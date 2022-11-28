18:46 28.11.2022 (обновлено: 18:49 28.11.2022)
В Крыму ответили на слова Подоляка о желании попасть на полуостров
Вице-спикер крымского парламента Бобков: Подоляк сможет попасть в Крым только в автозаке
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСоветник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил, что советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк если и попадет в Крым, то только в спецавтомобиле для перевозки заключенных.
Ранее Подоляк заявил, что через шесть месяцев поедет в Крым и устроит включение с набережной Ялты.
"У Подоляка есть возможность посетить Крым только в автозаке. У него, действительно, есть шанс увидеть крымское небо, но только в клетку", - сказал РИА Новости Бобков.
По его словам, украинские политики продолжают плодить все более откровенные и нежизнеспособные утверждения и абсолютный бред, стремясь отвлечь украинское общество от внутренней повестки.
"Киевский режим агонизирует. Последнюю неделю начинает сказываться накопительный эффект от ударов по энергетической инфраструктуре, поэтому все несдержанней становятся украинские политики", - подчеркнул Бобков.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".