T19:44

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Женщину, насмерть сбившую мать и ребенка на северо-западе Москвы, ранее лишали водительских прав на четыре месяца, следует из картотеки судебных дел столицы.Авария произошла накануне на улице Свободы. По предварительным данным полиции, водитель Kia, не справившись с управлением, выехала на тротуар и сбила женщину и двух ее детей, один из которых был в коляске. Мать и один ребенок погибли, второй выжил, но с травмами оказался в больнице. В московской прокуратуре в понедельник сообщили, что женщина села за руль в наркотическом опьянении - теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы.В постановлении мирового судебного участка Тверского района Москвы от 3 марта 2021 года указано, что женщина "совершила проезд на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло дорожно-транспортное происшествие - столкновение с (другим) транспортным средством"."Украинскую Наталью Александровну признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 12.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ей наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на четыре месяца", - говорится в тексте постановления.Сама женщина не участвовала в судебном заседании.

https://ria.ru/20221128/dtp-1834803804.html

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происшествия, москва, россия, kia rio