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Комитет Госдумы поддержал маркировку пивоваренной продукции - РИА Новости, 28.11.2022
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Комитет Госдумы поддержал маркировку пивоваренной продукции
Комитет Госдумы поддержал маркировку пивоваренной продукции - РИА Новости, 28.11.2022
Комитет Госдумы поддержал маркировку пивоваренной продукции
Комитет Государственной думы по экономической политике выступил в поддержку включения пивоваренной продукции в систему цифровой маркировки "Честный знак",... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T14:47
2022-11-28T14:47
россия
госдума рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
сергей алтухов
артем кирьянов
экономика
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Комитет Государственной думы по экономической политике выступил в поддержку включения пивоваренной продукции в систему цифровой маркировки "Честный знак", заявил член комитета Сергей Алтухов."По мнению нашего комитета и по мнению отрасли, конечно же, это (маркировка пива – ред.) необходимо, потому что большое количество продукции сейчас все-таки находится вне закона, и введение обязательной маркировки, конечно же, будет способствовать тому, что большее количество средств будет наполнять все уровни наших бюджетов", - сказал Алтухов в ходе круглого стола в Госдуме, посвященного маркировке.Кроме того, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов поддержал расширение системы цифровой маркировки в том числе в категориях пивоваренной продукции, икры и детской воды."Считаю обоснованным дальнейшее расширение маркировки. Заметную пользу вижу в пивоваренной отрасли - здесь у нас достаточное количество цифр, предоставленных официальными представителями: сегодня доля контрафакта составляет не менее 16%. Министерство внутренних дел сообщает об участившихся случаях отравления "левыми" пивными напитками. Нужно отметить, что небольшие пивоварни не имеют автоматизированных счетчиков, и не контролируются через ЕГАИС. То есть у нас есть вопрос серого производства", - сказал депутат.Он отметил, что еще одно важное направление – это икра. "Нелегальный оборот на уровне 30%. Икра - это не только важный товар, но и товар, который сопоставим с имиджевыми характеристиками страны", - добавил Кирьянов. В конце августа Минпромторг уже предлагал провести эксперимент по цифровой маркировке черной и красной икры с 1 ноября 2022 года по 31 августа 2023 года.Также в начале месяца министерство предлагало запустить в РФ обязательную электронную маркировку пива, в том числе и безалкогольного, а также слабоалкогольных напитков с 1 апреля 2023 года. Эксперимент по маркировке стартовал 1 апреля 2021 года и должен продлиться до 28 февраля 2023 года: в его рамках маркируется не только солодовое пиво, но и безалкогольное, а также сидр, пуаре (грушевый сидр) и медовуха.
https://ria.ru/20221116/markirovka-1831896444.html
https://rsport.ria.ru/20220905/pivo-1814369502.html
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россия, госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), сергей алтухов, артем кирьянов, экономика
Россия, Госдума РФ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Сергей Алтухов, Артем Кирьянов, Экономика
14:47 28.11.2022
 
Комитет Госдумы поддержал маркировку пивоваренной продукции

Комитет Госдумы поддержал включение пивоваренной продукции в систему цифровой маркировки

© Depositphotos.com / marotiПроизводство пива
Производство пива - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© Depositphotos.com / maroti
Производство пива . Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Комитет Государственной думы по экономической политике выступил в поддержку включения пивоваренной продукции в систему цифровой маркировки "Честный знак", заявил член комитета Сергей Алтухов.
"По мнению нашего комитета и по мнению отрасли, конечно же, это (маркировка пива – ред.) необходимо, потому что большое количество продукции сейчас все-таки находится вне закона, и введение обязательной маркировки, конечно же, будет способствовать тому, что большее количество средств будет наполнять все уровни наших бюджетов", - сказал Алтухов в ходе круглого стола в Госдуме, посвященного маркировке.
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Кроме того, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов поддержал расширение системы цифровой маркировки в том числе в категориях пивоваренной продукции, икры и детской воды.
"Считаю обоснованным дальнейшее расширение маркировки. Заметную пользу вижу в пивоваренной отрасли - здесь у нас достаточное количество цифр, предоставленных официальными представителями: сегодня доля контрафакта составляет не менее 16%. Министерство внутренних дел сообщает об участившихся случаях отравления "левыми" пивными напитками. Нужно отметить, что небольшие пивоварни не имеют автоматизированных счетчиков, и не контролируются через ЕГАИС. То есть у нас есть вопрос серого производства", - сказал депутат.
Он отметил, что еще одно важное направление – это икра. "Нелегальный оборот на уровне 30%. Икра - это не только важный товар, но и товар, который сопоставим с имиджевыми характеристиками страны", - добавил Кирьянов. В конце августа Минпромторг уже предлагал провести эксперимент по цифровой маркировке черной и красной икры с 1 ноября 2022 года по 31 августа 2023 года.
Также в начале месяца министерство предлагало запустить в РФ обязательную электронную маркировку пива, в том числе и безалкогольного, а также слабоалкогольных напитков с 1 апреля 2023 года. Эксперимент по маркировке стартовал 1 апреля 2021 года и должен продлиться до 28 февраля 2023 года: в его рамках маркируется не только солодовое пиво, но и безалкогольное, а также сидр, пуаре (грушевый сидр) и медовуха.
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РоссияГосдума РФМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Сергей АлтуховАртем КирьяновЭкономика
 
 
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