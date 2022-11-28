https://ria.ru/20221128/papa-1834828144.html

Папа римский заявил, что не поедет в Киев, не посетив Москву

Папа римский заявил, что не поедет в Киев, не посетив Москву - РИА Новости, 28.11.2022

Папа римский заявил, что не поедет в Киев, не посетив Москву

Папа римский Франциск заявил, что не поедет в Киев, не посетив также Москву, сообщает журнал Amerika, издаваемый орденом иезуитов. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T17:10

2022-11-28T17:10

2022-11-28T17:31

религия

в мире

франциск (хорхе марио бергольо)

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религия

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Папа римский Франциск заявил, что не поедет в Киев, не посетив также Москву, сообщает журнал Amerika, издаваемый орденом иезуитов.По словам понтифика, после начала российской военной операции против Киева он выражал готовность посетить РФ, но получил от главы российского МИД Сергея Лаврова письмо, из которого следовало, что пока в таком визите нет необходимости.Ранее в ходе своей пастырской поездки в Бахрейн папа римский Франциск признался к любви к русскому и украинскому народам и подтвердил, что Святой престол "делает то, что должен делать" для мирного разрешения украинского кризиса. Он также неоднократно призывал молиться за достижение мира на Украине.

https://ria.ru/20221127/vatikan-1834590762.html

киев

москва

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, франциск (хорхе марио бергольо), киев, москва, россия, украина, религия