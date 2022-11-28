https://ria.ru/20221128/plesetsk-1834853074.html

ВКС России запустили ракету носитель "Союз-2.1Б" с космодрома Плесецк

ВКС России запустили ракету носитель "Союз-2.1Б" с космодрома Плесецк - РИА Новости, 28.11.2022

ВКС России запустили ракету носитель "Союз-2.1Б" с космодрома Плесецк

Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк, сообщили... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T18:31

2022-11-28T18:31

2022-11-28T18:32

космос - риа наука

россия

воздушно-космические силы россии

плесецк (космодром)

архангельская область

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны России."В понедельник, 28 ноября, в 18 часов 17 минут с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России", - сообщили в военном ведомстве.Предыдущий пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с Плесецка состоялся 2 ноября. Тогда на орбиту был выведен космических аппарат в интересах Минобороны России.

https://ria.ru/20221015/angara-1824348081.html

россия

архангельская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

космос - риа наука, россия, воздушно-космические силы россии, плесецк (космодром), архангельская область