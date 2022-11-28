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Россия готова к переговорам, а не к ужимкам Зеленского, считает политолог - РИА Новости, 28.11.2022
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Россия готова к переговорам, а не к ужимкам Зеленского, считает политолог
Россия готова к переговорам, а не к ужимкам Зеленского, считает политолог - РИА Новости, 28.11.2022
Россия готова к переговорам, а не к ужимкам Зеленского, считает политолог
Россия готова к переговорам с Украиной, а не к "ужимкам" Владимира Зеленского, заявил РИА Новости директор Международного института новейших государств Алексей... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T11:49
2022-11-28T11:52
в мире
владимир зеленский
эммануэль макрон
алексей мартынов (политолог)
россия
ватикан
украина
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия готова к переговорам с Украиной, а не к "ужимкам" Владимира Зеленского, заявил РИА Новости директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя заявление главы дипведомства Ватикана о готовности святого престола предоставить место для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.Ранее глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер заявил, что святой престол готов предоставить место для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. В конце октября информированный источник в Ватикане сообщил РИА Новости, что Святой престол готов сделать все возможное для достижения мира на Украине. Отвечая на вопрос о реакции Ватикана на предложения президента Франции Эммануэля Макрона, он указал, что "если бы обе стороны попросили его о посредничестве, Святой престол, конечно, не отступился бы". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого указал, что Россия открыта для контактов, однако это Украина "кодифицировала непродолжение переговоров"."Это не первая такая новость - с частотой раз в месяц возникают такие инициативы (о предоставлении места для переговоров по Украине). Но это совершенно не означает, что переговоры состоятся. Действительно, Россия готова, об этом неоднократно заявляли официальные представители Кремля, но именно к переговорам, а не к идиотским ужимкам Зеленского", - сказал Мартынов, комментируя заявление главы дипведомства Ватикана.По его словам, обсуждать нужно прекращение военных действий со стороны Киева, и к этому все готовы, а обсуждать территории России "никто не будет"."Было бы желание у Киева - посредники и площадки найдутся, предложения подобные есть", - резюмировал эксперт.Ранее французский журнал Le Point сообщил, что во время октябрьского визита в Ватикан Макрон попросил папу Франциска позвонить российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену в целях урегулирования кризиса на Украине. Макрон также заявил о необходимости того, чтобы США сели за стол переговоров для продвижения процесса урегулирования.
https://ria.ru/20221124/ukraina-1833883431.html
https://ria.ru/20221117/peregovory-1832183148.html
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в мире, владимир зеленский, эммануэль макрон, алексей мартынов (политолог), россия, ватикан, украина
В мире, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Алексей Мартынов (политолог), Россия, Ватикан, Украина
11:49 28.11.2022 (обновлено: 11:52 28.11.2022)
 
Россия готова к переговорам, а не к ужимкам Зеленского, считает политолог

Политолог Мартынов: Россия готова к переговорам с Украиной, а не к ужимкам Зеленского

© РИА Новости / БелТА / Перейти в медиабанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / БелТА
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Российско-украинские переговоры в Белоруссии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия готова к переговорам с Украиной, а не к "ужимкам" Владимира Зеленского, заявил РИА Новости директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя заявление главы дипведомства Ватикана о готовности святого престола предоставить место для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
Ранее глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер заявил, что святой престол готов предоставить место для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. В конце октября информированный источник в Ватикане сообщил РИА Новости, что Святой престол готов сделать все возможное для достижения мира на Украине. Отвечая на вопрос о реакции Ватикана на предложения президента Франции Эммануэля Макрона, он указал, что "если бы обе стороны попросили его о посредничестве, Святой престол, конечно, не отступился бы". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого указал, что Россия открыта для контактов, однако это Украина "кодифицировала непродолжение переговоров".
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"Это не первая такая новость - с частотой раз в месяц возникают такие инициативы (о предоставлении места для переговоров по Украине). Но это совершенно не означает, что переговоры состоятся. Действительно, Россия готова, об этом неоднократно заявляли официальные представители Кремля, но именно к переговорам, а не к идиотским ужимкам Зеленского", - сказал Мартынов, комментируя заявление главы дипведомства Ватикана.
По его словам, обсуждать нужно прекращение военных действий со стороны Киева, и к этому все готовы, а обсуждать территории России "никто не будет".
"Было бы желание у Киева - посредники и площадки найдутся, предложения подобные есть", - резюмировал эксперт.
Ранее французский журнал Le Point сообщил, что во время октябрьского визита в Ватикан Макрон попросил папу Франциска позвонить российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену в целях урегулирования кризиса на Украине. Макрон также заявил о необходимости того, чтобы США сели за стол переговоров для продвижения процесса урегулирования.
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