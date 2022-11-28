https://ria.ru/20221128/pentagon-1834892088.html
Пентагон рассказал о каналах связи с Россией для обсуждения безопасности
Пентагон рассказал о каналах связи с Россией для обсуждения безопасности - РИА Новости, 28.11.2022
Пентагон рассказал о каналах связи с Россией для обсуждения безопасности
США и РФ наладили несколько каналов связи для обсуждений в сфере безопасности, их недавнее использование обнадеживает, сообщили РИА Новости в американском... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T22:11
2022-11-28T22:11
2022-11-28T22:18
россия
сша
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. США и РФ наладили несколько каналов связи для обсуждений в сфере безопасности, их недавнее использование обнадеживает, сообщили РИА Новости в американском военном ведомстве."США сохраняют несколько каналов связи для обсуждения важнейших вопросов безопасности с Россией во время непредвиденных обстоятельств или чрезвычайных ситуаций в целях предотвращения просчетов, военных инцидентов и эскалации. Нас обнадеживают недавние звонки высокопоставленных представителей Пентагона российским коллегам, и мы считаем, что продолжение диалога имеет решающее значение", - рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20221128/rossiya-1834889431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, сша, министерство обороны сша
Россия, США, Министерство обороны США
22:11 28.11.2022 (обновлено: 22:18 28.11.2022)
Пентагон рассказал о каналах связи с Россией для обсуждения безопасности
Пентагон: у США и России несколько каналов связи для обсуждений в сфере безопасности