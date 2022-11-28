https://ria.ru/20221128/pivo-1834768569.html

Комитет Госдумы поддержал маркировку пивоваренной продукции

Комитет Госдумы поддержал маркировку пивоваренной продукции - РИА Новости, 28.11.2022

Комитет Госдумы поддержал маркировку пивоваренной продукции

Комитет Государственной думы по экономической политике выступил в поддержку включения пивоваренной продукции в систему цифровой маркировки "Честный знак",... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T14:47

2022-11-28T14:47

2022-11-28T14:47

россия

госдума рф

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

сергей алтухов

артем кирьянов

экономика

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Комитет Государственной думы по экономической политике выступил в поддержку включения пивоваренной продукции в систему цифровой маркировки "Честный знак", заявил член комитета Сергей Алтухов."По мнению нашего комитета и по мнению отрасли, конечно же, это (маркировка пива – ред.) необходимо, потому что большое количество продукции сейчас все-таки находится вне закона, и введение обязательной маркировки, конечно же, будет способствовать тому, что большее количество средств будет наполнять все уровни наших бюджетов", - сказал Алтухов в ходе круглого стола в Госдуме, посвященного маркировке.Кроме того, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов поддержал расширение системы цифровой маркировки в том числе в категориях пивоваренной продукции, икры и детской воды."Считаю обоснованным дальнейшее расширение маркировки. Заметную пользу вижу в пивоваренной отрасли - здесь у нас достаточное количество цифр, предоставленных официальными представителями: сегодня доля контрафакта составляет не менее 16%. Министерство внутренних дел сообщает об участившихся случаях отравления "левыми" пивными напитками. Нужно отметить, что небольшие пивоварни не имеют автоматизированных счетчиков, и не контролируются через ЕГАИС. То есть у нас есть вопрос серого производства", - сказал депутат.Он отметил, что еще одно важное направление – это икра. "Нелегальный оборот на уровне 30%. Икра - это не только важный товар, но и товар, который сопоставим с имиджевыми характеристиками страны", - добавил Кирьянов. В конце августа Минпромторг уже предлагал провести эксперимент по цифровой маркировке черной и красной икры с 1 ноября 2022 года по 31 августа 2023 года.Также в начале месяца министерство предлагало запустить в РФ обязательную электронную маркировку пива, в том числе и безалкогольного, а также слабоалкогольных напитков с 1 апреля 2023 года. Эксперимент по маркировке стартовал 1 апреля 2021 года и должен продлиться до 28 февраля 2023 года: в его рамках маркируется не только солодовое пиво, но и безалкогольное, а также сидр, пуаре (грушевый сидр) и медовуха.

https://ria.ru/20221116/markirovka-1831896444.html

https://rsport.ria.ru/20220905/pivo-1814369502.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), сергей алтухов, артем кирьянов, экономика