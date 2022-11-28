https://ria.ru/20221128/pogoda-1834662602.html

Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении

Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении - РИА Новости, 28.11.2022

Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении

Облачная погода, высокое атмосферное давление и не выше минус 2 градусов ожидается в столице в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T08:19

2022-11-28T08:19

2022-11-28T08:19

общество

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833935656_0:443:2282:1727_1920x0_80_0_0_b1548b43e8ddb5f28885d6c2a94019da.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Облачная погода, высокое атмосферное давление и не выше минус 2 градусов ожидается в столице в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Погода будет облачная, с прояснениями, без существенных осадков. Максимальная температура в столице - минус 2-4, по области минус 1-6 градусов", - рассказал Синенков.Синоптик отметил, что ветер будет дуть восточный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться и достигнет значения 764 миллиметра ртутного столба, что гораздо выше нормы.

https://ria.ru/20221127/protokol-1834605314.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, погода