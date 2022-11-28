https://ria.ru/20221128/petarda-1834786469.html
В Москве в руках у ребенка взорвалась петарда
В Москве в руках у ребенка взорвалась петарда - РИА Новости, 28.11.2022
В Москве в руках у ребенка взорвалась петарда
Петарда взорвалась в руках у десятилетнего школьника на северо-западе Москвы, пострадавшего госпитализировали в детскую больницу, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T15:36
2022-11-28T15:36
2022-11-28T15:36
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Петарда взорвалась в руках у десятилетнего школьника на северо-западе Москвы, пострадавшего госпитализировали в детскую больницу, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."По предварительной информации, в руках у школьника в учебном заведении на улице Фомичевой взорвалась петарда от зажигалки. Это Северное Тушино", - сказал собеседник агентства.По его словам, ученик получил повреждение кисти и госпитализирован в детскую больницу имени Филатова. Обстоятельства происшествия и состояние пострадавшего уточняются.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве в руках у ребенка взорвалась петарда
На северо-западе Москвы в руках у десятилетнего ребенка взорвалась петарда
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Петарда взорвалась в руках у десятилетнего школьника на северо-западе Москвы, пострадавшего госпитализировали в детскую больницу, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"По предварительной информации, в руках у школьника в учебном заведении на улице Фомичевой взорвалась петарда от зажигалки. Это Северное Тушино", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ученик получил повреждение кисти и госпитализирован в детскую больницу имени Филатова. Обстоятельства происшествия и состояние пострадавшего уточняются.