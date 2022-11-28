https://ria.ru/20221128/podarok-1834655198.html
Исследование показало, сколько россияне готовы потратить на подарок коллеге
Исследование показало, сколько россияне готовы потратить на подарок коллеге - РИА Новости, 28.11.2022
Исследование показало, сколько россияне готовы потратить на подарок коллеге
Большинство россиян, которые участвуют в игре "Тайный Санта" на работе, чтобы подарить коллегам подарок, готовы потратить на это не более 500 рублей, говорится... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T04:41
2022-11-28T04:41
2022-11-28T04:42
общество
технологии
apple
яндекс.маркет
apple iphone
новый год
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Большинство россиян, которые участвуют в игре "Тайный Санта" на работе, чтобы подарить коллегам подарок, готовы потратить на это не более 500 рублей, говорится в исследовании сервиса "Зарплата.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости."Средний бюджет на корпоративный подарок от работодателей к празднику респонденты оценили в 1000 рублей... Сотрудники каждой третьей компании (31%) в этом году намерены играть в "Тайного Санту" с коллегами. Большинство из них (65%) готовы потратить на подарок коллеге не более 500 рублей, остальные готовы расходовать от 1000 до 2000 рублей", - говорится в материалах.Отмечается, что дарят новогодние подарки своим сотрудникам только в половине компаний (55%), а 69% работодателей делают подарки детям подчиненных. "Среди самых желанных для себя подарков сотрудники считают... денежную премию – 94%; сертификаты в магазины – 25%; сладости – 15%; сувениры, корпоративный мерч – 8%; новогоднюю атрибутику – 4%; грамоты, благодарственным письма – 1%; передачу материальных средств, заложенных на подарки сотрудникам, в благотворительные проекты, фонды – 1%", - добавляется в исследовании.При этом одним из наиболее популярных личных подарков у россиян остаются новые iPhone. "Ожидаем, что осенние новинки от Apple будут продолжать пользоваться спросом во время "Черной пятницы" и на новогодних распродажах... Во второй половине ноября их начали покупать в подарок и спрос будет последовательно расти вплоть до новогодних праздников", - сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекс Маркета"."Повышенным спросом у россиян пользуются смартфоны в цвете Deep Purple, особенно iPhone 14 Pro Max и iPhone 14 Pro с памятью 128 и 256 гигабайт. Делаем все возможное, чтобы максимально удовлетворить спрос, и наши клиенты в преддверии праздников могли приобрести оригинальные девайсы Apple себе или в подарок", - также отметили в "М.Видео-Эльдорадо".
https://ria.ru/20221127/tovary-1834527647.html
https://ria.ru/20221125/puteshestviya-1833940779.html
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общество, технологии, apple, яндекс.маркет, apple iphone, новый год
Общество, Технологии, Apple, Яндекс.Маркет, Apple iPhone, Новый год
04:41 28.11.2022 (обновлено: 04:42 28.11.2022)
Исследование показало, сколько россияне готовы потратить на подарок коллеге
Исследование: большинство россиян не готовы тратить на подарок коллеге более 500 рублей
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Большинство россиян, которые участвуют в игре "Тайный Санта" на работе, чтобы подарить коллегам подарок, готовы потратить на это не более 500 рублей, говорится в исследовании сервиса "Зарплата.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Средний бюджет на корпоративный подарок от работодателей к празднику респонденты оценили в 1000 рублей... Сотрудники каждой третьей компании (31%) в этом году намерены играть в "Тайного Санту" с коллегами. Большинство из них (65%) готовы потратить на подарок коллеге не более 500 рублей, остальные готовы расходовать от 1000 до 2000 рублей", - говорится в материалах.
Отмечается, что дарят новогодние подарки своим сотрудникам только в половине компаний (55%), а 69% работодателей делают подарки детям подчиненных. "Среди самых желанных для себя подарков сотрудники считают... денежную премию – 94%; сертификаты в магазины – 25%; сладости – 15%; сувениры, корпоративный мерч – 8%; новогоднюю атрибутику – 4%; грамоты, благодарственным письма – 1%; передачу материальных средств, заложенных на подарки сотрудникам, в благотворительные проекты, фонды – 1%", - добавляется в исследовании.
При этом одним из наиболее популярных личных подарков у россиян остаются новые iPhone
. "Ожидаем, что осенние новинки от Apple
будут продолжать пользоваться спросом во время "Черной пятницы" и на новогодних распродажах... Во второй половине ноября их начали покупать в подарок и спрос будет последовательно расти вплоть до новогодних праздников", - сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекс Маркета
".
"Повышенным спросом у россиян пользуются смартфоны в цвете Deep Purple, особенно iPhone 14 Pro Max и iPhone 14 Pro с памятью 128 и 256 гигабайт. Делаем все возможное, чтобы максимально удовлетворить спрос, и наши клиенты в преддверии праздников могли приобрести оригинальные девайсы Apple себе или в подарок", - также отметили в "М.Видео-Эльдорадо".