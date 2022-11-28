https://ria.ru/20221128/polsha-1834697444.html

Протестующие польские шахтеры заблокировали вывоз угля

Протестующие польские шахтеры заблокировали вывоз угля - РИА Новости, 28.11.2022

Протестующие польские шахтеры заблокировали вывоз угля

Протестующие польские горняки заблокировали вывоз угля из шахты в Малопольском воеводстве, передает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T11:19

2022-11-28T11:19

2022-11-28T13:21

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ВАРШАВА, 28 ноя — РИА Новости. Протестующие польские горняки заблокировали вывоз угля из шахты в Малопольском воеводстве, передает радиостанция RMF FM."В Малопольском Либенже, на территории шахты Янина, проходит акция протеста", — говорится в сообщении.По сведениям радиостанции, рабочие перекрыли железнодорожные пути, по которым перевозится уголь, а также въезд и выезд из шахты.Основное требование протестующих — повышение заработной платы. На сегодня запланированы переговоры на эту тему с участием профсоюзов.

https://ria.ru/20221127/nato-1834566058.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, польша, малопольское воеводство