03:54 28.11.2022 (обновлено: 11:17 28.11.2022)
В Британии рассказали, когда Запад откажется помогать Украине
Историк Файджес: Запад может перестать помогать Киеву после победы Трампа на выборах в США
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Запад может перестать помогать Киеву в случае возвращения Дональда Трампа к власти в США в 2024 году, предположил в интервью Welt британский историк, специалист по России Орландо Файджес.
"Боюсь, что многое будет зависеть от следующих президентских выборов в Соединенных Штатах. Для Украины будет плохо, если победит Трамп", — считает ученый.
По его мнению, многое зависит и от готовности Запада "идти до конца".
"Москва исходит из того, что Украина значит больше для России, чем для Запада. Она делает ставку на то, что Запад не станет вечно поддерживать Украину. И боюсь, что это правда", — сказал Файджес.
В середине ноября Трамп официально объявил, что будет баллотироваться в президенты в 2024 году.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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