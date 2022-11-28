https://ria.ru/20221128/podarok-1834795446.html

В Курске сочли подарок в виде полотенец матерям погибших солдат неэтичным

В Курске сочли подарок в виде полотенец матерям погибших солдат неэтичным - РИА Новости, 28.11.2022

В Курске сочли подарок в виде полотенец матерям погибших солдат неэтичным

В администрации Курской области заявили, что подаренные главой района полотенца матерям погибших в ходе специальной военной операции - это "пример несоблюдения... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T15:56

2022-11-28T15:56

2022-11-28T15:56

специальная военная операция на украине

общество

здоровье - общество

курск

курская область

льговский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771239544_0:758:2294:2048_1920x0_80_0_0_2e9d41f21b4cfe9df8e831e2ff00fa74.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. В администрации Курской области заявили, что подаренные главой района полотенца матерям погибших в ходе специальной военной операции - это "пример несоблюдения морально-этических норм местными органами власти".Администрация Льговского района Курской области ранее на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" рассказала, как глава района Сергей Коростелев накануне Дня матери встретился с матерями военнослужащих, погибших в ходе спецоперации, вручил женщинам поздравительные открытки, торты и наборы полотенец в подарочных упаковках. Ряд пользователей раскритиковали подарки, решив, что подарок в виде набора полотенец не соответствует ситуации. В итоге власти удалили публикацию.Власти отметили, что, возможно, попытка поддержать матерей продиктована положительными побуждениями, желанием поддержать семьи, но эта личная инициатива главы района "достигла противоположного эффекта"."Негодование людей оправданно. Такое халатное отношение к людям, пережившим невосполнимую утрату, недопустимо. Глава района должен сделать выводы и не допускать подобного равнодушия и поступков, дискредитирующих власть в целом", - заявили областные власти.Отмечается, что представители администрации Курской области всегда готовы оказать любую необходимую поддержку семьям, потерявшим своих близких в результате участия в специальной военной операции, и в ближайшее время встретятся с матерями из Льговского района.

https://ria.ru/20221127/pozdravlenie-1834628502.html

курск

курская область

льговский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, курск, курская область, льговский район