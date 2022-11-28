Зеленский рассмотрит петицию о запрете деятельности РПЦ на Украине
Петиция о запрете РПЦ на Украине набрала нужное число подписей для рассмотрения Зеленским
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Петиция на сайте Владимира Зеленского с призывом поддержать законопроект о запрете на Украине деятельности учреждений, которые подчиняются Русской православной церкви, набрала необходимое количество подписей для ее рассмотрения.
На сайте Верховной рады Украины ранее был опубликован текст законопроекта о запрете деятельности РПЦ на территории этой страны. В документе сказано, что "деятельность РПЦ, религиозных организаций, которые входят в структуры (являются частью) РПЦ, а также религиозных центров, которые входят в состав или признают (декларируют) в любой форме подчинение в канонических, организационных, иных вопросах Русской православной церкви, на территории Украины запрещена". В законопроекте, в частности, говорится, что религиозная организация может использовать в своем именовании "православный" или "православная" исключительно в том случае, если эта организация в канонических и организационных вопросах подчинена раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).
Вчера, 20:21Елена Зеленская посетила резиденцию Сунака
Петиция о поддержке законопроекта была зарегистрирована 25 ноября и уже набрала 25 145 голосов, теперь ее должен рассмотреть Зеленский.
"Прошу президента Украины поддержать законопроект 8221, предусматривающий запрет деятельности учреждений, подчиняющихся стране-агрессору... Поэтому вместе с общественностью просим президента Украины обратиться в Верховную раду с просьбой безотлагательно рассмотреть законопроект, предусматривающий досрочное прекращение договоров аренды и возврат всех объектов собственности, арендуемых данным учреждением в собственности государства", - говорится в тексте петиции.
Автор петиции утверждает, что эта мера поможет вернуть в собственность государства такие "знаковые объекты, как Киево-Печерскую, Свято-Успенскую Почаевскую и Святогорскую Лавры".
Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви. В 2022 году раскольническая Православная церковь Украины заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.
В конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви была создана структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ). После этого начались гонения на УПЦ, усилившиеся с началом СВО. Участились нападения националистов и сторонников раскольнической ПЦУ на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ. Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ.
Вчера, 15:20В США раскрыли мошенническую схему Зеленского