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Зеленский рассмотрит петицию о запрете деятельности РПЦ на Украине - РИА Новости, 28.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221128/petitsiya-1834878787.html
Зеленский рассмотрит петицию о запрете деятельности РПЦ на Украине
Зеленский рассмотрит петицию о запрете деятельности РПЦ на Украине - РИА Новости, 28.11.2022
Зеленский рассмотрит петицию о запрете деятельности РПЦ на Украине
Петиция на сайте Владимира Зеленского с призывом поддержать законопроект о запрете на Украине деятельности учреждений, которые подчиняются Русской православной... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T20:40
2022-11-28T20:40
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
петр порошенко
украина
русская православная церковь
верховная рада украины
православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Петиция на сайте Владимира Зеленского с призывом поддержать законопроект о запрете на Украине деятельности учреждений, которые подчиняются Русской православной церкви, набрала необходимое количество подписей для ее рассмотрения.На сайте Верховной рады Украины ранее был опубликован текст законопроекта о запрете деятельности РПЦ на территории этой страны. В документе сказано, что "деятельность РПЦ, религиозных организаций, которые входят в структуры (являются частью) РПЦ, а также религиозных центров, которые входят в состав или признают (декларируют) в любой форме подчинение в канонических, организационных, иных вопросах Русской православной церкви, на территории Украины запрещена". В законопроекте, в частности, говорится, что религиозная организация может использовать в своем именовании "православный" или "православная" исключительно в том случае, если эта организация в канонических и организационных вопросах подчинена раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).Петиция о поддержке законопроекта была зарегистрирована 25 ноября и уже набрала 25 145 голосов, теперь ее должен рассмотреть Зеленский."Прошу президента Украины поддержать законопроект 8221, предусматривающий запрет деятельности учреждений, подчиняющихся стране-агрессору... Поэтому вместе с общественностью просим президента Украины обратиться в Верховную раду с просьбой безотлагательно рассмотреть законопроект, предусматривающий досрочное прекращение договоров аренды и возврат всех объектов собственности, арендуемых данным учреждением в собственности государства", - говорится в тексте петиции.Автор петиции утверждает, что эта мера поможет вернуть в собственность государства такие "знаковые объекты, как Киево-Печерскую, Свято-Успенскую Почаевскую и Святогорскую Лавры".Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви. В 2022 году раскольническая Православная церковь Украины заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.В конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви была создана структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ). После этого начались гонения на УПЦ, усилившиеся с началом СВО. Участились нападения националистов и сторонников раскольнической ПЦУ на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ. Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ.
https://ria.ru/20221128/zelenskaya-1834875137.html
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владимир зеленский, петр порошенко, украина, русская православная церковь, верховная рада украины, православная церковь украины (пцу)
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Украина, Русская православная церковь, Верховная Рада Украины, Православная церковь Украины (ПЦУ)
20:40 28.11.2022
 
Зеленский рассмотрит петицию о запрете деятельности РПЦ на Украине

Петиция о запрете РПЦ на Украине набрала нужное число подписей для рассмотрения Зеленским

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Петиция на сайте Владимира Зеленского с призывом поддержать законопроект о запрете на Украине деятельности учреждений, которые подчиняются Русской православной церкви, набрала необходимое количество подписей для ее рассмотрения.
На сайте Верховной рады Украины ранее был опубликован текст законопроекта о запрете деятельности РПЦ на территории этой страны. В документе сказано, что "деятельность РПЦ, религиозных организаций, которые входят в структуры (являются частью) РПЦ, а также религиозных центров, которые входят в состав или признают (декларируют) в любой форме подчинение в канонических, организационных, иных вопросах Русской православной церкви, на территории Украины запрещена". В законопроекте, в частности, говорится, что религиозная организация может использовать в своем именовании "православный" или "православная" исключительно в том случае, если эта организация в канонических и организационных вопросах подчинена раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).
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Петиция о поддержке законопроекта была зарегистрирована 25 ноября и уже набрала 25 145 голосов, теперь ее должен рассмотреть Зеленский.
"Прошу президента Украины поддержать законопроект 8221, предусматривающий запрет деятельности учреждений, подчиняющихся стране-агрессору... Поэтому вместе с общественностью просим президента Украины обратиться в Верховную раду с просьбой безотлагательно рассмотреть законопроект, предусматривающий досрочное прекращение договоров аренды и возврат всех объектов собственности, арендуемых данным учреждением в собственности государства", - говорится в тексте петиции.
Автор петиции утверждает, что эта мера поможет вернуть в собственность государства такие "знаковые объекты, как Киево-Печерскую, Свято-Успенскую Почаевскую и Святогорскую Лавры".
Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви. В 2022 году раскольническая Православная церковь Украины заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.
В конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви была создана структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ). После этого начались гонения на УПЦ, усилившиеся с началом СВО. Участились нападения националистов и сторонников раскольнической ПЦУ на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ. Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоУкраинаРусская православная церковьВерховная Рада УкраиныПравославная церковь Украины (ПЦУ)
 
 
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