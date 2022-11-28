Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США давят на Евросоюз ради введения потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 28.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221128/potolok-1834737827.html
СМИ: США давят на Евросоюз ради введения потолка цен на российскую нефть
СМИ: США давят на Евросоюз ради введения потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 28.11.2022
СМИ: США давят на Евросоюз ради введения потолка цен на российскую нефть
США оказывают давление на ЕС и страны-члены, чтобы был введен потолок цен на российскую нефть, сообщает издание Politico со ссылкой на выскопоставленного... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T13:17
2022-11-28T13:17
цены на нефть
экономика
сша
россия
санкции в отношении россии
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568229_0:250:2744:1794_1920x0_80_0_0_7a99f838d42b260bb20a4902071ce45c.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. США оказывают давление на ЕС и страны-члены, чтобы был введен потолок цен на российскую нефть, сообщает издание Politico со ссылкой на выскопоставленного дипломата.На прошлой неделе большинство стран ЕС поддержали идею установить предельную стоимость нефти из России на уровне 65-70 долларов за баррель, но Польша и страны Балтии сочли это предложение "слишком выгодным" для Москвы — по их мнению, цена должна быть в два раза ниже. В результате переговоры зашли в тупик. Предложение Польши может нарушить единство Евросоюза, написала газета Financial Times со ссылкой на европейского дипломата. Споры в ЕС по поводу лимита цен все еще продолжаются, отмечает газета."Также есть давление со стороны США, чтобы был введен потолок цен на нефть", - приводит издание слова дипломата. Он добавил, что давление оказывается на уровнях ЕС и отдельных стран.
https://ria.ru/20221124/gaz-1833775310.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568229_115:0:2507:1794_1920x0_80_0_0_31e0dc63456acacdf137f6a4b5308d51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, экономика, сша, россия, санкции в отношении россии, евросоюз
Цены на нефть, Экономика, США, Россия, Санкции в отношении России, Евросоюз
13:17 28.11.2022
 
СМИ: США давят на Евросоюз ради введения потолка цен на российскую нефть

Politico: США давят на Евросоюз ради введения потолка цен на российскую нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. США оказывают давление на ЕС и страны-члены, чтобы был введен потолок цен на российскую нефть, сообщает издание Politico со ссылкой на выскопоставленного дипломата.
На прошлой неделе большинство стран ЕС поддержали идею установить предельную стоимость нефти из России на уровне 65-70 долларов за баррель, но Польша и страны Балтии сочли это предложение "слишком выгодным" для Москвы — по их мнению, цена должна быть в два раза ниже. В результате переговоры зашли в тупик. Предложение Польши может нарушить единство Евросоюза, написала газета Financial Times со ссылкой на европейского дипломата. Споры в ЕС по поводу лимита цен все еще продолжаются, отмечает газета.
"Также есть давление со стороны США, чтобы был введен потолок цен на нефть", - приводит издание слова дипломата. Он добавил, что давление оказывается на уровнях ЕС и отдельных стран.
Рабочий на компрессорной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 08:00
Самим смешно: Европа предложила "картонный" потолок на газ
 
Цены на нефтьЭкономикаСШАРоссияСанкции в отношении РоссииЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала