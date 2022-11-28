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ВКС России запустили ракету носитель "Союз-2.1Б" с космодрома Плесецк - РИА Новости, 28.11.2022
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ВКС России запустили ракету носитель "Союз-2.1Б" с космодрома Плесецк
ВКС России запустили ракету носитель "Союз-2.1Б" с космодрома Плесецк - РИА Новости, 28.11.2022
ВКС России запустили ракету носитель "Союз-2.1Б" с космодрома Плесецк
Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк, сообщили... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T18:31
2022-11-28T18:32
космос - риа наука
россия
воздушно-космические силы россии
плесецк (космодром)
архангельская область
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны России."В понедельник, 28 ноября, в 18 часов 17 минут с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России", - сообщили в военном ведомстве.Предыдущий пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с Плесецка состоялся 2 ноября. Тогда на орбиту был выведен космических аппарат в интересах Минобороны России.
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космос - риа наука, россия, воздушно-космические силы россии, плесецк (космодром), архангельская область
Космос - РИА Наука, Россия, Воздушно-космические силы России, Плесецк (космодром), Архангельская область
18:31 28.11.2022 (обновлено: 18:32 28.11.2022)
 
ВКС России запустили ракету носитель "Союз-2.1Б" с космодрома Плесецк

ВКС России запустили с Плесецка ракету носитель "Союз-2.1Б" с космическим аппаратом

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом Министерства обороны РФ со стартовой площадки космодрома Плесецк
Запуск ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1б с космическим аппаратом Министерства обороны РФ со стартовой площадки космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Запуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом Министерства обороны РФ со стартовой площадки космодрома Плесецк. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны России.
"В понедельник, 28 ноября, в 18 часов 17 минут с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России", - сообщили в военном ведомстве.
Предыдущий пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с Плесецка состоялся 2 ноября. Тогда на орбиту был выведен космических аппарат в интересах Минобороны России.
Ракета космического назначения легкого класса Ангара-1.2ПП - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
15 октября, 23:17
С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Ангара"
 
Космос - РИА НаукаРоссияВоздушно-космические силы РоссииПлесецк (космодром)Архангельская область
 
 
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