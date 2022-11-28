https://ria.ru/20221128/potolok-1834737827.html

СМИ: США давят на Евросоюз ради введения потолка цен на российскую нефть

СМИ: США давят на Евросоюз ради введения потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 28.11.2022

СМИ: США давят на Евросоюз ради введения потолка цен на российскую нефть

США оказывают давление на ЕС и страны-члены, чтобы был введен потолок цен на российскую нефть, сообщает издание Politico со ссылкой на выскопоставленного... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T13:17

2022-11-28T13:17

2022-11-28T13:17

цены на нефть

экономика

сша

россия

санкции в отношении россии

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568229_0:250:2744:1794_1920x0_80_0_0_7a99f838d42b260bb20a4902071ce45c.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. США оказывают давление на ЕС и страны-члены, чтобы был введен потолок цен на российскую нефть, сообщает издание Politico со ссылкой на выскопоставленного дипломата.На прошлой неделе большинство стран ЕС поддержали идею установить предельную стоимость нефти из России на уровне 65-70 долларов за баррель, но Польша и страны Балтии сочли это предложение "слишком выгодным" для Москвы — по их мнению, цена должна быть в два раза ниже. В результате переговоры зашли в тупик. Предложение Польши может нарушить единство Евросоюза, написала газета Financial Times со ссылкой на европейского дипломата. Споры в ЕС по поводу лимита цен все еще продолжаются, отмечает газета."Также есть давление со стороны США, чтобы был введен потолок цен на нефть", - приводит издание слова дипломата. Он добавил, что давление оказывается на уровнях ЕС и отдельных стран.

https://ria.ru/20221124/gaz-1833775310.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

цены на нефть, экономика, сша, россия, санкции в отношении россии, евросоюз