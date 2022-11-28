https://ria.ru/20221128/podolyak-1834856811.html

В Крыму ответили на слова Подоляка о желании попасть на полуостров

В Крыму ответили на слова Подоляка о желании попасть на полуостров - РИА Новости, 28.11.2022

В Крыму ответили на слова Подоляка о желании попасть на полуостров

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил, что советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк если и попадет в Крым, то только в... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T18:46

2022-11-28T18:46

2022-11-28T18:49

специальная военная операция на украине

михаил подоляк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил, что советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк если и попадет в Крым, то только в спецавтомобиле для перевозки заключенных.Ранее Подоляк заявил, что через шесть месяцев поедет в Крым и устроит включение с набережной Ялты."У Подоляка есть возможность посетить Крым только в автозаке. У него, действительно, есть шанс увидеть крымское небо, но только в клетку", - сказал РИА Новости Бобков.По его словам, украинские политики продолжают плодить все более откровенные и нежизнеспособные утверждения и абсолютный бред, стремясь отвлечь украинское общество от внутренней повестки."Киевский режим агонизирует. Последнюю неделю начинает сказываться накопительный эффект от ударов по энергетической инфраструктуре, поэтому все несдержанней становятся украинские политики", - подчеркнул Бобков.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20221128/krym-1834827985.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

михаил подоляк, владимир бобков, украина, ялта, россия, оон, владимир зеленский