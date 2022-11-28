https://ria.ru/20221128/pogoda-1834662602.html
Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении
Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении - РИА Новости, 28.11.2022
Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении
Облачная погода, высокое атмосферное давление и не выше минус 2 градусов ожидается в столице в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T08:19
2022-11-28T08:19
2022-11-28T08:19
общество
погода
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Облачная погода, высокое атмосферное давление и не выше минус 2 градусов ожидается в столице в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Погода будет облачная, с прояснениями, без существенных осадков. Максимальная температура в столице - минус 2-4, по области минус 1-6 градусов", - рассказал Синенков.Синоптик отметил, что ветер будет дуть восточный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться и достигнет значения 764 миллиметра ртутного столба, что гораздо выше нормы.
https://ria.ru/20221127/protokol-1834605314.html
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общество, погода
Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении
Синоптик Синенков: в столице в понедельник будет облачно и до двух градусов мороза
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Облачная погода, высокое атмосферное давление и не выше минус 2 градусов ожидается в столице в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Погода будет облачная, с прояснениями, без существенных осадков. Максимальная температура в столице - минус 2-4, по области минус 1-6 градусов", - рассказал Синенков.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть восточный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться и достигнет значения 764 миллиметра ртутного столба, что гораздо выше нормы.