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Папа римский заявил, что не поедет в Киев, не посетив Москву - РИА Новости, 28.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221128/papa-1834828144.html
Папа римский заявил, что не поедет в Киев, не посетив Москву
Папа римский заявил, что не поедет в Киев, не посетив Москву - РИА Новости, 28.11.2022
Папа римский заявил, что не поедет в Киев, не посетив Москву
Папа римский Франциск заявил, что не поедет в Киев, не посетив также Москву, сообщает журнал Amerika, издаваемый орденом иезуитов. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T17:10
2022-11-28T17:31
религия
в мире
франциск (хорхе марио бергольо)
киев
москва
россия
украина
религия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Папа римский Франциск заявил, что не поедет в Киев, не посетив также Москву, сообщает журнал Amerika, издаваемый орденом иезуитов.По словам понтифика, после начала российской военной операции против Киева он выражал готовность посетить РФ, но получил от главы российского МИД Сергея Лаврова письмо, из которого следовало, что пока в таком визите нет необходимости.Ранее в ходе своей пастырской поездки в Бахрейн папа римский Франциск признался к любви к русскому и украинскому народам и подтвердил, что Святой престол "делает то, что должен делать" для мирного разрешения украинского кризиса. Он также неоднократно призывал молиться за достижение мира на Украине.
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в мире, франциск (хорхе марио бергольо), киев, москва, россия, украина, религия
Религия, В мире, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Киев, Москва, Россия, Украина, Религия
17:10 28.11.2022 (обновлено: 17:31 28.11.2022)
 
Папа римский заявил, что не поедет в Киев, не посетив Москву

Папа римский Франциск заявил, что не поедет в Киев, не посетив также Москву

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Папа Римский Франциск. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Папа римский Франциск заявил, что не поедет в Киев, не посетив также Москву, сообщает журнал Amerika, издаваемый орденом иезуитов.
"Я думал о визитах, но принял решение, что если я еду с визитом, то еду и в Москву, и в Киев, а не только в одно место", - сказал папа в интервью изданию.
По словам понтифика, после начала российской военной операции против Киева он выражал готовность посетить РФ, но получил от главы российского МИД Сергея Лаврова письмо, из которого следовало, что пока в таком визите нет необходимости.
Ранее в ходе своей пастырской поездки в Бахрейн папа римский Франциск признался к любви к русскому и украинскому народам и подтвердил, что Святой престол "делает то, что должен делать" для мирного разрешения украинского кризиса. Он также неоднократно призывал молиться за достижение мира на Украине.
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