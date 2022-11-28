https://ria.ru/20221128/potolok-1834737827.html
СМИ: США давят на Евросоюз ради введения потолка цен на российскую нефть
СМИ: США давят на Евросоюз ради введения потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 28.11.2022
СМИ: США давят на Евросоюз ради введения потолка цен на российскую нефть
США оказывают давление на ЕС и страны-члены, чтобы был введен потолок цен на российскую нефть, сообщает издание Politico со ссылкой на выскопоставленного... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T13:17
2022-11-28T13:17
2022-11-28T13:17
цены на нефть
экономика
сша
россия
санкции в отношении россии
евросоюз
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. США оказывают давление на ЕС и страны-члены, чтобы был введен потолок цен на российскую нефть, сообщает издание Politico со ссылкой на выскопоставленного дипломата.На прошлой неделе большинство стран ЕС поддержали идею установить предельную стоимость нефти из России на уровне 65-70 долларов за баррель, но Польша и страны Балтии сочли это предложение "слишком выгодным" для Москвы — по их мнению, цена должна быть в два раза ниже. В результате переговоры зашли в тупик. Предложение Польши может нарушить единство Евросоюза, написала газета Financial Times со ссылкой на европейского дипломата. Споры в ЕС по поводу лимита цен все еще продолжаются, отмечает газета."Также есть давление со стороны США, чтобы был введен потолок цен на нефть", - приводит издание слова дипломата. Он добавил, что давление оказывается на уровнях ЕС и отдельных стран.
https://ria.ru/20221124/gaz-1833775310.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, экономика, сша, россия, санкции в отношении россии, евросоюз
Цены на нефть, Экономика, США, Россия, Санкции в отношении России, Евросоюз
СМИ: США давят на Евросоюз ради введения потолка цен на российскую нефть
Politico: США давят на Евросоюз ради введения потолка цен на российскую нефть