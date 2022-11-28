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Пентагон рассказал о каналах связи с Россией для обсуждения безопасности - РИА Новости, 28.11.2022
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Пентагон рассказал о каналах связи с Россией для обсуждения безопасности
Пентагон рассказал о каналах связи с Россией для обсуждения безопасности - РИА Новости, 28.11.2022
Пентагон рассказал о каналах связи с Россией для обсуждения безопасности
США и РФ наладили несколько каналов связи для обсуждений в сфере безопасности, их недавнее использование обнадеживает, сообщили РИА Новости в американском... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T22:11
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россия
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ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. США и РФ наладили несколько каналов связи для обсуждений в сфере безопасности, их недавнее использование обнадеживает, сообщили РИА Новости в американском военном ведомстве."США сохраняют несколько каналов связи для обсуждения важнейших вопросов безопасности с Россией во время непредвиденных обстоятельств или чрезвычайных ситуаций в целях предотвращения просчетов, военных инцидентов и эскалации. Нас обнадеживают недавние звонки высокопоставленных представителей Пентагона российским коллегам, и мы считаем, что продолжение диалога имеет решающее значение", - рассказали в ведомстве.
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россия, сша, министерство обороны сша
Россия, США, Министерство обороны США
22:11 28.11.2022 (обновлено: 22:18 28.11.2022)
 
Пентагон рассказал о каналах связи с Россией для обсуждения безопасности

Пентагон: у США и России несколько каналов связи для обсуждений в сфере безопасности

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. США и РФ наладили несколько каналов связи для обсуждений в сфере безопасности, их недавнее использование обнадеживает, сообщили РИА Новости в американском военном ведомстве.
"США сохраняют несколько каналов связи для обсуждения важнейших вопросов безопасности с Россией во время непредвиденных обстоятельств или чрезвычайных ситуаций в целях предотвращения просчетов, военных инцидентов и эскалации. Нас обнадеживают недавние звонки высокопоставленных представителей Пентагона российским коллегам, и мы считаем, что продолжение диалога имеет решающее значение", - рассказали в ведомстве.
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