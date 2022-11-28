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Протестующие польские шахтеры заблокировали вывоз угля
Протестующие польские шахтеры заблокировали вывоз угля - РИА Новости, 28.11.2022
Протестующие польские шахтеры заблокировали вывоз угля
Протестующие польские горняки заблокировали вывоз угля из шахты в Малопольском воеводстве, передает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T11:19
2022-11-28T11:19
2022-11-28T13:21
в мире
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малопольское воеводство
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ВАРШАВА, 28 ноя — РИА Новости. Протестующие польские горняки заблокировали вывоз угля из шахты в Малопольском воеводстве, передает радиостанция RMF FM."В Малопольском Либенже, на территории шахты Янина, проходит акция протеста", — говорится в сообщении.По сведениям радиостанции, рабочие перекрыли железнодорожные пути, по которым перевозится уголь, а также въезд и выезд из шахты.Основное требование протестующих — повышение заработной платы. На сегодня запланированы переговоры на эту тему с участием профсоюзов.
https://ria.ru/20221127/nato-1834566058.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, малопольское воеводство
В мире, Польша, Малопольское воеводство
11:19 28.11.2022 (обновлено: 13:21 28.11.2022)
Протестующие польские шахтеры заблокировали вывоз угля
Радио RMF FM сообщило, что протестующие польские шахтеры заблокировали вывоз угля