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ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и три гаубицы Д-30

ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и три гаубицы Д-30 - РИА Новости, 28.11.2022

ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и три гаубицы Д-30

Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, три гаубицы Д-30, три танка и 14 единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T10:47

2022-11-28T10:47

2022-11-28T10:47

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

народная милиция днр

вооруженные силы украины

украина

россия

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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, три гаубицы Д-30, три танка и 14 единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР."Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три гаубицы Д-30, три танка (Т-72М1), 14 единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито шесть БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 50 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Накануне Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 40 человек, два танка, восемь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе были сбиты три БПЛА противника.

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, народная милиция днр, вооруженные силы украины, украина, россия