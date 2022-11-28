https://ria.ru/20221128/papa-1834828144.html
Папа римский заявил, что не поедет в Киев, не посетив Москву
Папа римский заявил, что не поедет в Киев, не посетив Москву - РИА Новости, 28.11.2022
Папа римский заявил, что не поедет в Киев, не посетив Москву
Папа римский Франциск заявил, что не поедет в Киев, не посетив также Москву, сообщает журнал Amerika, издаваемый орденом иезуитов. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T17:10
2022-11-28T17:10
2022-11-28T17:31
религия
в мире
франциск (хорхе марио бергольо)
киев
москва
россия
украина
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816949068_0:0:3490:1963_1920x0_80_0_0_7573c322e3efb3003148a42dfaf43121.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Папа римский Франциск заявил, что не поедет в Киев, не посетив также Москву, сообщает журнал Amerika, издаваемый орденом иезуитов.По словам понтифика, после начала российской военной операции против Киева он выражал готовность посетить РФ, но получил от главы российского МИД Сергея Лаврова письмо, из которого следовало, что пока в таком визите нет необходимости.Ранее в ходе своей пастырской поездки в Бахрейн папа римский Франциск признался к любви к русскому и украинскому народам и подтвердил, что Святой престол "делает то, что должен делать" для мирного разрешения украинского кризиса. Он также неоднократно призывал молиться за достижение мира на Украине.
https://ria.ru/20221127/vatikan-1834590762.html
киев
москва
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816949068_261:0:2986:2044_1920x0_80_0_0_b1c0954700f7ba84664eb8f9b67e8c82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франциск (хорхе марио бергольо), киев, москва, россия, украина, религия
Религия, В мире, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Киев, Москва, Россия, Украина, Религия
17:10 28.11.2022 (обновлено: 17:31 28.11.2022)
Папа римский заявил, что не поедет в Киев, не посетив Москву
Папа римский Франциск заявил, что не поедет в Киев, не посетив также Москву