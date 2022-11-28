https://ria.ru/20221128/pistolet-1834748945.html

Путин наградил разработчика оружия на замену пистолету Макарова

Путин наградил разработчика оружия на замену пистолету Макарова - РИА Новости, 28.11.2022

Путин наградил разработчика оружия на замену пистолету Макарова

Президент России Владимир Путин наградил Дмитрия Лебедева, создателя пистолета на замену пистолету Макарова (ПМ), орденом "За военные заслуги", сообщили в... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T13:50

2022-11-28T13:50

2022-11-28T15:52

россия

владимир путин

калашников (концерн)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

технологии

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Дмитрия Лебедева, создателя пистолета на замену пистолету Макарова (ПМ), орденом "За военные заслуги", сообщили в понедельник в пресс-службе концерна "Калашников"."Президент России Владимир Владимирович Путин 25 ноября 2022 года в торжественной обстановке вручил ведущему инженеру-конструктору Ижевского механического завода Дмитрию Лебедеву орден "За военные заслуги". Дмитрий Лебедев награжден орденом за заслуги в разработке, производстве и введении в эксплуатацию современной военной техники и вооружения, укрепление обороноспособности страны и многолетний добросовестный труд", — сказали в компании.В концерне "Калашников" напомнили, что Лебедев, в частности, разработал основные технические решения пистолета Лебедева компактного (ПЛК) и модульных пистолетов Лебедева (МПЛ и МПЛ1). Все пистолеты прошли госиспытания и были приняты на вооружение, поставки пистолетов Лебедева включены в гособоронзаказ.Как отмечают в концерне, ПЛК предназначен для замены пистолета Макарова, а пистолет МПЛ может заменить в подразделениях Росгвардии пистолет Ярыгина.ПЛК питается патронами 9Х19 миллиметров, емкость его магазина составляет 14 патронов. Оружие подходит для скрытого ношения. ПЛК принят на вооружение МВД.Пистолет Макарова был разработан в 1948 году и не отвечает ряду современных требований, в том числе в отношении точности и мощности.

https://ria.ru/20221102/drony-1828612259.html

https://ria.ru/20221113/ekipirovka-1831120404.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, калашников (концерн), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), технологии