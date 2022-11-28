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Идея Ватикана о посредничестве не востребована Киевом, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.11.2022
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Идея Ватикана о посредничестве не востребована Киевом, заявили в Кремле
Идея Ватикана о посредничестве не востребована Киевом, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.11.2022
Идея Ватикана о посредничестве не востребована Киевом, заявили в Кремле
Москва приветствует намерение Ватикана быть посредником между Москвой и Киевом, но для Украины такие площадки сейчас не могут быть востребованными, заявил... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T12:39
2022-11-28T13:33
в мире
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москва
ватикан
россия
украина
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Москва приветствует намерение Ватикана быть посредником между Москвой и Киевом, но для Украины такие площадки сейчас не могут быть востребованными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер заявил, что святой престол готов предоставить место для переговоров по урегулированию конфликта на Украине."Нет", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, есть ли контакты между Кремлем, Ватиканом и Киевом по этому вопросу. "Мы знаем, что целый ряд и государственных деятелей зарубежных, и стран заявляют о готовности представить свою площадку. И, безусловно, мы приветствуем подобную политическую волю, но в той ситуации, которую мы де-факто сейчас имеем и де-юре, со стороны украинской стороны такие площадки востребованными быть не могут", - добавил он.В конце октября информированный источник в Ватикане сообщил РИА Новости, что Святой престол готов сделать все возможное для достижения мира на Украине. Отвечая на вопрос о реакции Ватикана на предложения президента Франции Эммануэля Макрона, он указал, что "если бы обе стороны попросили его о посредничестве, Святой престол, конечно, не отступился бы". Песков после этого указал, что Россия открыта для контактов, однако это Украина "кодифицировала непродолжение переговоров". Зеленский ранее подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.
https://ria.ru/20221027/vatikan-1827082791.html
https://ria.ru/20221124/ukraina-1833883431.html
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в мире, киев, москва, ватикан, россия, украина, дмитрий песков
В мире, Киев, Москва, Ватикан, Россия, Украина, Дмитрий Песков
12:39 28.11.2022 (обновлено: 13:33 28.11.2022)
 
Идея Ватикана о посредничестве не востребована Киевом, заявили в Кремле

Песков: Кремль приветствует намерение Ватикана быть посредником между Россией и Украиной

© РИА Новости / БелТА / Перейти в медиабанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / БелТА
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Российско-украинские переговоры в Белоруссии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Москва приветствует намерение Ватикана быть посредником между Москвой и Киевом, но для Украины такие площадки сейчас не могут быть востребованными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер заявил, что святой престол готов предоставить место для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
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"Нет", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, есть ли контакты между Кремлем, Ватиканом и Киевом по этому вопросу. "Мы знаем, что целый ряд и государственных деятелей зарубежных, и стран заявляют о готовности представить свою площадку. И, безусловно, мы приветствуем подобную политическую волю, но в той ситуации, которую мы де-факто сейчас имеем и де-юре, со стороны украинской стороны такие площадки востребованными быть не могут", - добавил он.
В конце октября информированный источник в Ватикане сообщил РИА Новости, что Святой престол готов сделать все возможное для достижения мира на Украине. Отвечая на вопрос о реакции Ватикана на предложения президента Франции Эммануэля Макрона, он указал, что "если бы обе стороны попросили его о посредничестве, Святой престол, конечно, не отступился бы". Песков после этого указал, что Россия открыта для контактов, однако это Украина "кодифицировала непродолжение переговоров". Зеленский ранее подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.
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