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"Худшее — впереди": в Британии предсказали последствия помощи Украине - РИА Новости, 28.11.2022
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"Худшее — впереди": в Британии предсказали последствия помощи Украине
"Худшее — впереди": в Британии предсказали последствия помощи Украине - РИА Новости, 28.11.2022
"Худшее — впереди": в Британии предсказали последствия помощи Украине
Западные страны начали ощущать последствия от помощи Украине, написал обозреватель Guardian Саймон Тисдалл. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T02:40
2022-11-28T14:42
в мире
украина
сша
евросоюз
европа
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Западные страны начали ощущать последствия от помощи Украине, написал обозреватель Guardian Саймон Тисдалл.По его словам, на Европу надвигается "огромный гуманитарный и миграционный кризис", который бросит вызов каждому члену ЕС. Во многих европейских городах люди протестуют против антироссийских санкций. Негативные последствия конфликта уже сказываются, и Киев рискует лишиться поддержки, заявил журналист.Обозреватель отметил, что темпы предоставления Украине оружия и кредитов уже замедляются. Запад истощает запасы вооружений, а поставки более современных образцов "ограничены проблемами производства".По мнению журналиста, западное общественное мнение "притупилось" из-за отсутствия конкретных планов по урегулированию ситуации."В отсутствие мирных переговоров или какого-либо улучшения ситуации усталость от конфликта на Украине переходит в апатию", — говорится в статье.Рассуждая о позиции США, Саймон Тисдалл пришел к выводу, что помощь Киеву могут сократить, когда в январе республиканцы займут места в конгрессе.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221127/nato-1834558059.html
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в мире, украина, сша, евросоюз, европа
В мире, Украина, США, Евросоюз, Европа
02:40 28.11.2022 (обновлено: 14:42 28.11.2022)
 
"Худшее — впереди": в Британии предсказали последствия помощи Украине

Guardian: Украина рискует лишиться поддержки США и ЕС из-за надвигающихся на Запад проблем

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Западные страны начали ощущать последствия от помощи Украине, написал обозреватель Guardian Саймон Тисдалл.
По его словам, на Европу надвигается "огромный гуманитарный и миграционный кризис", который бросит вызов каждому члену ЕС. Во многих европейских городах люди протестуют против антироссийских санкций. Негативные последствия конфликта уже сказываются, и Киев рискует лишиться поддержки, заявил журналист.

"А ведь сейчас только ноябрь. Самая худшая для всех зима еще впереди", — предупредил он.

Обозреватель отметил, что темпы предоставления Украине оружия и кредитов уже замедляются. Запад истощает запасы вооружений, а поставки более современных образцов "ограничены проблемами производства".
По мнению журналиста, западное общественное мнение "притупилось" из-за отсутствия конкретных планов по урегулированию ситуации.
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"В отсутствие мирных переговоров или какого-либо улучшения ситуации усталость от конфликта на Украине переходит в апатию", — говорится в статье.
Рассуждая о позиции США, Саймон Тисдалл пришел к выводу, что помощь Киеву могут сократить, когда в январе республиканцы займут места в конгрессе.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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