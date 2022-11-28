https://ria.ru/20221128/podderzhka-1834653863.html

Россияне стали чаще испытывать потребность в поддержке, показал опрос

Россияне стали чаще испытывать потребность в поддержке, показал опрос - РИА Новости, 28.11.2022

Россияне стали чаще испытывать потребность в поддержке, показал опрос

Почти треть россиян в 2022 году стала больше испытывать потребность в поддержке близких, каждый второй стал чаще общаться с друзьями и знакомыми, а 16% начали... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T03:38

2022-11-28T03:38

2022-11-28T03:38

общество

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Почти треть россиян в 2022 году стала больше испытывать потребность в поддержке близких, каждый второй стал чаще общаться с друзьями и знакомыми, а 16% начали посещать психолога и смотреть видео про психологию, следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в рамках спецпроекта с РИА Новости.Почти треть респондентов (29%) призналась, что в этом году стала чаще испытывать потребность в поддержке близких, 17% скорее согласны с этим утверждением, 8% – скорее не согласны, 18% – не согласны, а 26% сообщили, что для них это не актуально. Затруднились с ответом 2%. Среди тех, кто сообщил, что начал нуждаться в поддержке близких, женщин было больше, чем мужчин – 32% против 25%.Половина опрошенных (52%) сообщила, что в этом году стала чаще общаться с друзьями и знакомыми, 15% – скорее не согласны с таким утверждением, 24% – не согласны, 7% – сообщили, что для них это не актуально.Также у россиян спросили, стали ли они чаще посещать психолога, смотреть видео по психологии и читать психологическую литературу в этом году. Согласны с этим утверждением 10% респондентов, скорее согласны – 6%, скорее не согласны – 5%, не согласны – 23%. Не актуально для 55% опрошенных.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 19 и 20 ноября. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных в России.Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%, отмечает ВЦИОМ.

https://ria.ru/20221115/forum-1831542508.html

https://ria.ru/20221125/doverie-1834139674.html

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общество, россия, вциом