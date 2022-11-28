https://ria.ru/20221128/podarok-1834795446.html
В Курске сочли подарок в виде полотенец матерям погибших солдат неэтичным
В Курске сочли подарок в виде полотенец матерям погибших солдат неэтичным - РИА Новости, 28.11.2022
В Курске сочли подарок в виде полотенец матерям погибших солдат неэтичным
В администрации Курской области заявили, что подаренные главой района полотенца матерям погибших в ходе специальной военной операции - это "пример несоблюдения... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T15:56
2022-11-28T15:56
2022-11-28T15:56
специальная военная операция на украине
общество
здоровье - общество
курск
курская область
льговский район
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. В администрации Курской области заявили, что подаренные главой района полотенца матерям погибших в ходе специальной военной операции - это "пример несоблюдения морально-этических норм местными органами власти".Администрация Льговского района Курской области ранее на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" рассказала, как глава района Сергей Коростелев накануне Дня матери встретился с матерями военнослужащих, погибших в ходе спецоперации, вручил женщинам поздравительные открытки, торты и наборы полотенец в подарочных упаковках. Ряд пользователей раскритиковали подарки, решив, что подарок в виде набора полотенец не соответствует ситуации. В итоге власти удалили публикацию.Власти отметили, что, возможно, попытка поддержать матерей продиктована положительными побуждениями, желанием поддержать семьи, но эта личная инициатива главы района "достигла противоположного эффекта"."Негодование людей оправданно. Такое халатное отношение к людям, пережившим невосполнимую утрату, недопустимо. Глава района должен сделать выводы и не допускать подобного равнодушия и поступков, дискредитирующих власть в целом", - заявили областные власти.Отмечается, что представители администрации Курской области всегда готовы оказать любую необходимую поддержку семьям, потерявшим своих близких в результате участия в специальной военной операции, и в ближайшее время встретятся с матерями из Льговского района.
https://ria.ru/20221127/pozdravlenie-1834628502.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, курск, курская область, льговский район
Специальная военная операция на Украине, Общество, Здоровье - Общество, Курск, Курская область, Льговский район
В Курске сочли подарок в виде полотенец матерям погибших солдат неэтичным
Курская обладминистрация сочла подарок в виде полотенец матерям погибших солдат неэтичным
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. В администрации Курской области заявили, что подаренные главой района полотенца матерям погибших в ходе специальной военной операции - это "пример несоблюдения морально-этических норм местными органами власти".
Администрация Льговского района Курской области ранее на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" рассказала, как глава района Сергей Коростелев накануне Дня матери встретился с матерями военнослужащих, погибших в ходе спецоперации, вручил женщинам поздравительные открытки, торты и наборы полотенец в подарочных упаковках. Ряд пользователей раскритиковали подарки, решив, что подарок в виде набора полотенец не соответствует ситуации. В итоге власти удалили публикацию.
"Этот случай – тот самый пример несоблюдения морально-этических норм местными органами власти", - говорится в официальном комментарии областной администрации, предоставленном РИА Новости.
Власти отметили, что, возможно, попытка поддержать матерей продиктована положительными побуждениями, желанием поддержать семьи, но эта личная инициатива главы района "достигла противоположного эффекта".
"Негодование людей оправданно. Такое халатное отношение к людям, пережившим невосполнимую утрату, недопустимо. Глава района должен сделать выводы и не допускать подобного равнодушия и поступков, дискредитирующих власть в целом", - заявили областные власти.
Отмечается, что представители администрации Курской области
всегда готовы оказать любую необходимую поддержку семьям, потерявшим своих близких в результате участия в специальной военной операции, и в ближайшее время встретятся с матерями из Льговского района
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