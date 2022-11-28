https://ria.ru/20221128/posledstviya-1834651960.html

"Худшее — впереди": в Британии предсказали последствия помощи Украине

"Худшее — впереди": в Британии предсказали последствия помощи Украине - РИА Новости, 28.11.2022

"Худшее — впереди": в Британии предсказали последствия помощи Украине

Западные страны начали ощущать последствия от помощи Украине, написал обозреватель Guardian Саймон Тисдалл. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T02:40

2022-11-28T02:40

2022-11-28T14:42

в мире

украина

сша

евросоюз

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Западные страны начали ощущать последствия от помощи Украине, написал обозреватель Guardian Саймон Тисдалл.По его словам, на Европу надвигается "огромный гуманитарный и миграционный кризис", который бросит вызов каждому члену ЕС. Во многих европейских городах люди протестуют против антироссийских санкций. Негативные последствия конфликта уже сказываются, и Киев рискует лишиться поддержки, заявил журналист.Обозреватель отметил, что темпы предоставления Украине оружия и кредитов уже замедляются. Запад истощает запасы вооружений, а поставки более современных образцов "ограничены проблемами производства".По мнению журналиста, западное общественное мнение "притупилось" из-за отсутствия конкретных планов по урегулированию ситуации."В отсутствие мирных переговоров или какого-либо улучшения ситуации усталость от конфликта на Украине переходит в апатию", — говорится в статье.Рассуждая о позиции США, Саймон Тисдалл пришел к выводу, что помощь Киеву могут сократить, когда в январе республиканцы займут места в конгрессе.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221127/nato-1834558059.html

https://ria.ru/20221126/pomosch-1834392397.html

украина

сша

европа

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Максим Горбачев

в мире, украина, сша, евросоюз, европа