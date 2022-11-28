https://ria.ru/20221128/pentagon-1834892088.html

Пентагон рассказал о каналах связи с Россией для обсуждения безопасности

Пентагон рассказал о каналах связи с Россией для обсуждения безопасности - РИА Новости, 28.11.2022

Пентагон рассказал о каналах связи с Россией для обсуждения безопасности

США и РФ наладили несколько каналов связи для обсуждений в сфере безопасности, их недавнее использование обнадеживает, сообщили РИА Новости в американском... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T22:11

2022-11-28T22:11

2022-11-28T22:18

россия

сша

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790812608_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6739d0890171371641d3ada44164a49d.jpg

ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. США и РФ наладили несколько каналов связи для обсуждений в сфере безопасности, их недавнее использование обнадеживает, сообщили РИА Новости в американском военном ведомстве."США сохраняют несколько каналов связи для обсуждения важнейших вопросов безопасности с Россией во время непредвиденных обстоятельств или чрезвычайных ситуаций в целях предотвращения просчетов, военных инцидентов и эскалации. Нас обнадеживают недавние звонки высокопоставленных представителей Пентагона российским коллегам, и мы считаем, что продолжение диалога имеет решающее значение", - рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20221128/rossiya-1834889431.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, сша, министерство обороны сша