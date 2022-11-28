18:31 28.11.2022 (обновлено: 18:32 28.11.2022)
ВКС России запустили ракету носитель "Союз-2.1Б" с космодрома Плесецк
ВКС России запустили с Плесецка ракету носитель "Союз-2.1Б" с космическим аппаратом
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом Министерства обороны РФ со стартовой площадки космодрома Плесецк
Запуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом Министерства обороны РФ со стартовой площадки космодрома Плесецк. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны России.
"В понедельник, 28 ноября, в 18 часов 17 минут с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России", - сообщили в военном ведомстве.
Предыдущий пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с Плесецка состоялся 2 ноября. Тогда на орбиту был выведен космических аппарат в интересах Минобороны России.
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