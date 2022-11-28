https://ria.ru/20221128/petitsiya-1834878787.html

Зеленский рассмотрит петицию о запрете деятельности РПЦ на Украине

Зеленский рассмотрит петицию о запрете деятельности РПЦ на Украине - РИА Новости, 28.11.2022

Зеленский рассмотрит петицию о запрете деятельности РПЦ на Украине

Петиция на сайте Владимира Зеленского с призывом поддержать законопроект о запрете на Украине деятельности учреждений, которые подчиняются Русской православной... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T20:40

2022-11-28T20:40

2022-11-28T20:40

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

петр порошенко

украина

русская православная церковь

верховная рада украины

православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Петиция на сайте Владимира Зеленского с призывом поддержать законопроект о запрете на Украине деятельности учреждений, которые подчиняются Русской православной церкви, набрала необходимое количество подписей для ее рассмотрения.На сайте Верховной рады Украины ранее был опубликован текст законопроекта о запрете деятельности РПЦ на территории этой страны. В документе сказано, что "деятельность РПЦ, религиозных организаций, которые входят в структуры (являются частью) РПЦ, а также религиозных центров, которые входят в состав или признают (декларируют) в любой форме подчинение в канонических, организационных, иных вопросах Русской православной церкви, на территории Украины запрещена". В законопроекте, в частности, говорится, что религиозная организация может использовать в своем именовании "православный" или "православная" исключительно в том случае, если эта организация в канонических и организационных вопросах подчинена раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).Петиция о поддержке законопроекта была зарегистрирована 25 ноября и уже набрала 25 145 голосов, теперь ее должен рассмотреть Зеленский."Прошу президента Украины поддержать законопроект 8221, предусматривающий запрет деятельности учреждений, подчиняющихся стране-агрессору... Поэтому вместе с общественностью просим президента Украины обратиться в Верховную раду с просьбой безотлагательно рассмотреть законопроект, предусматривающий досрочное прекращение договоров аренды и возврат всех объектов собственности, арендуемых данным учреждением в собственности государства", - говорится в тексте петиции.Автор петиции утверждает, что эта мера поможет вернуть в собственность государства такие "знаковые объекты, как Киево-Печерскую, Свято-Успенскую Почаевскую и Святогорскую Лавры".Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви. В 2022 году раскольническая Православная церковь Украины заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.В конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви была создана структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ). После этого начались гонения на УПЦ, усилившиеся с началом СВО. Участились нападения националистов и сторонников раскольнической ПЦУ на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ. Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ.

https://ria.ru/20221128/zelenskaya-1834875137.html

https://ria.ru/20221128/ukraina-1834780719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир зеленский, петр порошенко, украина, русская православная церковь, верховная рада украины, православная церковь украины (пцу)